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Haberler Galeri İş arayanlar dikkat! Halkbank banko görevlisi alımı başvurusu nasıl yapılır? Halkbank personel alımı şartları nelerdir?

İş arayanlar dikkat! Halkbank banko görevlisi alımı başvurusu nasıl yapılır? Halkbank personel alımı şartları nelerdir?

Halkbank banko görevlisi alımı için başvurular alınmaya devam ediyor. Başvurular Anadolu Üniversitesi tarafından kabul edilecek ve sınav 8 Ağustos 2020 Cumartesi günü yapılacak. Banko Hizmetleri Asistanı alımı sınavı için başvurular 12 Temmuz tarihinde sona erecek. Peki, Halkbank banko görevlisi alımı başvurusu nasıl yapılır? Halkbank personel alımı şartları nelerdir? Merak edilen detaylar haberimizde...

Giriş Tarihi: 09.07.2020 16:34 Güncelleme Tarihi: 09.07.2020 17:06
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İş arayanlar dikkat! Halkbank banko görevlisi alımı başvurusu nasıl yapılır? Halkbank personal alımı şartları nelerdir?
İş arayanlar dikkat! Halkbank banko görevlisi alımı başvurusu nasıl yapılır? Halkbank personal alımı şartları nelerdir?

Halkbank banko görevlisi alımı şartları için tarih açıklanmıştı. T.C vatandaşı ve 1.1.1990 doğumlu olanların başvurabileceği ilanın detayları belli oldu. Anadolu Üniversitesi başvuruları kabul ederken, sınav 8 Ağustos 2020 tarihinde yapılacak. Yapılan açıklamaya göre sınav için son başvuru tarihi ise 12 Temmuz 2020 tarihi olarak açıklandı. Peki, Halkbank banko görevlisi alımı başvurusu nasıl yapılır? Halkbank personal alımı şartları nelerdir? Merak edilen detaylar haberimizde...

GALERİ DEVAM EDİYOR
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İş arayanlar dikkat! Halkbank banko görevlisi alımı başvurusu nasıl yapılır? Halkbank personal alımı şartları nelerdir?
İş arayanlar dikkat! Halkbank banko görevlisi alımı başvurusu nasıl yapılır? Halkbank personal alımı şartları nelerdir?

Halkbank banko görevlisi alımı başvurusu nasıl yapılır?

Halkbank banko görevlisi başvuru işlemi sonrasında sınav giriş belgeleri 3-7 Ağustos tarihleri arasında alınabilecek. Genel Yetenek sınavından 60 ve üzeri puan alan adaylar, mülakata çağrılacak. Alım yapılacak iller şu şekilde olacak;

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İş arayanlar dikkat! Halkbank banko görevlisi alımı başvurusu nasıl yapılır? Halkbank personal alımı şartları nelerdir?
İş arayanlar dikkat! Halkbank banko görevlisi alımı başvurusu nasıl yapılır? Halkbank personal alımı şartları nelerdir?

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İş arayanlar dikkat! Halkbank banko görevlisi alımı başvurusu nasıl yapılır? Halkbank personal alımı şartları nelerdir?
İş arayanlar dikkat! Halkbank banko görevlisi alımı başvurusu nasıl yapılır? Halkbank personal alımı şartları nelerdir?

HALKBANK BANKO GÖREVLİSİ ALIMI BAŞVURU ŞARTLARI NELER OLACAK?

Giriş Sınavına katılabilmek için;

a) Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,

b) Kamu haklarından mahrum bulunmamak,

c) Tecil edilmiş olsalar dahi kasten işlenen suçlar ile ağır hapis veya 6 aydan fazla hapis ya da affa uğramış
olsalar bile zimmet, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, inancı kötüye kullanma, dolanlı iflas
gibi yüz kızartıcı veya şeref ve haysiyeti kırıcı suçlardan ya da kaçakçılık, resmi ihale ve alım-satımlara
fesat karıştırma, kara para aklama, devlet sırlarını açığa vurma suçlarından hükümlü bulunmamak,

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İş arayanlar dikkat! Halkbank banko görevlisi alımı başvurusu nasıl yapılır? Halkbank personal alımı şartları nelerdir?
İş arayanlar dikkat! Halkbank banko görevlisi alımı başvurusu nasıl yapılır? Halkbank personal alımı şartları nelerdir?

ç) Bankacılık Kanunu'na göre bankalarda çalışması yasaklanmamış olmak,

d) 01.01.1990 ve sonrası doğumlu olmak,

e) 14.08.2020 itibarıyla üniversitelerin öğrenim süresi en az 4 yıl olan bölümlerinden mezun olmak,

f) Sağlık durumu açısından görevini devamlı yapmasına engel olabilecek bir hali bulunmamak; Türkiye'nin
her yerinde görev yapmaya ve seyahat etmeye elverişli olduğunu, gerekli tahlil ve tetkiklerle belgelemek
(Sağlık Belgeleri; giriş sınavının, yazılı ve mülakat olmak üzere tüm aşamaları tamamlandıktan sonra talep
edilecektir.)