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06 Nisan 2021, Salı
ANA SAYFA Haberler Galeri İş arayanları ilgilendiriyor! 9 ay boyunca asgari ücrete yakın ödeme! 2825 TL aylık maaş alma fırsatı... İş arayanları ilgilendiriyor! 9 ay boyunca asgari ücrete yakın ödeme! 2825 TL aylık maaş alma fırsatı...
Pandemi döneminde iş arayışında olanları yakından ilgilendiren gelişmeler yaşanıyor. İŞKUR TYP kapsamında 177 gün istihdam edilmek üzere personel alımı yapıyor. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı bünyesinde çalışacaklar için başvuru süreci yakından takip ediliyor. İŞKUR iş ilanlarının yanı sıra düzenlediği programlar ile de istihdama destek sağlıyor. Toplum Yararına Programı (TYP) ağırlıklı olarak temizlik, bakım onarım, kamusal altyapının yenilenmesi, ağaçlandırma, park düzenlemeleri alanlarında alım yapmaktadır.
Giriş Tarihi: 06.04.2021 17:44 Güncelleme Tarihi: 06.04.2021 17:44
İş arayanları ilgilendiriyor! 9 ay boyunca asgari ücrete yakın ödeme! 2825 TL aylık maaş alma fırsatı tanınacak. Pandemi döneminde devlet tarafından kısa çalışma ödeneği, işsizlik maaşı ve nakdi ücret desteği gibi ödemelere de zam gelmiş oldu. Ayrıca İŞKUR TYP programı ile işsizler için önemli eğitimler ve mesleki kurslar sağlamaya başlamıştı. İşte, İŞKUR TYP başvuruları nasıl ve nereden yapılır? İŞKUR TYP başvuru şartları nelerdir?
GALERİ DEVAM EDİYOR İŞSİZLİK MAAŞI 2021 NE KADAR OLDU?
2021 yılı asgari ücret brüt 3577,50 net 2825,90 kuruş oldu. Asgari ücret 500 lira arttı. Asgari ücret yüzde 21,56 oranında yükselmiş oldu.
2021 yılı en yüksek işsizlik maaşı da net 2825,90 olarak ödenecek.
Geçtiğimiz haftalarda pandemi dönemiyle birlikte gündemimize daha çok giren kısa çalışma ödeneği ve işsizlik maaşı ile ücretsiz izindekilere ödenen nakdi ücret desteği miktarlarının zamlanacağı da duyurulmuştu. Yeni rakamlar ocak ayı ile birlikte geçerli olacak. Bu ödenekler brüt asgari ücrete göre belirlendiği için ocak ayında belirlenecek yeni asgari ücretle birlikte ödenekler de artmış olacak.
İŞKUR TYP PERSONEL ALIMI ADAYLARI NASIL SEÇİLECEK?
İŞKUR'a online ya da Alo 170 hattı üzerinden başvuruda bulunacak adayların seçimi için şu üç kriter uygulanacak:
Noter kurası,
Liste,
Yüzde 80 noter kurası ve yüzde 20 liste.
İŞKUR ÇEVRE TEMİZLİK GÖREVLİSİ TYP ÇALIŞMA SAATLERİ NE?
Günlük 7.5 saat çalışacak olan TYP programı kapsamında istihdam edilecek adaylar, 177 gün boyunca haftada 45 saat olacak şekilde çalışacak.