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İş kuran gençlere 30 bin lira destek! 3 yıl boyunca vergi ve prim avantajı! Girişimcilerin yüzü gülecek!
İş kuran gençlere 30 bin lira destek! Girişimci gençlere 3 yıl boyunca vergi ve prim avantajı sağlanıyor. İş yeri açan Sosyal Güvenlik Kurumu'na Bağ- Kur'lu olarak kayıt yaptıran 30 yaş altı gençlere binlerce lira devlet desteği sağlanıyor. Gençler bu avantajlar sayesinde vergi ve primlerinde büyük avantaj sağlıyor. Böylelikle kar oranı daha da artıyor. İşte; iş kuran gençlere binlerce lira destekle ilgili bilinmesi gerekenler!
Giriş Tarihi: 08.10.2021 17:06Güncelleme Tarihi: 08.10.2021 17:06