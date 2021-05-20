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Fiyatlar everest, yükseliş sürüyor! Altın'ın ateşi yakıyor! 20 Mayıs gram, çeyrek altın, 22 ayar bilezik ne kadar?

20 Mayıs gram, çeyrek altın, 22 ayar bilezik ne kadar? Sorusunun yanıtı merak ediliyor. Yatırımcının güvenilir liman olarak gördüğü altın fiyatlarında yaşanan yükseliş dikkat çekiyor. Uzman isimlerin yıl ortası için değerlendirmeleri geliyor. Altın almak isteyen vatandaşlar ise fiyat araştırmalarını sürdürüyor. İşte, 20 Mayıs gram, çeyrek altın, 22 ayar bilezik ne kadar?

Giriş Tarihi: 20.05.2021 17:39 Güncelleme Tarihi: 20.05.2021 17:39
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Fiyatlar everest, yükseliş sürüyor! Altın'ın ateşi yakıyor! 20 Mayıs gram, çeyrek altın, 22 ayar bilezik ne kadar?

Fiyatlar everest, yükseliş sürüyor. Altın'ın ateşi yakıyor. 20 Mayıs gram, çeyrek altın, 22 ayar bilezik ne kadar? Sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. Haftaya yükselişle başlayan gram altın 505 TL seviyelerine kadar çıkmıştı. Uzman isimler yıl ortasında oluşacak tablo hakkında beklentilerini açıklıyor. İşte, 20 Mayıs gram, çeyrek altın, 22 ayar bilezik ne kadar?

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Fiyatlar everest, yükseliş sürüyor! Altın'ın ateşi yakıyor! 20 Mayıs gram, çeyrek altın, 22 ayar bilezik ne kadar?

ALTINDA KRİTİK DİRENÇ AŞILDI

Analistler tarafından 1875 dolar direnci ön plana çıkarılmıştı ve dün itibariyle bu seviye de aşılmış oldu. Altın analistleri, altın destekli borsa yatırım fonlarının toparlanmaya başlamalarının yukarı harekette etkili olduğunu belirtirken küresel piyasalarda dolar kurundaki gerilemenin de altın fiyatlarını tırmandırdığını açıklıyorlar.

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Fiyatlar everest, yükseliş sürüyor! Altın'ın ateşi yakıyor! 20 Mayıs gram, çeyrek altın, 22 ayar bilezik ne kadar?

20 MAYIS ALTIN FİYATLARI!

22 AYAR BİLEZİK

Alış: 452,36

Satış: 483,85

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Fiyatlar everest, yükseliş sürüyor! Altın'ın ateşi yakıyor! 20 Mayıs gram, çeyrek altın, 22 ayar bilezik ne kadar?

CUMHURİYET ALTIN

Alış: 3.314,00

Satış: 3.364,00

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Fiyatlar everest, yükseliş sürüyor! Altın'ın ateşi yakıyor! 20 Mayıs gram, çeyrek altın, 22 ayar bilezik ne kadar?

YARIM ALTIN

Alış: 1.605,00

Satış: 1.665,00