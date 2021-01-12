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12 Ocak 2021, Salı
ANA SAYFA Haberler Galeri Bankalar peş peşe açıkladı! 3 ay ertelemeli 36 ay vadeli kredi imkanı! Vakıfbank, TEB, ING, İş Bankası faiz oranları... Bankalar peş peşe açıkladı! 3 ay ertelemeli 36 ay vadeli kredi imkanı! Vakıfbank, TEB, ING, İş Bankası faiz oranları... Kredi çekeceklere müjdeli haber geldi. Vakıfbank ile birlikte birçok özel banka 3 ay ertelemeli kredi imkanı sunuyor. Koronavirüs pandemisi nedeniyle maddi sıkıntı yaşayan vatandaşlar, en uygun kredi veren bankaları araştırıyor. 3 ay ertleme kampanyası sunan bankalar peş peşe açıklandı. ING, TEB, İş Bankası, Vakıfbank, Yapı Kredi ihtiyaç kredisi faiz oranı nedir? İşte merak edilenler... Giriş Tarihi: 12.01.2021 16:36 Güncelleme Tarihi: 12.01.2021 16:37
3 ay ertelemeli kredi veren bankalar hangileri? Bankalar uygun faiz oranları ile 36 aya varan vade imkanı sunuyor. Acil nakit ihtiyacı olan vatandaşlar, güncel kredi faiz oranlarını araştırırken bir yandan da 3 ay ertelemeli kredi veren bankaları merak ediyor. Bankalar kredi puanına göre faiz oranları sunuyor. Peki, NG, TEB, İş Bankası, Vakıfbank, Yapı Kredi ihtiyaç kredisi faiz oranı nedir? İşte haberin detayları...
GALERİ DEVAM EDİYOR VAKIFBANK KREDİ FAİZ ORANI
Vakıfbank tarafından aylık eşit taksitli, artan taksitli, azalan taksitli, 3 ay ödemesiz dönemli aylık eşit taksitli, 3 ayda bir eşit taksitli, son taksit balon ödemeli, değişken taksitli olarak ihtiyaç kredisi imkanı sunuluyor.
Aylık faiz oranı %1,59'dan başlıyor. Faiz oranı kişinin KBB (Kredi Kayıt Bürosu) notuna göre değişiklik gösteriyor.
Vakıfbank örnek ödeme tablosu:
Kredi Tutarı: 50.000 TL
Vade(Ay): 36 Ay Faiz Oranı (Aylık): % 1.59 Taksit Tutarı: 1.932,78 TL Kredi Tahsis Ücreti: 250,00 TL Efektif Yıllık Faiz Oranı: %25,9408 TEB KIŞ KREDİSİ KAMPANYASI
TEB %1,45 faiz oranıyla 3 ay ertelemeli kredi imkanı sunuyor. Faiz oranı Findeks notuna göre değişiklik gösteriyor. 3 aydan 36 aya kadar, nakit akışınıza uygun bir vadeyi seçebilir, ödeme planınızı buna göre oluşturabilirsiniz.
TEB örnek ödeme tablosu:
Kredi Türü: TEB'de Kış Kredisi Kampanyası
Kredi Tutarı: 10.000 TL Kredi Vadesi: 36 Faiz Oranı: %1,45 Aylık Taksit Tutarı: 376,13 TL Kredi Tahsis Ücreti (BSMV dahil): 52,50 TL Sigorta: 596,90 TL Yıllık Maliyet Oranı: %23,4666