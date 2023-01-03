03 Ocak 2023, Salı
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER GALERİ

ANA SAYFA
Haberler Galeri Akaryakıt Fiyatları Güncel Liste: 2023 Ocak motorin (mazot), LPG ve benzin fiyatı ne kadar, kaç TL? Zam ya da indirim var mı?

Akaryakıt Fiyatları Güncel Liste: 2023 Ocak motorin (mazot), LPG ve benzin fiyatı ne kadar, kaç TL? Zam ya da indirim var mı?

Geçen yıl şubatta başlayan Rusya-Ukrayna savaşıyla birlikte Brent petrolün varili fiyatı 131 dolara kadar yükselmiş ve akaryakıt fiyatlarında da hareketlilik yaşanmıştı. Zam ya da indirim haberleriyle gündeme gelen akaryakıt fiyatlarında son durum merak ediliyor. Araç sahipleri tarafından benzin, motorin ve LPG'ye zam ya da indirim olup olmadığı araştırılmaya başlandı. Peki, 2023 Ocak motorin (mazot), LPG ve benzin fiyatı ne kadar, kaç TL? İşte akaryakıt fiyatları güncel liste...

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 03.01.2023 17:01
  • 1
  • 13
Akaryakıt Fiyatları Güncel Liste: 2023 Ocak motorin mazot, LPG ve benzin fiyatı ne kadar, kaç TL? Zam ya da indirim var mı?

Akaryakıt fiyatlarına zam ya da indirim var mı? Geçen yıl 131 doları gören Brent petrol geri çekilse de yılı yüzde 84,3 dolardan tamamlamıştı. Brent petrol, 3 Ocak'a 85,94 dolardan başladı. Bu gelişmelerin ardından akaryakıt fiyatlarında son durum yakından takip ediliyor. Peki, akaryakıtta zam ya da indirim olacak mı? 2023 Ocak motorin (mazot), LPG ve benzin fiyatı ne kadar, kaç TL? İşte haberin detayları...

GALERİ DEVAM EDİYOR
  • 2
  • 13
Akaryakıt Fiyatları Güncel Liste: 2023 Ocak motorin mazot, LPG ve benzin fiyatı ne kadar, kaç TL? Zam ya da indirim var mı?

AKARYAKITTA ZAM YA DA İNDİRİM VAR MI?

Hemen şunu belirtelim ki, benzin, motorin ve LPG grubunda herhangi bir fiyat değişikliği beklenmiyor. Akaryakıtta zam ya da indirim konusunda resmi bir açıklama geldiğinde ahaber.com.tr'de olacak.

İşte güncel akaryakıt fiyatları:

  • 3
  • 13
Akaryakıt Fiyatları Güncel Liste: 2023 Ocak motorin mazot, LPG ve benzin fiyatı ne kadar, kaç TL? Zam ya da indirim var mı?

3 Ocak İstanbul Akaryakıt Fiyatları

İstanbul Benzin litre fiyatı: 19.44 TL

İstanbul Motorin (Mazot) litre fiyatı: 22.11 TL

İstanbul LPG litre fiyatı: 10.83 TL

  • 4
  • 13
Akaryakıt Fiyatları Güncel Liste: 2023 Ocak motorin mazot, LPG ve benzin fiyatı ne kadar, kaç TL? Zam ya da indirim var mı?

3 Ocak Ankara Akaryakıt Fiyatları

Ankara Benzin litre fiyatı: 19.63 TL

Ankara Motorin (Mazot) litre fiyatı 22.29 TL

Ankara LPG litre fiyatı 10.83 TL

  • 5
  • 13
Akaryakıt Fiyatları Güncel Liste: 2023 Ocak motorin mazot, LPG ve benzin fiyatı ne kadar, kaç TL? Zam ya da indirim var mı?

3 Ocak İzmir Akaryakıt Fiyatları

İzmir Benzin litre fiyatı: 19.63 TL

İzmir Motorin (Mazot) litre fiyatı 22.38 TL

İzmir LPG litre fiyatı 10.58 TL