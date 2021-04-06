Bu fırsat kaçmaz! Bankaların 3 ay ertelemeli kredi kampanyası sona eriyor! 6 Nisan ihtiyaç kredisi faiz oranları...

3 ay ertelemeli kredi veren bankalar hangileri? Evlilikten eğitime, beyaz eşyadan mobilyaya birçok ihtiyaç için kullanılan nakit ihtiyaçlar için bankaların kampanyaları devam ediyor. Bazı bankalar 3 ay ertelemeli kampanyalarını sonlandırırken, bazı bankalar ise son tarihi duyurdu. İhtiyaç kredisi faiz oranları ve merak edilenlere ahaber.com.tr'den ulaşabilirsiniz. Peki, 6 Nisan ihtiyaç kredisi faiz oranları ne kadar? İşte 3 ay ertelemeli kredi veren bankalar listesi...

ahaber.com.tr Giriş Tarihi: 06.04.2021 16:34 Güncelleme Tarihi: 06.04.2021 16:34 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





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