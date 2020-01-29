Devletten 550 TL destek! Sosyal yardımlar neler, nasıl alınır? Askerlik milyonlarca kişinin hayatını etkiliyor. Vatani görev için birliğine teslim olan askerler bazen evdeki tek geçim kaynağı olabiliyor. Bu durumda aile maddi olarak zor duruma düşüyor. Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı, askerde oğlu olan muhtaç ailelere destek yardımında bulunuyor. Sosyal devlet anlayışının en gelişmiş örneklerini barındıran Türkiye'de birçok yardım gibi bu destek türü de pek bilinmiyor. Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı ayda 275 TL destek verirken, çocuklara da 100 TL eğitim desteği sunuyor. Muhtaç ailelere destek 2 ayda bir 550 TL olarak yapılıyor. Peki, Muhtaç aile yardımı nasıl alınır, başvurular nereden yapılıyor? İşte Muhtaç Asker Ailelerine Yardım Projesi ile ilgili tüm detaylar... Giriş Tarihi: 29.01.2020 14:22 Güncelleme Tarihi: 29.01.2020 14:25
Sosyal yardım ödemelerine 2020 yılında zam geldi. Asgari ücret zammının ardından işsizlik maaşı, kıdem tazminatı gibi ödeneklerin yanı sıra barınma ödeneği, muhtaç aile yardımı, 65 yaş aylığı, engelli maaşı gibi ödenekler de zamlandı. Ödeneklere yapılan zam milyonlarca kişiyi kapsıyor. İlk zamlı ödemeleri alacak olanlar ne kadar ücret alacağını araştırıyor. Devletin tüm sosyal yardımlarının zamlı halini sizler için derledik. Ayrıca başvuru şartları da haberimizde. İşte 2020 zamlı engelli maaşı, 65 yaş aylığı ve muhtaç aylığı ile ilgili bilgiler...
AİLE ÇALIŞMA VE SOSYAL HİZMETLER BAKANLIĞI YARDIMLARI NELER? YAKIT YARDIMI NEDİR?
2003 yılından itibaren Türkiye Kömür İşletmelerinden sağlanan kömür
SYD Vakıfları aracılığı ile ihtiyaç sahibi ailelerin kışlık yakacak ihtiyacının karşılanması amacıyla hane başına en az 500 kg olmak üzere dağıtılmaktadır. Ayrıca yoksul ailelere yakacak yardımı programı ile ülkemizin atıl vaziyetteki yeraltı kaynakları ekonomiye kazandırılmakta; ulaşım sektörüne ve istihdama ciddi katkı sağlanmaktadır.
Hane içinde kişi başına düşen geliri net asgari ücretin 1/
3'ünden az olan aileler yararlanabilir SOSYAL KONUT DESTEĞİ
Sosyal güvencesi olmayan, muhtaç durumda bulunan vatandaşlara T.C. Başbakanlık Toplu Konut İdaresi aracılığıyla ev yapımını kapsamaktadır.
Geri ödemeler 1+1 konutlar için ayda 100 TL; 2+1 konutlar için 130 TL olmak üzere 270 ayda tamamlanır (Sosyal Konut Projesi kapsamında yeni başvuru alınmamaktadır).
Hane içinde kişi başına düşen geliri net asgari ücretin 1/
3'ünden az olan aileler yararlanabilir Geri ödemeli olarak konut verilir. GIDA YARDIMI NEDİR?
İhtiyaç sahibi ailelerin temel gıda ihtiyaçlarının karşılanması amacıyla Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıflarınca verilen desteklerdir. Ramazan ayı ve Kurban Bayramı öncesinde yılda iki kez Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma (SYD) Vakıflarına bu amaçla ilave kaynak aktarılmaktadır.
Hane içinde kişi başına düşen geliri net asgari ücretin 1/3'ünden az olan aileler yararlanabilir
EŞİ VEFAT ETMİŞ KADINLARA VERİLEN DESTEKLER NEDİR, NASIL ALINIR?
Kadınların yoksulluktan daha fazla etkilendiği gerçeğinden hareketle oluşturulan "Eşi Vefat Etmiş Kadınlar için Bir Nakit Sosyal Yardım Programı Geliştirilmesine Yönelik Araştırma Projesi" Boğaziçi Üniversitesi ile işbirliği içerisinde yürütülmüş ve 2010 yılı Aralık ayı itibarıyla proje tamamlanmıştır. Projenin tamamlanmasını müteakip kanıta dayalı sosyal politika anlayışı çerçevesinde, 29.12.2011 tarih ve 2011/8 sayılı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışmayı Teşvik Fon Kurulu kararı ile eşi vefat etmiş kadınlara yönelik düzenli nakdi sosyal yardım programı başlatılması kararı alınmıştır. 2012 yılı Şubat ayı itibarıyla Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma (
SYD) Vakıfları tarafından vatandaşların başvuruları alınmaya başlanmıştır.
İki ayda bir 275 TL olarak ödenir. PTT'den alınır.