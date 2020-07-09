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En az 1880 TL! Kadroya geçen taşeron ve kamu işçilerine tediye ödemeleri ne zaman? 2020 3. tediye
Kadroya geçen taşeron ve kamu işçilerine verilen tediyelerin 3. taksit ödemesinin ne zaman yapılacağı merak ediliyor. Kurban Bayramı'na sayılı günler kala tediye ödemelerinin bayramdan önce yapılıp yapılmayacağı merak ediliyor. 2020 yılına ait ilave tediyelerinin ilk taksiti 31 Ocak'ta, ikinci taksiti ise 22 Mayıs'ta ödenmişti. Peki, kadroya geçen taşeron ve kamu işçilerine tediye ödemeleri ne zaman? 2020 3. tediye tarihleri açıklandı mı? İşte merak edilenler...
Giriş Tarihi: 09.07.2020 16:40 Güncelleme Tarihi: 09.07.2020 16:43
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