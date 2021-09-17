Faizler radarı aştı! Bankalar fitili ateşledi! 10.000 TL 32 günlük mevduat faizi ne kadar getiri sağlar?

10.000 TL 32 günlük mevduat faizi ne kadar getiri sağlar? Sorusunun yanıtı merak ediliyor. Kenarda birikimi olan vatandaşlar yatırım için çeşitli yollar arıyor. Altın ve dolar gibi yatırımların yanından kredili mevduat hesabı da tercihler arasında bulunuyor. Mevduat faizi hesaplarına yatırım yapacaklar getirilerini daha önceden öğrenebildikleri için öncelikleri arasında tutuyor. Hal böyle olunca kredili mevduat hesabının getirisi hakkında detaylar merak ediliyor. İşte, 10.000 TL 32 günlük mevduat faizi ne kadar getiri sağlar?