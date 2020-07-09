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Emekliye bayram müjdesi! Bağkur-SSK intibak zammı ne zaman? Emekli 355 TL intibak zammı onaylandı mı?

İntibak zammı milyonlarca emekli tarafından takip edilen konular arasında yer alıyor. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, koronavirüs sürecinin ardından emeklilere müjdeli haberlerinin olacağını açıkladı. Kulislerde dolaşan iddiaya göre emekli maaşına 350 TL intibak zammı yapılacak. Peki, Bağkur-SSK intibak zammı ne zaman? Emekli 355 TL zam onaylandı mı? Merak edilen detaylar haberimizde...

Giriş Tarihi: 09.07.2020 15:49 Güncelleme Tarihi: 09.07.2020 16:00
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Emekliye bayram müjdesi! Bağkur-SSK intibak zammı ne zaman? Emekli 355 TL intibak zammı onaylandı mı?

Emekliye intibak müjdesi olacak mı? Sorusunun cevabı araştırılan konular arasında yer alıyor. Bakan Selçuk, tekliflerini sunduklarını ancak koronavirüs sürecinde 1000 TL ikramiye ve maaşların 1500 TL'ye yükselmesinin ardından gündeme daha sonra geleceğini açıkladı. Peki, Bağkur-SSK intibak zammı ne zaman? Emekli 355 TL intibak zammı onaylandı mı? Merak edilen detaylar haberimizde...

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Emekliye bayram müjdesi! Bağkur-SSK intibak zammı ne zaman? Emekli 355 TL intibak zammı onaylandı mı?

2020 YILI İNTİBAK ZAMMI ONAYLANACAK MI?

TÜED Genel Başkanı Kazım Ergün, AA muhabirine yaptığı açıklamada, 2000 öncesinde emekli olanlar ile sonrasında emekli olanların aylıkları arasında farklılıklar bulunduğunu belirterek, 2000'den sonra emekli olanların aleyhine olan bu farklılığın intibakla giderilebileceğini söyledi.

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Emekliye bayram müjdesi! Bağkur-SSK intibak zammı ne zaman? Emekli 355 TL intibak zammı onaylandı mı?

2000'den sonra emekli olanlara intibak uygulanmasını yıllardır talep ettiklerini anımsatan Ergün, "2000 yılı öncesi ile 2000 sonrası emeklilerin aylıkları arasında ortalama 300 lira fark söz konusu. 2000 öncesinde emekli olanlar için yapılan intibakın, yeni yılda 2000'den sonra emekli olanlara da uygulanmasını istiyoruz. Bu talebimizi içeren bir mektup yazıp, Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'a gönderdik." dedi.

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Emekliye bayram müjdesi! Bağkur-SSK intibak zammı ne zaman? Emekli 355 TL intibak zammı onaylandı mı?

Bazı dönemlerde aylıklara yapılan seyyanen zamların emeklileri kısmen rahatlattığını dile getiren Ergün, sosyal güvenlik mevzuatındaki değişiklikler ve aylık hesaplama yöntemleri nedeniyle aylıklarda istenilen düzeyde eşitliğin sağlanamadığını, Ekim 2008 itibarıyla çalışma süresi uzadıkça emekli aylıklarında kayıpların arttığını anlattı.

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Emekliye bayram müjdesi! Bağkur-SSK intibak zammı ne zaman? Emekli 355 TL intibak zammı onaylandı mı?

"CUMHURBAŞKANIMIZIN SESİMİZE KULAK VERECEĞİNE İNANIYORUZ"

Ergün, emeklilerin bayram ikramiyesi, 2000 öncesi SSK emeklilerinin intibakı, konut edindirme yardımı (KEY) ödemeleri, 65 yaş ve üzeri vatandaşlara ücretsiz ve indirimli seyahat, evi olmayan emeklilere konut imkanı gibi uygulamalardan dolayı memnuniyetlerini dile getirerek, şunları kaydetti: