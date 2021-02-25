Faizler güncellendi! 25 Şubat Garanti, TEB, İş Bankası, Halkbank ihtiyaç, taşıt, konut kredisi faiz oranları ne kadar?

Bankaların güncel kredi faiz oranları ne kadar oldu? Özellikle pandemi döneminde uygun oranlarla kredi kullanmak isteyen vatandaşlar, internet üzerinden en uygun kredi veren bankaları araştırıyor. 25 Şubat tarihli banka banka kredi oranlarına ahaber.com.tr'den ulaşabilirsiniz. İhtiyaç, taşıt ve konut kredisi ile ilgili merak edilenleri yazımızda ele aldık. Peki, Garanti BBVA, TEB, İş Bankası, Halkbank, Ziraat Bankası ihtiyaç, taşıt, konut kredisi faiz oranları ne kadar? İşte 25 Şubat güncel kredi faiz oranları...

Giriş Tarihi: 25.02.2021 11:31 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





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