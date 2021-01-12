Reklamı Kapat<\/div>',t.prepend(i)));y(n.sourceAgnosticLineItemId)}function tt(n){n.slot.getAdUnitPath().endsWith("970x250")&&waitForMasthead!=null&&(waitForMasthead=0,waitForMastheadWorkedBefore=1)}function it(n){n.slot.getAdUnitPath().endsWith("970x250")&&(waitForMastheadViewablePixel=$("header").length>0?250*(n.inViewPercentage/100)-$("header").height():250*(n.inViewPercentage/100))}function rt(){function r(){return window.pageYOffset!==undefined?window.pageYOffset:(document.documentElement||document.body.parentNode||document.body).scrollTop}function u(n){clearInterval(t);var r=document.getElementById("id_d_970x250").parentNode.parentNode,u=document.getElementById("id_d_970x250").parentNode;r.style.cssText="z-index: 99999;";u.style.cssText="width: 100%; display: -webkit-flex; display: flex; -webkit-justify-content: center; justify-content: center; background-color: rgba(0, 0, 0, 0.5); position: fixed; top: 0; left: 50%; -webkit-transform: translateX(-50%); transform: translateX(-50%);";setTimeout(function(){r.removeAttribute("style");u.removeAttribute("style")},(i-n)*250)}function f(){n+=1;n>=i&&clearInterval(t);r()>100&&u(n)}$(".slot_control").remove();var t=setInterval(f,250),n=0,i=20}function u(n){var i,t;if(n!=null&&n!=undefined&&n.length>0){for(i="",t=0;t
0){for(t=0;t
12 Ocak 2021, Salı
ANA SAYFA Haberler Galeri İntibak zammı ne oldu? SSK Bağ-Kur emekli maaşı intibak artışı ile ne kadar olacak? 2021'de artış olacak mı? İntibak zammı ne oldu? SSK Bağ-Kur emekli maaşı intibak artışı ile ne kadar olacak? 2021'de artış olacak mı? Bu ay zamlı maaaşlarını almaya hazırlanan emekliler, intibak artışı ile ilgili son gelişmeleri yakından takip ediyor. 2000 yılından önce emeklilere yapılan intibak artışının 2000'den sonra emekli olanlar için de yapılması talep edilmişti. 2021 yılına girmemiz ile birlikte intibak artışı hakkında son durum araştırılmaya başlandı. İntibak düzenlemesi gerçekleşmesi durumunda 355 TL'ye varan artış yaşanacak. Peki, emekli intibak zammı ne oldu? 355 TL artış olacak mı? İşte konu hakkında son gelişmeler... Giriş Tarihi: 12.01.2021 13:11 Güncelleme Tarihi: 12.01.2021 13:11
Milyonlarca emeklinin 2021 Ocak zammı ile maaşlarında artış yaşandı. Emekli maaş zammının yanı sıra en çok merak edilenlerden biri de, intibak artışı oldu. Bilindiği üzere 2000 yılından önce emekli olanlara intibak artışı yapılmıştı. Bu düzenlemenin 2000 yılı sonrası emekliler için de yapılması talep edilmişti. Söz konusu düzenleme ile ilgili son gelişmeleri yazımızda ele aldık. Peki, emekli intibak zammı son durum nedir? 2021 yılında intibak artışı olacak mı? İşte cevaplar...
GALERİ DEVAM EDİYOR EMEKLİ İNTİBAK ZAMMI SON DURUM NEDİR?
SSK'lıların intibak talebi için Anayasa Mahkemesi Meclis'i adres göstermişti. Eğer talep hayata geçerse, 2000'den önce emekli olanlara yapılan intibak zammı, sonra emekli olanlara da yansıtılacak. Bu düzenlemeden yaklaşık 5 milyon emekli yararlanacak.
Memur emeklilerine yönelik intibak talebi ise memur konfederasyonları tarafından gündeme taşınarak çözüm istendi.
İntibak talebi, toplu sözleşme görüşmeleri sırasında Memur-Sen tarafından gündeme getirildi. 2000 yılı ve sonrasında emekli olan vatandaşlar intibak zammının çıkacağı tarihi merak ediyor. Ancak intibak düzenlemesi ile ilgili henüz bir açıklama yapılmadı.
Kamu Personeli Danışma Kurulu (KPDK) toplantılarında ele alınıp karara bağlanması beklenen talep hayata geçerse, aynı unvanlı kadro ya da görevden emekli olanlar arasında kurum kaynaklı emekli maaşı farkı ek ödemeyle giderilecek. Düşük maaş sahiplerine aradaki fark kadar ilave ödeme gerçekleştirilecek.
SSK ve Bağ-Kur'luların talebi hayata geçerse, milyonlarca emeklinin maaşı değişecek. 2000'den sonra emekli olanlara, ilk intibaktaki gibi 50 ile 355 lira arasında zam yolu açılacak. 2000 yılı ve sonrasında emekli olanların maaşı yeniden hesaplanacak. Türkiye Emekliler Derneği, çıkacak bir intibak düzenlemesinden yaklaşık 5 milyon emeklinin yararlanabileceğini belirtiyor.