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Emekliye bayram müjdesi! Bağkur-SSK intibak zammı ne zaman? Emekli 355 TL intibak zammı onaylandı mı?
İntibak zammı milyonlarca emekli tarafından takip edilen konular arasında yer alıyor. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, koronavirüs sürecinin ardından emeklilere müjdeli haberlerinin olacağını açıkladı. Kulislerde dolaşan iddiaya göre emekli maaşına 350 TL intibak zammı yapılacak. Peki, Bağkur-SSK intibak zammı ne zaman? Emekli 355 TL zam onaylandı mı? Merak edilen detaylar haberimizde...
Giriş Tarihi: 09.07.2020 15:49Güncelleme Tarihi: 09.07.2020 16:00