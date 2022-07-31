2023’te emekli olabilirsiniz! 3600 günle 58 yaş dolacak! Kapsam belli oldu, hesaplamalar yapıldı! Baştan sona maaş hesaplaması...

HANGİ DİN ADAMLARI 3600 EK GÖSTERGE ALACAK?

Soru: İmam hatip lisesi mezunuyum. 1987'de imam olarak göreve başladım. Görevdeyken açıköğretim fakültesi 4 yıllık kamu yönetimi bölümünden mezun oldum ve birinci derece 2200 ek gösterge ile 2018 yılında emekli oldum. Din hizmetleri sınıfı ek göstergesi 3600 olmuş ama bildiğiniz gibi eğitimi dört yıllık yüksekokulda görenlerle, diğer yüksek öğretim mezunlarının ek göstergesi farklı. 3600 ek göstergeden sadece dini yükseköğrenim görenler mi yararlanabilecek? Ben kapsam dışı mı olacağım?

Cevap: 657 sayılı Kanun'da Din Hizmetleri Sınıfı; özel kanunlarına göre çeşitli derecelerde dini eğitim görmüş olup, din hizmetlerine ilişkin görev yapan memurları kapsıyor. Vaizler, imam-hatip ve müezzin-kayyımlar, Kur'an kursu öğreticileri, eğitim görevlileri gibi kadrolarda görev yapanlar, Din Hizmetleri Sınıfı'nda yer alıyor.