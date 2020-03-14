Emekliye 2 bin 750 tl promosyon ve ilave ödeme! 2020 en yüksek emekli promosyonu veren bankalar hangileri? Emekli promosyon ödemeleri başladı. Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla 2017 yılında başlayan SGK ile bankaların protokol sözleşmesinin süresi sona erdi. İkinci promosyon ödemeleri için heyecanlı bekleyişini sürdüren 13 milyon emekli en yüksek promosyon veren bankaları araştırıyor. Mart ayı itibarıyla başlayan görüşmeler tamamlandı. Bankalar, promosyon ödemelerinin yanı sıra ilave avantajlar da sağlıyor. Peki, en yüksek promosyon veren bankalar hangileri? İşte 2020 bankaların promosyon ücretleri... Giriş Tarihi: 14.03.2020 16:25 Güncelleme Tarihi: 14.03.2020 16:35
Milyonlarca emeklinin gözü kulağı bu haberde. Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) ile bankalar protokol imzalarını attı. 3 yıllık süre için promosyon ödemesi almaya hazırlanan emekliler, bankaların promosyon ücretlerini araştırıyor. Bankalar adeta yarışa girdi. Bazı bankalar promosyon ödemelerinin yanı sıra ilave avantajlar da sunuyor. Nakit ödemenin yanı sıra, ilave ödeme, ücretsiz EFT, uygun faiz oranlarıyla kredi imkanı ve kredi kartı aidatı alınması gibi avantajlar bulunuyor. Peki, 2020 banka promosyonları ne kadar? En yüksek emekli promosyonu veren bankalar hangileri? İşte cevaplar...
HANGİ BANKA NE KADAR PROMOSYON VERİYOR?
Bankaların 2020-2023 dönemi için SGK ile imzaladığı protokol kapsamında belirledikleri promosyon ücretleri şu şekilde:
AKBANK EMEKLİ PROMOSYONU
Akbank, 31 Mart'a kadar SGK emekli maaşını bankaya taşıyan müşterilere 750 liraya varan promosyonla birlikte 250 liraya varan ek promosyon sunuyor. Bu kampanyada ilave olarak yıl sonuna kadar 350 liraya varan chip para da kazanılabiliyor. Aylık net geliri 1500 liraya kadar emeklilere 500 lira promosyon ve 200 lira ek promosyon, 1500-2 bin 500 lira arasında olanlara 625 lira promosyon ve 225 lira ek promosyon, 2 bin 500 lira ve üzerinde olanlara ise 750 lira promosyon ve 250 lira ek promosyon ödeniyor.
İlave 350 liraya varan chip para kazanma fırsatı ise 2 aşamada sunuluyor. Kampanya kapsamında SGK emekli maaşını Akbank'a taşıyarak 2-31 Mart 2020'de ilk kez Axess sahibi olup bu kartla ya da Neo kart ile her ay 500 lira ve üzeri harcama yapan emekliler, ayda en fazla 25 lira, toplamda ise yıl sonuna kadar 250 liraya varan chip-para kazanma fırsatından faydalanabilecek. Emekliler ayrıca Axess ile verecekleri bir yeni otomatik fatura ödeme talimatı için 15 lira, 3 yeni fatura talimatı için 50 lira, 6 ve daha fazla yeni fatura talimatı için 100 lira chip-para kazanarak toplamda 350 liraya varan chip para kazanabilecek.
DENİZBANK EMEKLİ PROMOSYONU
DenizBank, SGK ile imzaladığı protokol kapsamında maaşını 3 yıl boyunca bankadan alma sözü veren emekli müşterilerine maaş miktarları ile orantılı olarak sırasıyla 1500 lira altı için 675 lira, 1500-2 bin 500 lira arası için 850 lira, 2 bin 500 lira ve üzeri için ise 1000 liraya varan nakit kazanma fırsatı sağlıyor. Aynı zamanda emekliler yüzde 0,99 faiz oranıyla 60 aya varan vadelerle ihtiyaç kredisi seçeneğinden faydalanabiliyor.