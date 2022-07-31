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Haberler Galeri 2023'te emekli olabilirsiniz! 3600 günle 58 yaş dolacak! Kapsam belli oldu, hesaplamalar yapıldı! Baştan sona maaş hesaplaması...

2023'te emekli olabilirsiniz! 3600 günle 58 yaş dolacak! Kapsam belli oldu, hesaplamalar yapıldı! Baştan sona maaş hesaplaması...

3600 ek gösterge ile ilgili son durum gündemde yer almaya devam ediyor. Uzun süredir yasalaşması beklenen 3600 ek gösterge için açıklamalar geldi. Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulu'nda kabul edilen 3600 ek gösterge Resmi Gazete'de yayımlandı ve yasalaştı. 3600 ek göstergenin maaşlara etkisi ve emeklilik süresine etki edip etmeyeceği merakla takip ediliyor. Birçok meslek grubunun ek göstergelerinde değişikliğe gidildi. Konu hakkında son gelişmeleri haberimizde derledik. İşte, 30 yıldan az çalışanlar yararlanabilecek mi? Bekçi emeklileri de 3600 ek göstergeye dahil mi?

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 31.07.2022 21:06 Güncelleme Tarihi: 31.07.2022 21:06
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2023’te emekli olabilirsiniz! 3600 günle 58 yaş dolacak! Kapsam belli oldu, hesaplamalar yapıldı! Baştan sona maaş hesaplaması...

2023'te emekli olabilirsiniz! 3600 günle 58 yaş dolacak. Kapsam belli oldu, hesaplamalar yapıldı. Bilindiği üzere 3600 ek gösterge Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulu'nda kabul edildi. Öğretmen, polis, avukat, din görevlisi ve hemşirelerin ek göstergelerinde artış yaşandı. 3600 ek gösterge sonrasında emeklilik hakkında gelişmelerde yakından takip ediliyor. Örneğin, "Ortaokul mezunu çarşı mahalle bekçisi olarak 5'inci dereceden emekli olmuştum. Yeni kanun ile benim emekli aylığım etkilenecek mi?" sorusu bunlarda bir tanesi. İşte, konu hakkında son gelişmeler haberimizde...

GALERİ DEVAM EDİYOR
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2023’te emekli olabilirsiniz! 3600 günle 58 yaş dolacak! Kapsam belli oldu, hesaplamalar yapıldı! Baştan sona maaş hesaplaması...

Soru: 1968 doğumluyum. SSK girişim 1 Eylül 1996 olup 8345 gün primim var. Ne zaman emekli olurum?

Cevap: Emekli olmak için; 25 yıl sigortalılık süresi, 5825 gün prim ödeme ve 56 yaş şartlarına tabisiniz. Prim ödemeniz yeterli olduğundan bundan sonra prim ödemeseniz de 2024 yılında 56 yaşınızı dolduracağınız tarihte emekli olabilirsiniz. Askerlik durumunuz hakkında bilgi vermemişsiniz. Askerliğinizi sigorta başlangıç tarihinden önce yapmış olmalısınız. Askerlik sürenizin 280 gününü borçlanmanız halinde, 2023'te 55 yaşınızı dolduracağınız tarihte emekli olmanız da mümkün.

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2023’te emekli olabilirsiniz! 3600 günle 58 yaş dolacak! Kapsam belli oldu, hesaplamalar yapıldı! Baştan sona maaş hesaplaması...

BEKÇİ EMEKLİLERİ DE 3600 EK GÖSTERGEYE TABİ Mİ?

SORU: Ortaokul mezunu çarşı mahalle bekçisi olarak 5'inci dereceden emekli olmuştum. Yeni kanun ile benim emekli aylığım etkilenecek mi?

CEVAP: Çarşı ve mahalle bekçilerinden emekli olanlardan 5 Temmuz 2022'de yürürlüğe konan, ek gösterge yasası olarak bilinen 7417 sayılı Kanun hükmüne göre; emeklilik ek göstergeleri 3600 gösterge rakamının altında olanlara, aylık 1.200 lira ilave ödeme getirildi. Ancak ilave ödemeden yararlanmak için çalışmama şartı var. Uygulama 15 Ocak 2023'te başlayacak. Bu bağlamda uygulamanın başlayacağı Ocak 2023'te bir yerde çalışmıyor olmanız şartıyla emekli maaşınızla birlikte 1.200 lira ilave ödeme yapılmaya başlayacaktır.

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2023’te emekli olabilirsiniz! 3600 günle 58 yaş dolacak! Kapsam belli oldu, hesaplamalar yapıldı! Baştan sona maaş hesaplaması...

HANGİ DİN ADAMLARI 3600 EK GÖSTERGE ALACAK?

Soru: İmam hatip lisesi mezunuyum. 1987'de imam olarak göreve başladım. Görevdeyken açıköğretim fakültesi 4 yıllık kamu yönetimi bölümünden mezun oldum ve birinci derece 2200 ek gösterge ile 2018 yılında emekli oldum. Din hizmetleri sınıfı ek göstergesi 3600 olmuş ama bildiğiniz gibi eğitimi dört yıllık yüksekokulda görenlerle, diğer yüksek öğretim mezunlarının ek göstergesi farklı. 3600 ek göstergeden sadece dini yükseköğrenim görenler mi yararlanabilecek? Ben kapsam dışı mı olacağım?

Cevap: 657 sayılı Kanun'da Din Hizmetleri Sınıfı; özel kanunlarına göre çeşitli derecelerde dini eğitim görmüş olup, din hizmetlerine ilişkin görev yapan memurları kapsıyor. Vaizler, imam-hatip ve müezzin-kayyımlar, Kur'an kursu öğreticileri, eğitim görevlileri gibi kadrolarda görev yapanlar, Din Hizmetleri Sınıfı'nda yer alıyor.

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2023’te emekli olabilirsiniz! 3600 günle 58 yaş dolacak! Kapsam belli oldu, hesaplamalar yapıldı! Baştan sona maaş hesaplaması...

Sorunuzda da belirttiğiniz gibi, mevcut uygulamada bu hizmet sınıfında olan en az dört yıllık dini yükseköğrenim mezunları 3000 ek gösterge alırken, aynı görevi yapan diğer yükseköğrenim mezunları 2200 ek gösterge alıyordu. Yani ek göstergeleri adil olmayan bir şekilde farklıydı. 5 Temmuz 2022'de yürürlüğe konan 7417 sayılı Kanun'la aynı görevi yapan yükseköğrenim mezunları arasındaki farklılık giderildi.