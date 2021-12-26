26 Aralık 2021, Pazar
İşçi, işveren, çalışan, çalışmayan herkesi ilgilendiriyor! Artış yaşandı, ödemeler güncellendi! 2.706 liraya...
İşçi, işveren, çalışan, çalışmayan herkesi ilgilendiriyor! Artış yaşandı, ödemeler güncellendi! 2.706 liraya... Milyonlarca çalışanın merakla beklediği asgari ücret zammı sonrasında ödemeler güncellendi. 2022 yılından itibaren asgari ücret 4 bin 253 lira olarak uygulanacak. Yapılan yüzde 50.54'lük zamla birlikte diğer ödemelerde de artışlar oldu. Yapılan değişim ile birlikte emekli ve çalışanların maaşlarında değişim olacak. Bununla birlikte işsizlik maaşı, kıdem tazminatı, 65 yaş aylığı, rapor parası, doğum, askerlik ve yurt dışı borçlanması, evde bakım, engelli aylığı GSS primi gibi ödemelerde zamlanmış olacak. İşte yeni ücretler...
Giriş Tarihi: 26.12.2021 18:57
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