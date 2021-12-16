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Haberler Galeri En az 1.108 TL ödenecek! 700 bin işçinin hesabında olacak! 4D'li taşeron işçiye ilave tediye ödemeleri ne zaman ödenecek?

En az 1.108 TL ödenecek! 700 bin işçinin hesabında olacak! 4D'li taşeron işçiye ilave tediye ödemeleri ne zaman ödenecek?

En az 1.108 TL ödenecek! 700 bin işçinin hesabında olacak! 4D'li taşeron işçiye ilave tediye ödemeleri ne zaman ödenecek? Sorusunun yanıtı binlerce çalışan tarafından merak ediliyor. Kamu işçilerini yakından ilgilendiren tediye ödemeleri için beklenen tarih netlik kazandı. İlk üç taksit ödemesini alan binlerce çalışan son taksidini yarın alacak. İlave tediye, devlet memurları kanununda bulunan bir ikramiye ve çalışan personele, ücret sistemine bakılmaksızın her yıl için bir aylık ikramiye veriliyor, tüm çalışanlar bu ikramiyeyi alıyor. Çalışanların merakla beklediği tarihi ve tutarları haberimizde derledik. İşte, 4D'li taşeron işçiye ilave tediye ödemeleri ne zaman ödenecek?

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 16.12.2021 20:53 Güncelleme Tarihi: 16.12.2021 20:53
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En az 1.108 TL ödenecek! 700 bin işçinin hesabında olacak! 4D’li taşeron işçiye ilave tediye ödemeleri ne zaman ödenecek?

4D'li taşeron işçiye ilave tediye ödemeleri ne zaman ödenecek? Sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. Binlerce çalışanın beklediği ödemeler yarın hesaplarda olacak. İlave tediye ödemeleri 3 taksit olarak hesaplara yatırılıyor. Kamu işçilerinin merakla beklediği ödeme takvimi belli oldu. İlave tediye, devlet memurları kanununda bulunan bir ikramiye ve çalışan personele, ücret sistemine bakılmaksızın her yıl için bir aylık ikramiye veriliyor, tüm çalışanlar bu ikramiyeyi alıyor. Son taksit içinde ödeme tarihi açıklandı. İşte, 4D'li taşeron işçiye ilave tediye ödemeleri ne zaman ödenecek?

GALERİ DEVAM EDİYOR
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En az 1.108 TL ödenecek! 700 bin işçinin hesabında olacak! 4D’li taşeron işçiye ilave tediye ödemeleri ne zaman ödenecek?

Kamu işçileri ve 4D'li sürekli işçilere her yıl ikramiye (tediye) ödeniyor. İşçilere ödenen ilave tediyenin ilk altı aya yönelik birinci taksiti 29 Ocak'ta, ikinci taksiti 11 Mayıs'ta üçüncü taksiti 16 Temmuz'da ödenmişti.

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En az 1.108 TL ödenecek! 700 bin işçinin hesabında olacak! 4D’li taşeron işçiye ilave tediye ödemeleri ne zaman ödenecek?

Son taksit ise 17 Aralık'ta yatırılacak. Böylece ilk üç taksit ödemelerini alan 1 milyona yakın kamu işçileri yılın son taksitini de haftaya alacak.

Yeraltı işlerinde çalışanların ikramiyelerinin tamamı ise 24 Aralık 2021'de yatırılacak.

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En az 1.108 TL ödenecek! 700 bin işçinin hesabında olacak! 4D’li taşeron işçiye ilave tediye ödemeleri ne zaman ödenecek?

4 taksit olarak ödenen tediyenin, her taksitin de 13 günlük ilave ücret yatırılıyor.

En küçük tutar 1.102 lira oluyor. Bu tutar asgari ücretteki zamma göre gelecek yıl daha da yükselecek.

Belediye şirketlerine geçen taşeron işçilere ise ilave tediye ödemesi yapılmıyor.

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En az 1.108 TL ödenecek! 700 bin işçinin hesabında olacak! 4D’li taşeron işçiye ilave tediye ödemeleri ne zaman ödenecek?

PEKİ KİM, KAÇ PARA ALACAK? İŞTE İŞÇİLERİN ALACAĞI ÖDEMELER...

Brüt ücretlere göre hesaplanan 13 günlük tediye tutarı şöyle;

3 bin 577 lira brüt ücret alan bir işçi 1.102 lira ikramiye alacak...

4 bin lira brüt ücret alan bir işçi 1.239 lira ikramiye alacak...