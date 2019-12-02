İş Bankası son dakika konut kredisi faizini düşürdü! İş Bankası, İNG, Akbank, Ziraat Bankası konut kredisi faizi ne kadar?

Merkez Bankası'nın 12 Aralık'ta gerçekleştireceği yılın son Para Politikaları Kurulu toplantısı öncesi bankalardan faiz indirim haberleri gelmeye devam ediyor. Merkez Bankası, Murat Uysal'ın başkanlık görevine gelmesinin ardından 3 toplantıda 10 puan faiz indirimine gitti. Temmuz ayında yüzde 24 olan faiz oranı kademeli olarak yüzde 14'e çekildi. Piyasaların beklentisi faizlerin daha da düşmesi yönünde. Faizlerin düşmesiyle yatırımlardaki artış göze çarpıyor. Yılın son toplantısında tek haneli faiz oranlarına düşüş için önemli bir eşik daha geride bırakılacak. Beklenti faizin 2 puan daha gerilemesi yönünde. Politika faizinin yüzde 12'ye düşmesi durumunda konut, taşıt ve tüketici kredilerinde büyük indirimler gelecek. Peki, İş Bankası, İNG, Akbank, Ziraat Bankası konut kredisi faizi ne kadar? Faizler ne zaman düşecek? İşte detaylar...