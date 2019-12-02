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Erken emeklilik için büyük fırsat! 31 Aralık'a kadar ödeyenler ucuza emekli olacak!

Erken emeklilik yüz binlerce kişinin hayali... Emeklilik primini doldurmuş ancak yaş akdini tamamlamamış olanlar EYT düzenlemesini bekliyor. EYT düzenlemesi şimdilik pek olası görülmüyor. EYT'yi bekleyen milyonlarca kişiye yapılacak ödeme oldukça büyük bir maliyeti devletin kasasına yüklüyor. EYT'lilerin yaşı beklemek dışında yapabileceği bir şey bulunmuyor. Ancak yaşını doldurmuş, prim eksiği nedeniyle emekliye ayrılamamış olanların durumu farklı. Borçlanma ve yıpranma hakları ile prim açıkları kapatılabiliyor. Özellikle kadınlar 3 çocuğa kadar doğum borçlanması ile 6 yıl erken emeklilik imkanına sahip. Erkeklerde de askerlik borçlanması yıllar kazandırıyor. Üstelik borçlanmalar toplu olarak da ödenebilir. Erken emeklilik için borçlanma yöntemine başvuranların elini çabuk tutmasında fayda var. Zira, borçlanmalar her yıl asgari ücrete göre hesaplanıyor. 1 Ocak'ta asgari ücretin zamlı olarak ödenecek olması nedeniyle 31 Aralık'a kadar başvuranlar çok daha ucuz fiyattan emekli olacak. İşte detaylar...

Giriş Tarihi: 02.12.2019 16:56 Güncelleme Tarihi: 02.12.2019 17:03
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Erken emeklilik için büyük fırsat! 31 Aralık'a kadar ödeyenler ucuza emekli olacak!

Erken emeklilik yüz binlerce kişinin hayali... Yaş nedeniyle emekli olamayanlar EYT düzenlemesi bekliyor. Ancak EYT şimdilik ok da olası görülmüyor. EYT için her türlü araştırma ve formül denenirken, maliyetlerde düşüş sağlanamadı. Ancak prim eksiği nedeniyle emekli olamayanlar, yaşa takılanlara göre daha şanslı. Doğum borçlanması, askerlik borçlanması ve yıpranma hakkı ile prim eksikleri kolayca tamamlanabiliyor. Toplu ödeme ile emekli maaşı bağlanabiliyor. Birçok kişinin başvurduğu borçlanmalar yıl aşırı fiyat farklılıkları gösteriyor. 31 Aralık'a kadar toplu ödeme yapanlar daha ucuza emekli olacak. Peki, doğum borçlanması ve askerlik borçlanması ücreti ne kadar? İşte detaylar...

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Erken emeklilik için büyük fırsat! 31 Aralık'a kadar ödeyenler ucuza emekli olacak!

BORÇLANMA MALİYETİ BU YIL 27.28 TL

Askerlik ve doğum borçlanması yaparak, emekliliğini erkene çekmek isteyenler sene sonuna kadar ucuz borçlanabilir. Bu yıl için günlük 27.28 lira ödeyerek hizmet borçlanması yapılabilir. 2020'de asgari ücret artacağından askerlik ve doğum borçlanmasının da maliyeti yükselecek.

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Erken emeklilik için büyük fırsat! 31 Aralık'a kadar ödeyenler ucuza emekli olacak!

Yılın son günleri yaklaşıyor, askerlik ve doğum borçlanması yapacak olanlar sene sonuna kadar ucuz borçlanabilirler. Neye göre ucuz? 2020'ye göre. Borçlanma demek, sigortalıların, çalışamadıkları döneme ait sosyal güvenlik primlerini, sonradan borçlanarak ödemesi anlamına geliyor.

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Erken emeklilik için büyük fırsat! 31 Aralık'a kadar ödeyenler ucuza emekli olacak!

Buna da hizmet borçlanması deniyor ve çalışanlara bu hak tanınıyor. Hizmet borçlanması yapılarak, emeklilikte ödenmesi gereken prim gün sayısını öne çekmek ve bu sayede de erken emekli olmak mümkün.

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Erken emeklilik için büyük fırsat! 31 Aralık'a kadar ödeyenler ucuza emekli olacak!

İster SSK'lı çalışın, ister memur statüsünde, isterse de Bağ-Kurlu olun tüm çalışanlar borçlanabilir. Bu çerçevede de çalışan kadınlar doğum borçlanması ve erkekler de askerlik borçlanması yapabilir. Bunların dışında Türk vatandaşları, yurtdışında çalıştıkları süreleri de belli şartlar içinde borçlanabiliyorlar ama geçtiğimiz aylarda yapılan yani bir düzenleme ile gurbetçilerin borçlanma şartları ağırlaştırıldı; dolayısıyla bu konuya şimdilik girmeyeceğim.