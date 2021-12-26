26 Aralık 2021, Pazar
Apple'dan dev hamle! iPhone 15 ile bir devir kapanıyor! Akıllı telefon sektöründe bir ilk olacak
ABD'li teknoloji şirketi Apple'dan akıllı telefon sektöründe devrim yaratacak bir hamle geldi. Bu sene iPhone 13'ü piyasaya süren Apple, 2022 yılında iPhone 14'ü teknoloji severlerin beğenisine sunacak. iPhone 14 için çalışmalar sürerken, Apple'ın iPhone 15 ile birlikte telefonu telefon yapan o özelliği artık kaldıracağı öğrenildi. İşte haberin detayları...
Giriş Tarihi: 26.12.2021 20:37 Güncelleme Tarihi: 26.12.2021 21:15
- 1
- 14
- 2
- 14
- 3
- 14
- 4
- 14
- 5
- 14