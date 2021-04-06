İş arayanları ilgilendiriyor! 9 ay boyunca asgari ücrete yakın ödeme! 2825 TL aylık maaş alma fırsatı tanınacak. Pandemi döneminde devlet tarafından kısa çalışma ödeneği, işsizlik maaşı ve nakdi ücret desteği gibi ödemelere de zam gelmiş oldu. Ayrıca İŞKUR TYP programı ile işsizler için önemli eğitimler ve mesleki kurslar sağlamaya başlamıştı. İşte, İŞKUR TYP başvuruları nasıl ve nereden yapılır? İŞKUR TYP başvuru şartları nelerdir?