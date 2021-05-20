Fiyatlar everest, yükseliş sürüyor! Altın'ın ateşi yakıyor! 20 Mayıs gram, çeyrek altın, 22 ayar bilezik ne kadar?

20 Mayıs gram, çeyrek altın, 22 ayar bilezik ne kadar? Sorusunun yanıtı merak ediliyor. Yatırımcının güvenilir liman olarak gördüğü altın fiyatlarında yaşanan yükseliş dikkat çekiyor. Uzman isimlerin yıl ortası için değerlendirmeleri geliyor. Altın almak isteyen vatandaşlar ise fiyat araştırmalarını sürdürüyor. İşte, 20 Mayıs gram, çeyrek altın, 22 ayar bilezik ne kadar?