İş arayanlara müjde! TBMM garson, bulaşıkçı, çaycı, hizmetli, bahçıvan alınacak! İşte şartlar...
Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne personel alımı yapılacağı duyuruldu. Yapılan açıklamada, "42 aşçı, 5 bahçıvan, 18 bulaşıkçı, 17 çay ocakçı ve garson, 48 garson, 42 hizmetli, 6 pastacı, 14 memur, 5 görsel tasarımcı" meslek gruplarında başvuruların alınacağı bildirildi. TBMM'de çalışmak isteyenler heyecanla detayları araştırıyor. Peki, TBMM 42 aşçı, 5 bahçıvan, 18 bulaşıkçı, 17 çay ocakçı ve garson, 48 garson, 42 hizmetli, 6 pastacı, 14 memur, 5 görsel tasarımcı alım şartları neler? İşte merak edilen soruların yanıtları...
Giriş Tarihi: 29.01.2020 12:32 Güncelleme Tarihi: 29.01.2020 12:43