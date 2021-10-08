08 Ekim 2021, Cuma
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER GALERİ

ANA SAYFA
Haberler Galeri 1.200 lira artış kapıda! 3600 ek gösterge çıkarsa maaşlar ne kadar olacak? Memur ve emeklilerin maaş hesabı!

1.200 lira artış kapıda! 3600 ek gösterge çıkarsa maaşlar ne kadar olacak? Memur ve emeklilerin maaş hesabı!

Başkan Erdoğan'ın verdiği müjdeyle birlikte 3600 ek gösterge sonrası maaşların ne kadar olacağı merak ediliyor. Milyonlarca memur ve memur emeklisinin hem mevcut, hem emekli maaşları hem de ikramiyelerinde önemli bir artış meydana gelecek. Yapılması planlanan artışla birlikte cepler rahat bir nefes alacak. Taslağın 2022 yılında Meclis'e gelmesi bekleniyor. Ek gösterge 2200'den 3600'e çıkarsa emekli maaşında 1.200 lira artış yaşanması bekleniyor. İşte, memur ve emekliler için maaş hesabı!

Giriş Tarihi: 08.10.2021 13:59 Güncelleme Tarihi: 08.10.2021 14:28
  • 1
  • 19
1.200 lira artış kapıda! 3600 ek gösterge çıkarsa maaşlar ne kadar olacak? Memur ve emeklilerin maaş hesabı!

Başkan Erdoğan, milyonlarca memur ve emeklinin yüzünü güldürecek müjdeyi duyurdu. Erdoğan; 3600 ek göstergenin 2022 yılı sonuna kadar çözüleceği açıklamasında bulundu. Memurların ve emeklilerin hem mevcut maaşlarını hem de emekli maaşlarını etkileyecek 3600 ek göstergede yaşanan bu gelişmenin detayları ortaya çıktı. Sadece mevcut maaşlarda değil emeklilik ikramiyelerinde de önemli bir artış yaşanacak. 2200'den 3000'e ve 3600'e çıkarılmasıyla birlikte öncelikle 2 milyona yakın polis, öğretmen, hemşire ve diğer kamu görevlilerinin maaşları yükselecek. İşte; 3600 ek gösterge hakkında merak edilen detaylar!

GALERİ DEVAM EDİYOR
  • 2
  • 19
1.200 lira artış kapıda! 3600 ek gösterge çıkarsa maaşlar ne kadar olacak? Memur ve emeklilerin maaş hesabı!

Memurların maaşları ve ikramiyeleri hesaplanırken unvanlarına kıdemlerine derecelerine ve ek göstergelerine bakılıyor. Dolayısıyla ek göstergesi 2200 olan bir memura göre 3600 olan bir memurun emekli maaşı yüzde 20-25 daha fazla oluyor. İkramiye de buna göre artıyor.

  • 3
  • 19
1.200 lira artış kapıda! 3600 ek gösterge çıkarsa maaşlar ne kadar olacak? Memur ve emeklilerin maaş hesabı!

Şu anda bu çalışmaya sebep olan sorun ise unvanlar arasındaki ek gösterge dengesizliğinden kaynaklanıyor. Örneğin bir şube müdürünün ek göstergesi 2200 iken onun emrinde çalışan bir memurun ek göstergesi 3600 olabiliyor. Yapılacak çalışma unvanlar arasındaki ek gösterge dengesizliğinin ortadan kaldırılması amaçlanıyor.

  • 4
  • 19
1.200 lira artış kapıda! 3600 ek gösterge çıkarsa maaşlar ne kadar olacak? Memur ve emeklilerin maaş hesabı!

SABAH'tan Faruk Erdem, 3600 ek gösterge konusunda şu bilgileri paylaştı:

3600 ek gösterge sorunu önce polis, hemşire, din görevlileri ve öğretmenler için gündeme gelmiş bu konuda bazı çalışmalar da yapılmıştı. Ancak sorunun diğer memurlar içinde ortada olmasıyla kapsamın genişletilmesi gündeme geldi.

  • 5
  • 19
1.200 lira artış kapıda! 3600 ek gösterge çıkarsa maaşlar ne kadar olacak? Memur ve emeklilerin maaş hesabı!

KAPSAM GENİŞLEYECEK

Öncelikle 657 sayılı devlet memurları yasasının ek gösterge cetvelindeki tüm unvanlar yeniden değerlendirilmeye alınacak. Dolayısıyla kapsam öğretmen, polis, hemşire ve din görevlilerinin dışında kalan ünvanların da gözden geçirilmesini sağlayacak.