En az 1.108 TL ödenecek! 700 bin işçinin hesabında olacak! 4D'li taşeron işçiye ilave tediye ödemeleri ne zaman ödenecek?

En az 1.108 TL ödenecek! 700 bin işçinin hesabında olacak! 4D'li taşeron işçiye ilave tediye ödemeleri ne zaman ödenecek? Sorusunun yanıtı binlerce çalışan tarafından merak ediliyor. Kamu işçilerini yakından ilgilendiren tediye ödemeleri için beklenen tarih netlik kazandı. İlk üç taksit ödemesini alan binlerce çalışan son taksidini yarın alacak. İlave tediye, devlet memurları kanununda bulunan bir ikramiye ve çalışan personele, ücret sistemine bakılmaksızın her yıl için bir aylık ikramiye veriliyor, tüm çalışanlar bu ikramiyeyi alıyor. Çalışanların merakla beklediği tarihi ve tutarları haberimizde derledik. İşte, 4D'li taşeron işçiye ilave tediye ödemeleri ne zaman ödenecek?