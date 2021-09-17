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Haberler Galeri Faizler radarı aştı! Bankalar fitili ateşledi! 10.000 TL 32 günlük mevduat faizi ne kadar getiri sağlar?

Faizler radarı aştı! Bankalar fitili ateşledi! 10.000 TL 32 günlük mevduat faizi ne kadar getiri sağlar?

10.000 TL 32 günlük mevduat faizi ne kadar getiri sağlar? Sorusunun yanıtı merak ediliyor. Kenarda birikimi olan vatandaşlar yatırım için çeşitli yollar arıyor. Altın ve dolar gibi yatırımların yanından kredili mevduat hesabı da tercihler arasında bulunuyor. Mevduat faizi hesaplarına yatırım yapacaklar getirilerini daha önceden öğrenebildikleri için öncelikleri arasında tutuyor. Hal böyle olunca kredili mevduat hesabının getirisi hakkında detaylar merak ediliyor. İşte, 10.000 TL 32 günlük mevduat faizi ne kadar getiri sağlar?

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 17.09.2021 17:53 Güncelleme Tarihi: 17.09.2021 17:53
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Faizler radarı aştı! Bankalar fitili ateşledi! 10.000 TL 32 günlük mevduat faizi ne kadar getiri sağlar?

Faizler radarı aştı. Bankalar fitili ateşledi. 10.000 TL 32 günlük mevduat faizi ne kadar getiri sağlar? Sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. +32 gün vadede en yüksek mevduat faiz oranı %19,60. Bu faiz oranıyla 32 gün vadede 10.000 TL için net faiz kazancı 163 TL olarak belirlendi. Mevduat faizi yatırımı birikimi olan vatandaşlar tarafından değerlendirilemeye devam ediyor. Yatırım getirisi önceden tahmin edilebilir olması nedeniyle kredi mevduat hesapları yakından takip ediliyor. İşte, 10.000 TL 32 günlük mevduat faizi ne kadar getiri sağlar?

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Faizler radarı aştı! Bankalar fitili ateşledi! 10.000 TL 32 günlük mevduat faizi ne kadar getiri sağlar?

MEVDUAT NEDİR?

Mevduat, bankalara belli bir vade ya da ihbar süresi sonunda çekilmek üzere yatırılan paradır. Bankaların halktan faiz veya kur farkı ödeyerek topladıkları kaynaklar olarak da tanımlanabilir.

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Faizler radarı aştı! Bankalar fitili ateşledi! 10.000 TL 32 günlük mevduat faizi ne kadar getiri sağlar?

MEVDUAT FAİZİ HESAPLAMA

Mevduat faiz hesaplaması, "anapara*faiz oranı*vade (gün)/36500" formülü ile brüt olarak hesaplanır. Örneğin yıllık %15,09 faiz oranı ile 30 gün vadeli mevduat hesabına 10 bin TL para yatırılması durumunda: 10.000 TL*15,09*30/36500 = 124,02 TL 30 günlük brüt faiz getirisi elde edilir.

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Faizler radarı aştı! Bankalar fitili ateşledi! 10.000 TL 32 günlük mevduat faizi ne kadar getiri sağlar?

Net mevduat getiri ise brüt faiz getirisinden mevduat vadesine göre denk gelen stopajın (gelir vergisinin) düşülmesi ile hesaplanır. Yukarıdaki örneğin vadesi 30 gün olduğu için stopajı %15'dir. Bu durumda net kazanç ise 124,02 TL - (124,02 TL*%15) = 105,42 TL olur.

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Faizler radarı aştı! Bankalar fitili ateşledi! 10.000 TL 32 günlük mevduat faizi ne kadar getiri sağlar?

Vadeli Mevduat Hesabı Açmak

Günümüzde aktif tüm banka sistemlerinde vadeli mevduat hesabı bulunmaktadır. Çok özel bir şey olmadığı gibi günümüz şartlarında her vatandaş, bankaya giderek mevduat faiz oranlarını sorup sizler için uygunsa eğer yatırımlarınıza uygun şekilde vadeli mevduat hesapları oluşturabilirsiniz.