08 Ekim 2021, Cuma
1.200 lira artış kapıda! 3600 ek gösterge çıkarsa maaşlar ne kadar olacak? Memur ve emeklilerin maaş hesabı!
Başkan Erdoğan'ın verdiği müjdeyle birlikte 3600 ek gösterge sonrası maaşların ne kadar olacağı merak ediliyor. Milyonlarca memur ve memur emeklisinin hem mevcut, hem emekli maaşları hem de ikramiyelerinde önemli bir artış meydana gelecek. Yapılması planlanan artışla birlikte cepler rahat bir nefes alacak. Taslağın 2022 yılında Meclis'e gelmesi bekleniyor. Ek gösterge 2200'den 3600'e çıkarsa emekli maaşında 1.200 lira artış yaşanması bekleniyor. İşte, memur ve emekliler için maaş hesabı!
Giriş Tarihi: 08.10.2021 13:59 Güncelleme Tarihi: 08.10.2021 14:28
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