1.200 lira artış kapıda! 3600 ek gösterge çıkarsa maaşlar ne kadar olacak? Memur ve emeklilerin maaş hesabı!

Başkan Erdoğan, milyonlarca memur ve emeklinin yüzünü güldürecek müjdeyi duyurdu. Erdoğan; 3600 ek göstergenin 2022 yılı sonuna kadar çözüleceği açıklamasında bulundu. Memurların ve emeklilerin hem mevcut maaşlarını hem de emekli maaşlarını etkileyecek 3600 ek göstergede yaşanan bu gelişmenin detayları ortaya çıktı. Sadece mevcut maaşlarda değil emeklilik ikramiyelerinde de önemli bir artış yaşanacak. 2200'den 3000'e ve 3600'e çıkarılmasıyla birlikte öncelikle 2 milyona yakın polis, öğretmen, hemşire ve diğer kamu görevlilerinin maaşları yükselecek. İşte; 3600 ek gösterge hakkında merak edilen detaylar!