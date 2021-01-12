3 ay ertelemeli kredi veren bankalar hangileri? Bankalar uygun faiz oranları ile 36 aya varan vade imkanı sunuyor. Acil nakit ihtiyacı olan vatandaşlar, güncel kredi faiz oranlarını araştırırken bir yandan da 3 ay ertelemeli kredi veren bankaları merak ediyor. Bankalar kredi puanına göre faiz oranları sunuyor. Peki, NG, TEB, İş Bankası, Vakıfbank, Yapı Kredi ihtiyaç kredisi faiz oranı nedir? İşte haberin detayları...