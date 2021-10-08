İş kuran gençlere 30 bin lira destek! 3 yıl boyunca vergi ve prim avantajı! Girişimcilerin yüzü gülecek!

İş kuran gençlere 3 yıl boyunca vergi ve prim avantajı! 30 yaş altı gençlere 30 bin lira destek geldi! Girişimcilere gelen destekler sayesinde gençler rahat bir nefes alıyor. 75 bin lira matrah beyan eden bir girişimcinin cebinde kalacak miktar yıllık 15 bin 340 lira seviyesinde oluyor. Yıllık prim avantajı da 14 bin 810 lirayı buluyor. İş kuran gençlere destek hakkında merak edilen bilgiler!