İşçi, işveren, çalışan, çalışmayan herkesi ilgilendiriyor! Artış yaşandı, ödemeler güncellendi! 2.706 liraya...



BRÜT RAKAMDAKİ ARTIŞIN DAHA AZ OLMASI NE ANLAMA GELİYOR?

Asgari ücretin net rakamına yüzde 50.,4 zam yapılarak 4.253,4 TL'ye yükseltildi. Brüt ücretteki artış ise yaklaşık yüzde 40 olarak gerçekleşti. Böylece 5.366,25 TL olması gereken brüt ücret 5.004 lira olarak açıklandı. Bu durum asgari ücretteki vergi yükünün kaldırılması ile ortaya çıktı. Böylece hem işveren için SSK prim matrahı düşerken hem de borçlanma ile kendi primini ödeyen Bağ-Kur'lular için 10 puanlık bir avantaj oluştu. İşçiye yapılan yüksek artış sonrası işverene de 10 puanlık matrah desteği yapıldı.

