İş arayanlara müjde! TBMM garson, bulaşıkçı, çaycı, hizmetli, bahçıvan alınacak! İşte şartlar...

BAŞVURU ŞARTLARI NEDİR?

657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48'inci maddesinde yer alan genel şartları taşımaları,

Sınav açılan kadrolar için aranan şartları taşımaları ve 2018 veya 2019 yıllarında yapılmış olan KPSS den lise mezunları için KPSSP94, Ön Lisans mezunları için KPSSP93 ve Lisans mezunları için KPSSP3 puan türünden en az yetmiş puan almış olmaları gerekmektedir.

