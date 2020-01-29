Ev hanımlarına emeklilik müjdesi! Hiç sigortası olmayan da emekli olacak...
Ev hanımlarına emeklilik geliyor! Türkiye'de milyonlarca kadın iş hayatına hiçbir zaman katılmadı. Kadınların iş hayatına katılımı için dev adımlar atılmaya devam ediliyor. Kadınlara birçok pozitif ayrımcılık sağlanarak iş yaşamındaki yeri sağlamlaştırılmaya çalışılıyor. Kadınların iş hayatına katılımının yanı sıra aile hayatındaki yerinin korunmasına da özen gösteriliyor. Bu kapsamda kadınlara doğum izninde devlet desteği, doğum sonrası yarım gün çalışma imkanı gibi haklar veriliyor. Devletin sıradaki hamlesi ise hiç sigorta girişi olmayan ev hanımlarını ilgilendiriyor. Ev hanımları için TBMM'ye bir yasa teklifi gönderildi. Teklif geçerse ev hanımları emekli olacak. İşte ev hanımlarına emeklilik detayları...
Giriş Tarihi: 29.01.2020 12:08Güncelleme Tarihi: 29.01.2020 12:11