Emekliye intibak müjdesi olacak mı? Sorusunun cevabı araştırılan konular arasında yer alıyor. Bakan Selçuk, tekliflerini sunduklarını ancak koronavirüs sürecinde 1000 TL ikramiye ve maaşların 1500 TL'ye yükselmesinin ardından gündeme daha sonra geleceğini açıkladı. Peki, Bağkur-SSK intibak zammı ne zaman? Emekli 355 TL intibak zammı onaylandı mı? Merak edilen detaylar haberimizde...