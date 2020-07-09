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İş arayanlar dikkat! Halkbank banko görevlisi alımı başvurusu nasıl yapılır? Halkbank personel alımı şartları nelerdir?
Halkbank banko görevlisi alımı için başvurular alınmaya devam ediyor. Başvurular Anadolu Üniversitesi tarafından kabul edilecek ve sınav 8 Ağustos 2020 Cumartesi günü yapılacak. Banko Hizmetleri Asistanı alımı sınavı için başvurular 12 Temmuz tarihinde sona erecek. Peki, Halkbank banko görevlisi alımı başvurusu nasıl yapılır? Halkbank personel alımı şartları nelerdir? Merak edilen detaylar haberimizde...
Giriş Tarihi: 09.07.2020 16:34 Güncelleme Tarihi: 09.07.2020 17:06
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İş arayanlar dikkat! Halkbank banko görevlisi alımı başvurusu nasıl yapılır? Halkbank personal alımı şartları nelerdir?
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İş arayanlar dikkat! Halkbank banko görevlisi alımı başvurusu nasıl yapılır? Halkbank personal alımı şartları nelerdir?
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İş arayanlar dikkat! Halkbank banko görevlisi alımı başvurusu nasıl yapılır? Halkbank personal alımı şartları nelerdir?
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İş arayanlar dikkat! Halkbank banko görevlisi alımı başvurusu nasıl yapılır? Halkbank personal alımı şartları nelerdir?
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İş arayanlar dikkat! Halkbank banko görevlisi alımı başvurusu nasıl yapılır? Halkbank personal alımı şartları nelerdir?