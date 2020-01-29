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İş arayanlara müjde! TBMM garson, bulaşıkçı, çaycı, hizmetli, bahçıvan alınacak! İşte şartlar...

Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne personel alımı yapılacağı duyuruldu. Yapılan açıklamada, "42 aşçı, 5 bahçıvan, 18 bulaşıkçı, 17 çay ocakçı ve garson, 48 garson, 42 hizmetli, 6 pastacı, 14 memur, 5 görsel tasarımcı" meslek gruplarında başvuruların alınacağı bildirildi. TBMM'de çalışmak isteyenler heyecanla detayları araştırıyor. Peki, TBMM 42 aşçı, 5 bahçıvan, 18 bulaşıkçı, 17 çay ocakçı ve garson, 48 garson, 42 hizmetli, 6 pastacı, 14 memur, 5 görsel tasarımcı alım şartları neler? İşte merak edilen soruların yanıtları...

Giriş Tarihi: 29.01.2020 12:32 Güncelleme Tarihi: 29.01.2020 12:43
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İş arayanlara müjde! TBMM garson, bulaşıkçı, çaycı, hizmetli, bahçıvan alınacak! İşte şartlar...

İş arayanlara müjdeli haber geldi. Bir personel temin haberi de TBMM'den geldi. Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne onlarca personel alınacak. Yapılan açıklamada, "42 aşçı, 5 bahçıvan, 18 bulaşıkçı, 17 çay ocakçı ve garson, 48 garson, 42 hizmetli, 6 pastacı, 14 memur, 5 görsel tasarımcı" alınacağı duyuruldu. Şimdi binlerce kişi TBMM'nin personel alım şartlarını araştırıyor. Peki, TBMM garson, bulaşıkçı, çaycı, hizmetli, bahçıvan alım şartları neler? İşte detaylar...

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İş arayanlara müjde! TBMM garson, bulaşıkçı, çaycı, hizmetli, bahçıvan alınacak! İşte şartlar...

197 PERSONEL ALINACAK

TBMM Başkanlığı İdari Teşkilatında İlk Defa Göreve Başlayacaklar için Yapılacak Sınavlar Hakkında Yönetmelik hükümleri doğrultusunda, yazılı ve sözlü veya uygulama sınavıyla Ankara, İstanbul ve Yalova'da çalışmak üzere 197 personel alımı yapılacak.

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İş arayanlara müjde! TBMM garson, bulaşıkçı, çaycı, hizmetli, bahçıvan alınacak! İşte şartlar...

HANGİ POZİSYONA KAÇ PERSONEL ALINACAK?

42 aşçı, 5 bahçıvan, 18 bulaşıkçı, 17 çay ocakçı ve garson, 48 garson, 42 hizmetli, 6 pastacı, 14 memur, 5 görsel tasarımcı alımı yapılacak.

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İş arayanlara müjde! TBMM garson, bulaşıkçı, çaycı, hizmetli, bahçıvan alınacak! İşte şartlar...

BAŞVURULAR BUGÜN BAŞLADI

TBMM personel alımı için başvurular bugün başladı. Başvuru işlemleri yaklaşık 10 gün sürecek. 7 Şubat 2020 tarihinde başvurular resmen sona erecek.

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İş arayanlara müjde! TBMM garson, bulaşıkçı, çaycı, hizmetli, bahçıvan alınacak! İşte şartlar...

BAŞVURU ŞARTLARI NEDİR?

657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48'inci maddesinde yer alan genel şartları taşımaları,
Sınav açılan kadrolar için aranan şartları taşımaları ve 2018 veya 2019 yıllarında yapılmış olan KPSS den lise mezunları için KPSSP94, Ön Lisans mezunları için KPSSP93 ve Lisans mezunları için KPSSP3 puan türünden en az yetmiş puan almış olmaları gerekmektedir.