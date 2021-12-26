Emekli zammında heyecanlandıran açıklama: 2022 SSK Bağ-Kur emekli maaşı ne kadar olacak? Seyyanen artış ile birlikte...

Emekli maaşı 2022 zammı ne kadar olacak? Milyonlarca SSK ve Bağ-Kur emeklisinin heyecanla beklediği 2022 Ocak zammı için geri sayım başladı. Emekli maaşına sayılı günler kala zam konusunda ipuçları ortaya çıktı. Enflasyon zammının yanı sıra emeklilere seyyanen zam müjdesi de geldi. Emekli zammında heyecanlandıran açıklamalar gelmeye devam ederken son gelişmeleri yazımızda ele aldık. Peki, 2022 SSK Bağ-Kur emekli maaş zammı ne kadar? Seyyanen artış ile birlikte en düşük emekli maaşı ne kadar olacak? İşte son gelişmeler...

ahaber.com.tr Giriş Tarihi: 26.12.2021 17:43 Güncelleme Tarihi: 26.12.2021 17:43 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





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