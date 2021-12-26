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Emekli zammında heyecanlandıran açıklama: 2022 SSK Bağ-Kur emekli maaşı ne kadar olacak? Seyyanen artış ile birlikte...

Emekli maaşı 2022 zammı ne kadar olacak? Milyonlarca SSK ve Bağ-Kur emeklisinin heyecanla beklediği 2022 Ocak zammı için geri sayım başladı. Emekli maaşına sayılı günler kala zam konusunda ipuçları ortaya çıktı. Enflasyon zammının yanı sıra emeklilere seyyanen zam müjdesi de geldi. Emekli zammında heyecanlandıran açıklamalar gelmeye devam ederken son gelişmeleri yazımızda ele aldık. Peki, 2022 SSK Bağ-Kur emekli maaş zammı ne kadar? Seyyanen artış ile birlikte en düşük emekli maaşı ne kadar olacak? İşte son gelişmeler...

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 26.12.2021 17:43 Güncelleme Tarihi: 26.12.2021 17:43
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Emekli zammında heyecanlandıran açıklama: 2022 SSK Bağ-Kur emekli maaşı ne kadar olacak? Seyyanen artış ile birlikte...

Emekli maaşı 2022 Ocak zammı ne kadar olacak? SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin 2022 zammı için heyecanlı bekleyiş sürüyor. Asgari ücrete yapılan %50.4 oranındaki artışın ardından gözler emekli maaşlarına çevrildi. Emekliler enflasyonun üzerinde artış beklerken seyyanen zam formülü de gündemdeki yerini koruyor. Peki, 2022 SSK Bağ-Kur emekli maaş zammı ne kadar? Seyyanen artış ile birlikte en düşük emekli maaşı ne kadar olacak? İşte haberin detayları...

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Emekli zammında heyecanlandıran açıklama: 2022 SSK Bağ-Kur emekli maaşı ne kadar olacak? Seyyanen artış ile birlikte...

Asgari ücrete yapılan yüzde 50.4'lük artışın ardından memurlar ve memur emeklileri için ek bir protokol ile ilave artış yapılacağı belirtildi. Bu gelişmelerin ardından SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin de maaşlarında yüksek artış beklentisi arttı.

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Emekli zammında heyecanlandıran açıklama: 2022 SSK Bağ-Kur emekli maaşı ne kadar olacak? Seyyanen artış ile birlikte...

Konu hakkında yapılan son açıklamaların ardından memur emeklileriyle birlikte SSK ve Bağ-Kur emeklilerine de ilave zam yapılacağı ortaya çıktı. Ankara'da bu konuda yapılan çalışmalarda birkaç formül öne çıkarken seyyanen zam görüşü ağırlık kazanmaya başladı.

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Emekli zammında heyecanlandıran açıklama: 2022 SSK Bağ-Kur emekli maaşı ne kadar olacak? Seyyanen artış ile birlikte...

2022 EMEKLİ MAAŞI NE KADAR OLACAK?

Takvim Gazatesi Ekonomi Müdürü Faruk Erdem'in haberine göre, 2021 yılının ikinci 6 aylık döneminde gerçekleşen enflasyon, SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin zam oranı olacak. 6 aylık enflasyonun yüzde 3'ü aşan kısmı da memurların ve memur emeklilerinin enflasyon farkını gösterecek.

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Emekli zammında heyecanlandıran açıklama: 2022 SSK Bağ-Kur emekli maaşı ne kadar olacak? Seyyanen artış ile birlikte...

6 aylık enflasyon oranı 3 Ocak tarihinde açıklanacak. 5 aylık enflasyonun yüzde 10.48 çıkması sonrası gözler Aralık ayında açıklanacak enflasyona çevrildi. Aralık enflasyonunun bu orana eklenmesiyle birlikte 6 aylık oran ortaya çıkacak.