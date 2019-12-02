BİZE ULAŞIN
İş Bankası son dakika konut kredisi faizini düşürdü! İş Bankası, İNG, Akbank, Ziraat Bankası konut kredisi faizi ne kadar?
Kredi faiz oranlarında düşüş sürüyor. Son olarak Türkiye İş Bankası konut kredisi faiz oranını düşürdüğünü açıkladı. Merkez Bankası'nın politika faizini yüzde 14'e düşürmesinin ardından konut kredisi faiz oranları 0,98 ile 1,1.10 arasında sıklaştı. 12 Aralık'ta yapılacak yılın son faiz toplantısında politika faiz oranının yüzde 12'ye çekilmesi bekleniyor. Beklentiler gerçekleşirse yeni yıla 0,80 seviyelerinde faiz oranları ile girilebilir. Peki, en düşük konut kredisi faizi hangi bankada? Hangi banka kaç faiz oranı ile kredi veriyor? İş Bankası, İNG, Akbank, Ziraat Bankası konut kredisi faizi ne kadar? İşte güncel kredi faizleri ve detaylar...
Giriş Tarihi: 02.12.2019 16:18 Güncelleme Tarihi: 02.12.2019 16:28
- 1
- 32
- 2
- 32
- 3
- 32
- 4
- 32
- 5
- 32