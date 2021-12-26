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Haberler Galeri İşçi, işveren, çalışan, çalışmayan herkesi ilgilendiriyor! Artış yaşandı, ödemeler güncellendi! 2.706 liraya...

İşçi, işveren, çalışan, çalışmayan herkesi ilgilendiriyor! Artış yaşandı, ödemeler güncellendi! 2.706 liraya...

İşçi, işveren, çalışan, çalışmayan herkesi ilgilendiriyor! Artış yaşandı, ödemeler güncellendi! 2.706 liraya... Milyonlarca çalışanın merakla beklediği asgari ücret zammı sonrasında ödemeler güncellendi. 2022 yılından itibaren asgari ücret 4 bin 253 lira olarak uygulanacak. Yapılan yüzde 50.54'lük zamla birlikte diğer ödemelerde de artışlar oldu. Yapılan değişim ile birlikte emekli ve çalışanların maaşlarında değişim olacak. Bununla birlikte işsizlik maaşı, kıdem tazminatı, 65 yaş aylığı, rapor parası, doğum, askerlik ve yurt dışı borçlanması, evde bakım, engelli aylığı GSS primi gibi ödemelerde zamlanmış olacak. İşte yeni ücretler...

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 26.12.2021 18:57
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İşçi, işveren, çalışan, çalışmayan herkesi ilgilendiriyor! Artış yaşandı, ödemeler güncellendi! 2.706 liraya...

Milyonlarca çalışan ve emeklinin maaşlarında değişim yaşanacak. İşçi, iş veren, çalışan ve emekli herkesi yakından ilgilendiriyor. Geçtiğimiz günlerde açıklanan asgari ücretle birlikte yeni yılda maaşlar zamlanacak. Yeni yıldan itibaren asgari ücret 4 bin 253 lira olarak uygulanacak. Yapılan yüzde 50.54'lük zamla birlikte diğer ödemelerde de artışlar oldu. Devlet tarafından ödenen sosyal yardımlar için yeni tutarları haberimizde derledik. İşte yeni ödeme miktarları...

GALERİ DEVAM EDİYOR
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İşçi, işveren, çalışan, çalışmayan herkesi ilgilendiriyor! Artış yaşandı, ödemeler güncellendi! 2.706 liraya...

ASGARİ ÜCRET HANGİ TARİHTE HESAPLARA YATACAK?

Yeni asgari ücret 2022 yılı için geçerli olacak. bu durumda Ocak ayı maaşları yeni asgari ücretten yatırılacak. Peşin ücret alanlar 1 Ocak'ta peşin almayanlar ise 1 Şubat'ta maaşlarını 4.253,4 TL'lik yeni asgari ücret üzerinden alacaklar.

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İşçi, işveren, çalışan, çalışmayan herkesi ilgilendiriyor! Artış yaşandı, ödemeler güncellendi! 2.706 liraya...


BRÜT RAKAMDAKİ ARTIŞIN DAHA AZ OLMASI NE ANLAMA GELİYOR?

Asgari ücretin net rakamına yüzde 50.,4 zam yapılarak 4.253,4 TL'ye yükseltildi. Brüt ücretteki artış ise yaklaşık yüzde 40 olarak gerçekleşti. Böylece 5.366,25 TL olması gereken brüt ücret 5.004 lira olarak açıklandı. Bu durum asgari ücretteki vergi yükünün kaldırılması ile ortaya çıktı. Böylece hem işveren için SSK prim matrahı düşerken hem de borçlanma ile kendi primini ödeyen Bağ-Kur'lular için 10 puanlık bir avantaj oluştu. İşçiye yapılan yüksek artış sonrası işverene de 10 puanlık matrah desteği yapıldı.

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İşçi, işveren, çalışan, çalışmayan herkesi ilgilendiriyor! Artış yaşandı, ödemeler güncellendi! 2.706 liraya...

İŞÇİLER KALDIRILAN VERGİDEN PAY ALACAKLAR MI?

İşçiler net ücretten anlaşmışlarsa brüt ücret üzerindeki vergi ve prim ödemelerini işveren gerçekleştiriyor. O yüzden işçiler net ücretten maaşlarını almaya devam edecekler. Buradaki vergi avantajı işverene bir katkı yapacak. Ancak işyerleri bunu çalışanlarıyla paylaşmak isterlerse ek bir artış imkanı da doğmuş olacak.

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İşçi, işveren, çalışan, çalışmayan herkesi ilgilendiriyor! Artış yaşandı, ödemeler güncellendi! 2.706 liraya...

BRÜT MAAŞ İLE ANLAŞANLAR İÇİN VERGİ KAZANCI NASIL OLACAK?

Çalıştıkları yerde ücretlerini brüt olarak anlaşanlar vergi ve primlerini ödedikten sonra kalan miktarı alıyorlardı. Bu çalışanlar için Eylül ayından sonra vergi dilimi değiştiğinden maaşlarında da düşme oluyordu. Asgari ücretteki bu düşüş AGİ ile çözülmüştü. Şu anda brüt ücretten anlaşanlar yine brüt olarak hesaplanacak maaşları üzerinden vergi ödemeyecekleri için bir avantaj elde edecekler. Asgari ücretin üzerinde maaşları varsa asgari ücret kadar kısımdan vergi ödemeyip kalan kısım için vergi ödeyecekler.