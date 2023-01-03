Akaryakıt Fiyatları Güncel Liste: 2023 Ocak motorin (mazot), LPG ve benzin fiyatı ne kadar, kaç TL? Zam ya da indirim var mı?

Geçen yıl şubatta başlayan Rusya-Ukrayna savaşıyla birlikte Brent petrolün varili fiyatı 131 dolara kadar yükselmiş ve akaryakıt fiyatlarında da hareketlilik yaşanmıştı. Zam ya da indirim haberleriyle gündeme gelen akaryakıt fiyatlarında son durum merak ediliyor. Araç sahipleri tarafından benzin, motorin ve LPG'ye zam ya da indirim olup olmadığı araştırılmaya başlandı. Peki, 2023 Ocak motorin (mazot), LPG ve benzin fiyatı ne kadar, kaç TL? İşte akaryakıt fiyatları güncel liste...