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1 Ocak'tan itibaren sağlıktan yararlanamayacaklar! SGK Bağ-Kur, GSS prim borcu sorgulama nasıl yapılır?
31 Aralık itibarıyla prim borcu olanlara SGK tarafından tanınan sağlık hizmeti hakkı sona erecek. Bağ-Kur ve GSS prim borcu ödemesini 31 Aralık'a kadar tamamlamayan vatandaşlar 1 Ocak 2020 günü itibarıyla sağlık hizmetinden muaf tutulacak. Prim borcu olanlara büyük kolaylık sağlanmış, yapılandırmaya gidilmişti. Yapılandırmaya riayet eden vatandaşların sağlık hizmetleri bu yıl olduğu gibi sürecek. Yapılandırması bozulan vatandaşlar için bir düzenleme bekleniyor. Ancak genel bir düzenlemeye sıcak bakılmıyor. Peki, SGK Bağ-Kur, GSS prim borcu sorgulama nasıl yapılır? İşte SGS sağlık hizmeti ile ilgili detaylar...
Giriş Tarihi: 02.12.2019 14:04 Güncelleme Tarihi: 02.12.2019 14:09
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