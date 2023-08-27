Emekli kök maaşlara ARA ZAM şekillendi! SGK-SSK, BAĞKUR'luya %33.13'lük ayar geldi! 2000 sonrası sigortalı için 8 elmas kural! 7.000, 7.500, 8.000 TL...
Temmuz ayında gerçekleşen enflasyon ve refah payı artışıyla birlikte milyonlarca emekli, gelirlerindeki değişiklikleri gözlemledi. Özellikle taban maaş alan emekliler için ise yeni maaş artışı formülleri tartışılmaya başlandı. Emekliler ve memurlar, yılda iki kez, Ocak ve Temmuz aylarında maaşlarında artış alıyorlar. Diğer yandan, memurlar ve memur emeklileri, toplu sözleşmede belirlenen zam oranına ek olarak enflasyon farkını da maaş artışlarında yansıtıyorlar. İşte yüksek maaş için 8 elmas kural...
Giriş Tarihi: 27.08.2023
09:29 Güncelleme Tarihi: 27.08.2023
09:29
Temmuz ayında gerçekleşen enflasyon ve refah payı artışıyla birlikte milyonlarca emekli, gelirlerindeki değişiklikleri gözlemledi. Özellikle taban maaş alan emekliler için ise yeni maaş artışı formülleri tartışılmaya başlandı. Emekliler ve memurlar, yılda iki kez, Ocak ve Temmuz aylarında maaşlarında artış alıyorlar. Diğer yandan, memurlar ve memur emeklileri, toplu sözleşmede belirlenen zam oranına ek olarak enflasyon farkını da maaş artışlarında yansıtıyorlar. Bu bağlamda, yüksek maaş elde etmek isteyenler için 8 temel kural ön plana çıkıyor.
GALERİ DEVAM EDİYOR
REFAH PAYI UYGULAMASI
Bunun dışında son dönemde hem emekliler hem de memurlar için refah payı uygulaması devreye sokuldu. Hükümet oluşan enflasyonun üzerinde zam oranı belirledi. Ayrıca taban maaş uygulaması ile düşük aylıklar seyyanen ödemelerle belirlenen rakamlara tamamlandı. Örneğin bu yılın Ocak ayında zam oranı SSK ve Bağ-Kur emeklilerinde yüzde 15.40, memur emeklilerinde yüzde 16.48 çıkmış, ek iyileştirmeyle bu oran yüzde 30'a yükseltilmişti. Aynı ayda ayrıca en düşük emekli aylığı ödemesi de 3 bin 500 liradan 5 bin 500 liraya çıkartılmıştı. Nisan ayında bir ara zam ile en düşük emekli aylığı 7 bin 500 liraya çıkartılmıştı. Böylece en düşük aylık alanlar a 2 bin lira ek ödeme yapılmıştı. Taban aylığın altındaki tüm maaşlar 7.500 TL'ye tamamlanıyor.
Temmuz ayında ise SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin yüzde 19.77, memur emeklilerinin yüzde 17.55 çıkan zam oranı ek iyileştirmeyle yüzde 25'e yükseltildi. Ancak bu artış özellikle 7.500 TL'nin altında kök maaşlarda artışı taban maaşın üzerine çıkarmadığından bir kısım emekli için ödemeler değişmedi. Bu noktada başta en düşük aylıklarda olmak üzere emekliler için bir ara zam formülü gündeme geldi. Önümüzdeki Ocak ayında SSK ve Bağ-Kur emeklileri bu yılın ikinci yarısında gerçekleşen enflasyon oranında zam, memur emeklileri de toplu sözleşme artışı ve enflasyon farkı alacak. Ancak bir iyileştirme de gündemde. Bu iyileştirme Ocak artışıyla birlikte yapılabileceği gibi, öncesinde de hayata geçirilebilecek. Özellikle Ekim ayında TBMM'nin açılmasıyla konunun Meclis gündemine de gelmesi bekleniyor.
SEYYANEN ARTIŞ OLABİLİR
Gündeme gelen formüllerden birisi seyyanen artış. Özellikle 7.500 TL'nin altında maaş alanlar başta olmak üzere belirlenecek bir miktar ile seyyanen artış yapılabilir. Memurlara geçtiğimiz ay 8 bin 77 lira seyyanen artış yapılmıştı. Ancak seyyanen artış kararı alınırsa ne kadar olacağı ve ne zaman hangi maaşlara yansıtılacağı çalışma sonunda belli olacak.
ENFLASYON ÜZERİ ARTIŞ
Seyyanen artış dışımda gündeme gelecek bir başka formül ise refah payı verilmesi. Yani enflasyonun üzerinde bir oransal artış yapılması. Ocak ayında maaşlara yansıtılacak zam oranının iyileştirmeyle yükseltilebileceği belirtiliyor. Oransal artış konusunda karar verilmesi halinde, Ocak ayının beklenmesi de şart olmayacak. Belirlenen tarihte belirlenen yüzdelik oranda artış yapılabilecek.