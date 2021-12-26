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Apple'dan dev hamle! iPhone 15 ile bir devir kapanıyor! Akıllı telefon sektöründe bir ilk olacak

ABD'li teknoloji şirketi Apple'dan akıllı telefon sektöründe devrim yaratacak bir hamle geldi. Bu sene iPhone 13'ü piyasaya süren Apple, 2022 yılında iPhone 14'ü teknoloji severlerin beğenisine sunacak. iPhone 14 için çalışmalar sürerken, Apple'ın iPhone 15 ile birlikte telefonu telefon yapan o özelliği artık kaldıracağı öğrenildi. İşte haberin detayları...

Salim Demirkıran
Giriş Tarihi: 26.12.2021 20:37 Güncelleme Tarihi: 26.12.2021 21:15
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Apple’dan dev hamle! iPhone 15 ile bir devir kapanıyor! Akıllı telefon sektöründe bir ilk olacak

Apple'dan dev hamle! iPhone 15 ile bir devir kapanıyor! Dünya genelinde milyonlarca kullanıcısı bulunan iPhone cihazlarda yapılan değişiklikler merak ediliyor. iPhone 14'te nasıl bir özellik olacağı merak edilirken, 2023'te çıkacak olan iPhone 15'ten dikkat çeken haberler gelmeye başladı.

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Apple’dan dev hamle! iPhone 15 ile bir devir kapanıyor! Akıllı telefon sektöründe bir ilk olacak

ABD'li teknoloji şirketi Apple, her yıl yeni iPhone modellerini tanıtıyor. Yeni iPhone modelleri ile akıllı telefon sektöründe büyük değişimler yaratan Apple, 2023'te piyasaya sürülmesi beklenen iPhone 15 ile birlikte radikal bir karara imza attı.

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Apple’dan dev hamle! iPhone 15 ile bir devir kapanıyor! Akıllı telefon sektöründe bir ilk olacak

CEP TELEFONLARINDA ÖNEMLİ DEĞİŞİKLİK

Akıllı cep telefonlarında en önemli özellik artık yok oluyor. Henüz iPhone 14 çıkmadan, bir sonraki modelden yani iPhone 15'ten haberler gelmeye başladı.

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Apple’dan dev hamle! iPhone 15 ile bir devir kapanıyor! Akıllı telefon sektöründe bir ilk olacak

Sosyal medyada dolaşan iddiaya göre, Apple fiziksel SIM kartı yuvası yerine 2 adet eSIM yuvası kullanacak. Böylelikle ilk kez eSIM teknololojisi bir akıllı telefon üzerinde kullanıcılara sunulmuş olacak.

Bir başka iddiaya göre ise yeni cihazlarda 3nm işlemciler ve ekran altı parmak izi okuyucusu bulunacak.

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Apple’dan dev hamle! iPhone 15 ile bir devir kapanıyor! Akıllı telefon sektöründe bir ilk olacak

iPHONE FİYATLARI NE KADAR OLDU?

Başkan Erdoğan'ın ekonomiye yönelik yaptığı açıklamalar sonrası dolar kurunda sert düşüş yaşandı. Bu gelişmelerin ardından Apple'da iPhone fiyatlarında indirime gitti. İşte güncel fiyatlar: