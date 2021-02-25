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25 Şubat 2021, Perşembe
ANA SAYFA Haberler Galeri Altın için dikkat çeken tarih! Altın alınır mı, satılır mı? 25 Şubat gram, çeyrek altın fiyatları ne kadar olacak? Altın için dikkat çeken tarih! Altın alınır mı, satılır mı? 25 Şubat gram, çeyrek altın fiyatları ne kadar olacak? Altın fiyatları yükselecek mi? Yeni güne değer kaybıyla başlayan gram altın, koronavirüs salgını nedeniyle rekor üstüne rekor kırmıştı. Yeni yıl ile birlikte düşüşe geçen altın fiyatlarında son dakika gelişmeleri yakından takip ediliyor. Normalleşme süreci ile birlikte düğün hazırlığı yapan vatandaşlar, altın fiyatlarının ne kadar olacağını araştırıyor. FED Başkanı altın ile ilgili dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Peki, altın alınır mı, satılır mı? Gram, çeyrek altın fiyatları ne kadar olacak? İşte 25 Şubat altın fiyatları ve son gelişmeler... Giriş Tarihi: 25.02.2021 14:56 Güncelleme Tarihi: 25.02.2021 14:56
Altın fiyatları ne olacak? Normalleşme sürecine geçiş ile ilgili yapılan açıklamaların ardından düğün yapacak vatandaşlar da hazırlıklara başladı. Hem düğün yapacak olanlar hem de yatırımcıların yakından takip ettiği altın fiyatları ile ilgili dikkat çeken tarih açıklaması geldi. Dün dolar kurundaki yükselişe paralel değer kazanan gram altın, güne 413 liradan başladı. Peki, altın fiyatları yükselecek mi, düşecek mi? Altın alınır mı, satılır mı? İşte 25 Şubat gram, çeyrek, tam altın fiyatları...
GALERİ DEVAM EDİYOR ALTIN FİYATLARI NE KADAR?
İşte 25 Şubat tarihli güncel altın fiyatları:
ALTIN FİYATLARI YÜKSELECEK Mİ? ALINIR MI, SATILIR MI?
Ons altın gün içerisinde en yüksek 1805 dolar seviyesini, en düşük ise 1793 dolar seviyesini gördü. Ons altın şu dakikalarda ise, yüzde 0.52 oranında düşüşle 1793 dolardan işlem gördü. İşte altın fiyatları ile ilgili uzman yorumları:
"ONS ALTINDA BASKI SÜREBİLİR" Ziraat Yatırım: ABD 10 yıllık tahvil faizindeki yukarı yönlü hareketlerin devam etmesi değerli madenin 1.800 seviyesinin altına sarkmasına yol açmış gözüküyor. Bunun yanı sıra Johnson&Johnson ilaç şirketinin koronavirüs aşısının güvenli ve etkili olduğunun bildirilmesi yani aşı ve ilaç haberlerinin pandemiye yönelik endişelerin azaltması da güvenli madene olan talep açısından olumsuz bir etkiye sahip. Teknik olarak da göstergeler zayıf bir görüntü çizerlerken, değerli madende baskı sürebilir ki olası düşüşlerde 1.784 ara desteğinin altında 1.770 hedef olarak izlenebilir. Diğer yandan, olası yükselişlerde 1.807 ve 1.814 sıralı dirençler olarak izlenebilir. BU SEVİYELER TAKİP EDİLMELİ Şeker Yatırım: Teknik olarak incelendiğinde, değerli metalde satışların yoğunlaşması durumunda 1785 ve 1775 seviyeleri destek oluşturabilir. Olası düzeltme hareketlerinde ise 1811 ve 1825 seviyeleri direnç noktaları olarak takip edilebilir.