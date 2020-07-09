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Haberler Galeri En az 1880 TL! Kadroya geçen taşeron ve kamu işçilerine tediye ödemeleri ne zaman? 2020 3. tediye

En az 1880 TL! Kadroya geçen taşeron ve kamu işçilerine tediye ödemeleri ne zaman? 2020 3. tediye

Kadroya geçen taşeron ve kamu işçilerine verilen tediyelerin 3. taksit ödemesinin ne zaman yapılacağı merak ediliyor. Kurban Bayramı'na sayılı günler kala tediye ödemelerinin bayramdan önce yapılıp yapılmayacağı merak ediliyor. 2020 yılına ait ilave tediyelerinin ilk taksiti 31 Ocak'ta, ikinci taksiti ise 22 Mayıs'ta ödenmişti. Peki, kadroya geçen taşeron ve kamu işçilerine tediye ödemeleri ne zaman? 2020 3. tediye tarihleri açıklandı mı? İşte merak edilenler...

Giriş Tarihi: 09.07.2020 16:40 Güncelleme Tarihi: 09.07.2020 16:43
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En az 1880 TL! Kadroya geçen taşeron ve kamu işçilerine tediye ödemeleri ne zaman? 2020 3. tediye

2020 yılına ait 3. tediye ödemeleri ne zamana? Kadroya geçen taşeron ve kamu işçilerine her yıl 52 günlük ücretleri tutarında ilave tediye ödemeleri dört taksitle yapılıyor. Bu yıla ilişkin ilk iki ödemeleri alan işçiler, üçüncü taksit ödemelerin yapılacağı tarihi merak ediyor. Kurban Bayramı öncesinde ödemeleri bekleyen vatandaşlar, konu ile ilgili araştırmalarını sürdürüyor. Peki, kadroya geçen taşeron ve kamu işçilerine tediye ödemeleri ne zaman? 2020 3. tediye tarihleri açıklandı mı? İşte cevaplar...

GALERİ DEVAM EDİYOR
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En az 1880 TL! Kadroya geçen taşeron ve kamu işçilerine tediye ödemeleri ne zaman? 2020 3. tediye

2020 3. TEDİYE NE ZAMAN YATACAK?

Tediye ödemeleri her yıl dört taksitle ödeniyor. 2020 yılına ait ilave tediyelerinin ilk taksiti 31 Ocak'ta, ikinci taksiti ise 22 Mayıs'ta ödendi.

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En az 1880 TL! Kadroya geçen taşeron ve kamu işçilerine tediye ödemeleri ne zaman? 2020 3. tediye

2020 yılına ait 3. ve 4. taksit ödemelerin ise ne zaman yapılacağı merak ediliyor. Ancak tediyelerin ödeneceği tarih henüz belli olmadı. Bu yıl Kurban Bayramı 31 Temmuz - 3 Ağustos 2020 tarihleri arasında idrak edilecek. Tediyelerin üçüncü taksiti bayram öncesinde ödenebilir.

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En az 1880 TL! Kadroya geçen taşeron ve kamu işçilerine tediye ödemeleri ne zaman? 2020 3. tediye

Böyle olursa kamu işçileri bayram öncesi ilave tediyelerini alabilirler. Resmî Gazete'de Cumhurbaşkanı kararı yayımlanınca tediyelerin ödeneceği tarih netleşecek.

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En az 1880 TL! Kadroya geçen taşeron ve kamu işçilerine tediye ödemeleri ne zaman? 2020 3. tediye

İLAVE TEDİYE NEDİR?

6772 sayılı kanun kapsamında kamu işçilerine yılda 52 günlük ilave tediye ödeneceği hüküm altına alınmıştır. İlave tediye kanunla güvence altına alınmış bir haktır ve bütün kamu işçileri bu haktan yararlanmaktadır.