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İş kuran gençlere 30 bin lira destek! 3 yıl boyunca vergi ve prim avantajı! Girişimcilerin yüzü gülecek!

İş kuran gençlere 30 bin lira destek! Girişimci gençlere 3 yıl boyunca vergi ve prim avantajı sağlanıyor. İş yeri açan Sosyal Güvenlik Kurumu'na Bağ- Kur'lu olarak kayıt yaptıran 30 yaş altı gençlere binlerce lira devlet desteği sağlanıyor. Gençler bu avantajlar sayesinde vergi ve primlerinde büyük avantaj sağlıyor. Böylelikle kar oranı daha da artıyor. İşte; iş kuran gençlere binlerce lira destekle ilgili bilinmesi gerekenler!

Giriş Tarihi: 08.10.2021 17:06 Güncelleme Tarihi: 08.10.2021 17:06
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İş kuran gençlere 30 bin lira destek! 3 yıl boyunca vergi ve prim avantajı! Girişimcilerin yüzü gülecek!

İş kuran gençlere 3 yıl boyunca vergi ve prim avantajı! 30 yaş altı gençlere 30 bin lira destek geldi! Girişimcilere gelen destekler sayesinde gençler rahat bir nefes alıyor. 75 bin lira matrah beyan eden bir girişimcinin cebinde kalacak miktar yıllık 15 bin 340 lira seviyesinde oluyor. Yıllık prim avantajı da 14 bin 810 lirayı buluyor. İş kuran gençlere destek hakkında merak edilen bilgiler!

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İş kuran gençlere 30 bin lira destek! 3 yıl boyunca vergi ve prim avantajı! Girişimcilerin yüzü gülecek!

Ülkemizde girişimci gençler için pek çok devlet desteği sunuluyor. Finansman desteklerinin yanı sıra vergi ve prim kolaylıkları da sağlanıyor.

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İş kuran gençlere 30 bin lira destek! 3 yıl boyunca vergi ve prim avantajı! Girişimcilerin yüzü gülecek!

İlk kez kendisine ait bir işyeri açan ve Sosyal Güvenlik Kurumu'na Bağ- Kur'lu olarak kayıt yaptıran 18-29 yaş arasındaki gençlerin 1 yıl boyunca primleri devlet tarafından ödeniyor.

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İş kuran gençlere 30 bin lira destek! 3 yıl boyunca vergi ve prim avantajı! Girişimcilerin yüzü gülecek!

Yıllık prim avantajı 14 bin 810 lirayı buluyor.

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İş kuran gençlere 30 bin lira destek! 3 yıl boyunca vergi ve prim avantajı! Girişimcilerin yüzü gülecek!

İlk kez bir gelir vergisi mükellefi olarak işyeri açan 18-29 yaş arası gençler için 3 yıllık bir vergi istisnası da bulunuyor.