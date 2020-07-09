2020 yılına ait 3. tediye ödemeleri ne zamana? Kadroya geçen taşeron ve kamu işçilerine her yıl 52 günlük ücretleri tutarında ilave tediye ödemeleri dört taksitle yapılıyor. Bu yıla ilişkin ilk iki ödemeleri alan işçiler, üçüncü taksit ödemelerin yapılacağı tarihi merak ediyor. Kurban Bayramı öncesinde ödemeleri bekleyen vatandaşlar, konu ile ilgili araştırmalarını sürdürüyor. Peki, kadroya geçen taşeron ve kamu işçilerine tediye ödemeleri ne zaman? 2020 3. tediye tarihleri açıklandı mı? İşte cevaplar...