Reklamı Kapat<\/div>',f.prepend(e)));y(n.sourceAgnosticLineItemId)}function tt(n){n.slot.getAdUnitPath().endsWith("970x250")&&waitForMasthead!=null&&(waitForMasthead=0,waitForMastheadWorkedBefore=1)}function it(n){n.slot.getAdUnitPath().endsWith("970x250")&&(waitForMastheadViewablePixel=$("header").length>0?250*(n.inViewPercentage/100)-$("header").height():250*(n.inViewPercentage/100))}function rt(){function r(){return window.pageYOffset!==undefined?window.pageYOffset:(document.documentElement||document.body.parentNode||document.body).scrollTop}function u(n){clearInterval(t);var r=document.getElementById("id_d_970x250").parentNode.parentNode,u=document.getElementById("id_d_970x250").parentNode;r.style.cssText="z-index: 99999;";u.style.cssText="width: 100%; display: -webkit-flex; display: flex; -webkit-justify-content: center; justify-content: center; background-color: rgba(0, 0, 0, 0.5); position: fixed; top: 0; left: 50%; -webkit-transform: translateX(-50%); transform: translateX(-50%);";setTimeout(function(){r.removeAttribute("style");u.removeAttribute("style")},(i-n)*250)}function f(){n+=1;n>=i&&clearInterval(t);r()>100&&u(n)}$(".slot_control").remove();var t=setInterval(f,250),n=0,i=20}function u(n){var i,t;if(n!=null&&n!=undefined&&n.length>0){for(i="",t=0;t
0){for(t=0;t
06 Nisan 2021, Salı
ANA SAYFA Haberler Galeri Bu fırsat kaçmaz! Bankaların 3 ay ertelemeli kredi kampanyası sona eriyor! 6 Nisan ihtiyaç kredisi faiz oranları... Bu fırsat kaçmaz! Bankaların 3 ay ertelemeli kredi kampanyası sona eriyor! 6 Nisan ihtiyaç kredisi faiz oranları... 3 ay ertelemeli kredi veren bankalar hangileri? Evlilikten eğitime, beyaz eşyadan mobilyaya birçok ihtiyaç için kullanılan nakit ihtiyaçlar için bankaların kampanyaları devam ediyor. Bazı bankalar 3 ay ertelemeli kampanyalarını sonlandırırken, bazı bankalar ise son tarihi duyurdu. İhtiyaç kredisi faiz oranları ve merak edilenlere ahaber.com.tr'den ulaşabilirsiniz. Peki, 6 Nisan ihtiyaç kredisi faiz oranları ne kadar? İşte 3 ay ertelemeli kredi veren bankalar listesi... Giriş Tarihi: 06.04.2021 16:34 Güncelleme Tarihi: 06.04.2021 16:34
Acil nakit ihtiyacı olan vatandaşların ceplerini rahatlatmak için bankalar bazı kampanyalar yapıyor. Pandemi sürecinde ön plana çıkan 3 ay erteleme fırsatı sürüyor. 3 ay ödemesiz dönemli ihtiyaç kredisinin detaylarını sizler için yazımızda ele aldık. Vakıfbank, TEB, Akbank, Şekerbank, İş Bankası, Yapı Kredi Bankası, ING ve QNB Finansbank 3 ay ertelemeli ihtiyaç kredisi faiz oranları ne kadar? İşte 6 Nisan kredi faiz oranları ve merak edilenler...
GALERİ DEVAM EDİYOR 3 AY ERTELEMELİ KREDİ VEREN BANKALAR HANGİLERİ?
6 Nisan tarihi itibarıyla 3 ay ertelemeli kredi vermeye devam eden bankalar ve kredi faiz oranları şu şekilde:
VAKIFBANK 3 AY ERTELEMELİ KREDİ KAMPANYASI
Kuurluş yıl dönümüne özel kredi kampanyası yapan Vakfıbank, tüm ihtiyaçlarınız için 36 aya varan vadeler, cazip faiz oranları ve esnek ödeme seçeneğiyle kamu personeli, özel sektör çalışanları ve emekliler için Kuruluş Yıl Dönümü Kredisi Kampanyası için başvuruları kabul etmeye başladı.
Vakıfbank ihtiyaç kredisi faiz oranı: %1.51
* Kredi kampanyasının aylık akdi faiz oranı %1,51'den başlamaktadır. Faiz oranı, kişinin KKB (Kredi Kayıt Bürosu) notuna göre değişiklik gösterir.
Kredinizi,
* Aylık eşit taksitli,
* Artan taksitli * Azalan taksitli * 3 ay ödemesiz dönemli aylık eşit taksitli, * 3 ayda bir eşit taksitli, * Son taksit balon ödemeli, * Değişken taksitli olarak geri ödeyebilirsiniz. TEB 3 AY ERTELEMELİ KREDİ KAMPANYASI
TEB'in nakit ihtiyaçlar için TEB İhtiyaç Kredisi kampanyası uygun faiz oranları ve ödeme planları ile müşterilerin hizmetine sunuldu.
TEB ihtiyaç kredisi faiz oranı: %1,60