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Ev hanımlarına emeklilik müjdesi! Hiç sigortası olmayan da emekli olacak...

Ev hanımlarına emeklilik geliyor! Türkiye'de milyonlarca kadın iş hayatına hiçbir zaman katılmadı. Kadınların iş hayatına katılımı için dev adımlar atılmaya devam ediliyor. Kadınlara birçok pozitif ayrımcılık sağlanarak iş yaşamındaki yeri sağlamlaştırılmaya çalışılıyor. Kadınların iş hayatına katılımının yanı sıra aile hayatındaki yerinin korunmasına da özen gösteriliyor. Bu kapsamda kadınlara doğum izninde devlet desteği, doğum sonrası yarım gün çalışma imkanı gibi haklar veriliyor. Devletin sıradaki hamlesi ise hiç sigorta girişi olmayan ev hanımlarını ilgilendiriyor. Ev hanımları için TBMM'ye bir yasa teklifi gönderildi. Teklif geçerse ev hanımları emekli olacak. İşte ev hanımlarına emeklilik detayları...

Giriş Tarihi: 29.01.2020 12:08 Güncelleme Tarihi: 29.01.2020 12:11
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Ev hanımlarına emeklilik müjdesi! Hiç sigortası olmayan da emekli olacak...

Ev hanımlarına emeklilik yolu açılıyor. Ülkemizde kadının iş yaşamına katılımı destekleniyor. birçok pozitif ayrımcılık sağlanırken, kariyer yapmak isteyenlerin aile hayatına da zaman ayırabilmesi için de ek çalışmalar var. Çocukların anne bağından kopmaması için doğumdan sonra yarım zamanlı çalışma, doğum izni sırasında maaşın ödenmesi gibi uygulamalar var. Annelere emzirme ödeneği bile veriliyor. Çalışan kadınlar kadar kendisini ailesine adayıp çalışmayanlar da var. Ya da ev işleri ile ailesine destek olan binlerce kişi var. Hiç sigorta girişi olmayan kadınlara borçlanma ile emeklilik yolu açılıyor. Bu konudaki çalışma komisyona gönderildi. Değerlendirilip çözüme ulaşması bekleniyor. Peki hiç sigortası olmayan ev hanımları nasıl emekli olabilir? Ev hanımlarına emeklilik şartları neler? İşte merak edilen soruların yanıtları...

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Ev hanımlarına emeklilik müjdesi! Hiç sigortası olmayan da emekli olacak...

EV HANIMLARINA BORÇLANMA ŞANSI

Tüketici Başvuru Merkezi (TBM) Sosyal Güvenlik Komisyonu Başkanı Ali Duman, ev hanımları için TBMM´ye sunulan teklifin yasalaşması halinde, ev hanımlarının "çalışmasa dahi borçlanarak emekli" olabileceğini belirtti.

Konuyla ilgili soruları yanıtlayan Duman, "Ülkemiz genelinde milyonlarca ev hanımı çalışmadıkları için emekli olamıyor" diye anımsattı ve ekledi:

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Ev hanımlarına emeklilik müjdesi! Hiç sigortası olmayan da emekli olacak...

2008 yılından sonra çalışmaya başlayan kadınlar için ise emekli olup tam aylık alabilmeleri için 7.200 gün yani toplamda 20 yıl çalışmaları gerekiyor. Çalışma hayatına katılmayan veya emekli olacak süre kadar çalışamayan ev hanımları ise emeklilik gibi çok önemli bir sosyal haktan yararlanamamış oluyorlar.

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Ev hanımlarına emeklilik müjdesi! Hiç sigortası olmayan da emekli olacak...

YASAYA ONAY BEKLENİYOR

06.01.2020 tarih 2/2492 esas no ile TBMM Komisyonu'na sevk edilen yasa teklifine göre en az 25 yıl evli kalmak koşuluyla 50 yaşını doldurduğu halde emekli olamayan ev hanımları emekli olabilecekler.

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Ev hanımlarına emeklilik müjdesi! Hiç sigortası olmayan da emekli olacak...

YURT DIŞINDA YAŞAYANIN HAKKI VAR

Eğer yasa teklifi 2020 yılında yasalaşırsa 1995 yılı ve öncesinden bu yana evli kalan aynı zamanda 1970 yılı ve öncesinde doğan ev hanımlarının borçlanarak hemen emekli olabileceğine dikkat çeken Duman, yasalarımıza göre yurt dışında gurbetçi olarak ikamet eden Türk vatandaşı her kadının borçlanma yapmasına imkan varken, ülkemizde yaşayan kadınların da bu düzenlemeyi uzun zamandır beklediğini belirtti ve şu bilgileri verdi: