Altın için dikkat çeken tarih! Altın alınır mı, satılır mı? 25 Şubat gram, çeyrek altın fiyatları ne kadar olacak?

Altın fiyatları yükselecek mi? Yeni güne değer kaybıyla başlayan gram altın, koronavirüs salgını nedeniyle rekor üstüne rekor kırmıştı. Yeni yıl ile birlikte düşüşe geçen altın fiyatlarında son dakika gelişmeleri yakından takip ediliyor. Normalleşme süreci ile birlikte düğün hazırlığı yapan vatandaşlar, altın fiyatlarının ne kadar olacağını araştırıyor. FED Başkanı altın ile ilgili dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Peki, altın alınır mı, satılır mı? Gram, çeyrek altın fiyatları ne kadar olacak? İşte 25 Şubat altın fiyatları ve son gelişmeler...

Giriş Tarihi: 25.02.2021 14:56 Güncelleme Tarihi: 25.02.2021 14:56 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





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