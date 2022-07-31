31 Temmuz 2022, Pazar
2023'te emekli olabilirsiniz! 3600 günle 58 yaş dolacak! Kapsam belli oldu, hesaplamalar yapıldı! Baştan sona maaş hesaplaması...
3600 ek gösterge ile ilgili son durum gündemde yer almaya devam ediyor. Uzun süredir yasalaşması beklenen 3600 ek gösterge için açıklamalar geldi. Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulu'nda kabul edilen 3600 ek gösterge Resmi Gazete'de yayımlandı ve yasalaştı. 3600 ek göstergenin maaşlara etkisi ve emeklilik süresine etki edip etmeyeceği merakla takip ediliyor. Birçok meslek grubunun ek göstergelerinde değişikliğe gidildi. Konu hakkında son gelişmeleri haberimizde derledik. İşte, 30 yıldan az çalışanlar yararlanabilecek mi? Bekçi emeklileri de 3600 ek göstergeye dahil mi?
Giriş Tarihi: 31.07.2022 21:06 Güncelleme Tarihi: 31.07.2022 21:06
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