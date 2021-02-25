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Haberler Galeri Faizler güncellendi! 25 Şubat Garanti, TEB, İş Bankası, Halkbank ihtiyaç, taşıt, konut kredisi faiz oranları ne kadar?

Faizler güncellendi! 25 Şubat Garanti, TEB, İş Bankası, Halkbank ihtiyaç, taşıt, konut kredisi faiz oranları ne kadar?

Bankaların güncel kredi faiz oranları ne kadar oldu? Özellikle pandemi döneminde uygun oranlarla kredi kullanmak isteyen vatandaşlar, internet üzerinden en uygun kredi veren bankaları araştırıyor. 25 Şubat tarihli banka banka kredi oranlarına ahaber.com.tr'den ulaşabilirsiniz. İhtiyaç, taşıt ve konut kredisi ile ilgili merak edilenleri yazımızda ele aldık. Peki, Garanti BBVA, TEB, İş Bankası, Halkbank, Ziraat Bankası ihtiyaç, taşıt, konut kredisi faiz oranları ne kadar? İşte 25 Şubat güncel kredi faiz oranları...

Giriş Tarihi: 25.02.2021 11:31
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Faizler güncellendi! 25 Şubat Garanti, TEB, İş Bankası, Halkbank ihtiyaç, taşıt, konut kredisi faiz oranları ne kadar?

25 Şubat kredi faiz oranları, günün en çok aranılanları arasında yer alıyor. İhtiyaç, taşıt ya da konut kredisi çekmek isteyen vatandaşlar, bankaların sağladığı kampanyaları yakından takip ediyor. Pandemi döneminde kamu ve özel bankaların sağladığı düşük faizli kredi kampanyasının sona ermesinin ardından oranlar yükselmişti. Şimdi ise en uygun faizli kredi veren bankalar araştırılıyor. İşte banka banka güncel kredi faiz oranları...

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Faizler güncellendi! 25 Şubat Garanti, TEB, İş Bankası, Halkbank ihtiyaç, taşıt, konut kredisi faiz oranları ne kadar?

KREDİ FAİZ ORANLARI NE KADAR OLDU?

25 Şubat tarihli banka banka ihtiyaç, taşıt ve konut kredisi faiz oranlarına haberimizin devamından ulaşabilirsiniz. İşte banka banka kredi faiz oranları:

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Faizler güncellendi! 25 Şubat Garanti, TEB, İş Bankası, Halkbank ihtiyaç, taşıt, konut kredisi faiz oranları ne kadar?

HALKBANK FAİZ ORANLARI

- İhtiyaç kredisi: 1,56

- Taşıt kredisi: 1,58

- Konut kredisi: 1,42

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Faizler güncellendi! 25 Şubat Garanti, TEB, İş Bankası, Halkbank ihtiyaç, taşıt, konut kredisi faiz oranları ne kadar?

ZİRAAT BANKASI FAİZ ORANLARI

- Tüketici kredisi: 1.58

- Taşıt kredisi: 1.66

- Konut kredisi: 1.47

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Faizler güncellendi! 25 Şubat Garanti, TEB, İş Bankası, Halkbank ihtiyaç, taşıt, konut kredisi faiz oranları ne kadar?

VAKIFBANK FAİZ ORANLARI

- Konut kredisi: 1.49

- İhtiyaç kredisi: 1.79

- Taşıt kredisi: 1.35