İntibak zammı ne oldu? SSK Bağ-Kur emekli maaşı intibak artışı ile ne kadar olacak? 2021'de artış olacak mı?

Bu ay zamlı maaaşlarını almaya hazırlanan emekliler, intibak artışı ile ilgili son gelişmeleri yakından takip ediyor. 2000 yılından önce emeklilere yapılan intibak artışının 2000'den sonra emekli olanlar için de yapılması talep edilmişti. 2021 yılına girmemiz ile birlikte intibak artışı hakkında son durum araştırılmaya başlandı. İntibak düzenlemesi gerçekleşmesi durumunda 355 TL'ye varan artış yaşanacak. Peki, emekli intibak zammı ne oldu? 355 TL artış olacak mı? İşte konu hakkında son gelişmeler...

Giriş Tarihi: 12.01.2021 13:11 Güncelleme Tarihi: 12.01.2021 13:11 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





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