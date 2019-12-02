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İş Bankası son dakika konut kredisi faizini düşürdü! İş Bankası, İNG, Akbank, Ziraat Bankası konut kredisi faizi ne kadar?

Kredi faiz oranlarında düşüş sürüyor. Son olarak Türkiye İş Bankası konut kredisi faiz oranını düşürdüğünü açıkladı. Merkez Bankası'nın politika faizini yüzde 14'e düşürmesinin ardından konut kredisi faiz oranları 0,98 ile 1,1.10 arasında sıklaştı. 12 Aralık'ta yapılacak yılın son faiz toplantısında politika faiz oranının yüzde 12'ye çekilmesi bekleniyor. Beklentiler gerçekleşirse yeni yıla 0,80 seviyelerinde faiz oranları ile girilebilir. Peki, en düşük konut kredisi faizi hangi bankada? Hangi banka kaç faiz oranı ile kredi veriyor? İş Bankası, İNG, Akbank, Ziraat Bankası konut kredisi faizi ne kadar? İşte güncel kredi faizleri ve detaylar...

Giriş Tarihi: 02.12.2019 16:18 Güncelleme Tarihi: 02.12.2019 16:28
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İş Bankası son dakika konut kredisi faizini düşürdü! İş Bankası, İNG, Akbank, Ziraat Bankası konut kredisi faizi ne kadar?

Merkez Bankası'nın 12 Aralık'ta gerçekleştireceği yılın son Para Politikaları Kurulu toplantısı öncesi bankalardan faiz indirim haberleri gelmeye devam ediyor. Merkez Bankası, Murat Uysal'ın başkanlık görevine gelmesinin ardından 3 toplantıda 10 puan faiz indirimine gitti. Temmuz ayında yüzde 24 olan faiz oranı kademeli olarak yüzde 14'e çekildi. Piyasaların beklentisi faizlerin daha da düşmesi yönünde. Faizlerin düşmesiyle yatırımlardaki artış göze çarpıyor. Yılın son toplantısında tek haneli faiz oranlarına düşüş için önemli bir eşik daha geride bırakılacak. Beklenti faizin 2 puan daha gerilemesi yönünde. Politika faizinin yüzde 12'ye düşmesi durumunda konut, taşıt ve tüketici kredilerinde büyük indirimler gelecek. Peki, İş Bankası, İNG, Akbank, Ziraat Bankası konut kredisi faizi ne kadar? Faizler ne zaman düşecek? İşte detaylar...

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İş Bankası son dakika konut kredisi faizini düşürdü! İş Bankası, İNG, Akbank, Ziraat Bankası konut kredisi faizi ne kadar?

MERKEZ BANKASI 3 AYDA 10 PUAN İNDİRİME GİTTİ

Merkez Bankası Başkanı Murat Uysal göreve gelir gelmez etkisini gösterdi. Eski Başkan Murat Çetinkaya faizlerin düşürülmesine yanaşmazken, sebebi döviz kurunu kontrol altında tutmak olarak gösteriyordu. Görevden alınan Çetinkaya'nın ardından koltuğa gelen Uysal ilk toplantıda 4,25 puan indirim kararı verdi.

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İş Bankası son dakika konut kredisi faizini düşürdü! İş Bankası, İNG, Akbank, Ziraat Bankası konut kredisi faizi ne kadar?

Bu kararın ardından yüzde 24 olan faiz uzun bir aranın ardından yüzde 20 bandının altına geriledi. Beklenen olmadı, dolar kuru sabit kaldı. Piyasalardaki düzelme ve hareketlenme kamu bankalarının 0,99 konut kredisi kampanyası ile giderek arttı. Merkez'in hamlesine temkinli bakan özel bankalar bir süre bekledi.

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İş Bankası son dakika konut kredisi faizini düşürdü! İş Bankası, İNG, Akbank, Ziraat Bankası konut kredisi faizi ne kadar?

Uysal yönetiminde ikinci kez toplanan Merkez Bankası faizi 3,25 puan daha gerileterek 16,50'ye çekti. Özel bankalar bu hamleye kayıtsız kalamayarak faizleri düşürmeye başladı. Kamu bankaları ile arasındaki makası kapatmaya başlayan özel bankalar ihtiyaç ve taşıt kredisinde de haöle yaptı.

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İş Bankası son dakika konut kredisi faizini düşürdü! İş Bankası, İNG, Akbank, Ziraat Bankası konut kredisi faizi ne kadar?

Uysal yönetiminde gerçekleşen üçüncü toplantıda da faiz indirimi sürdü. Piyasalara faizin düşürüleceği mesajı net şekilde verilirken, yatırımların artacağı uygun ortam sağlanmaya başlandı. Özellikle otomotiv ve emlak sektörü adeta patlama yaşadı. Uysal ve ekibi üçüncü toplantıda faizi yüzde 14'e düşürdüğünü açıkladı.