18 Ocak 2023, Çarşamba
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER GALERİ

ANA SAYFA
Haberler Galeri 0,69, 0,79, 0,99 FAİZLİ Orta Gelirli Konut Kredisi şartları neler? Geri ödeme planı ve kredi faiz oranları... YENİ EVİM Projesi Başvuru EKRANI

0,69, 0,79, 0,99 FAİZLİ Orta Gelirli Konut Kredisi şartları neler? Geri ödeme planı ve kredi faiz oranları... YENİ EVİM Projesi Başvuru EKRANI

Yeni Evim Projesi başvurusu nasıl yapılır sorusunun cevabı sıklıkla araştırılıyor. Ev sahibi olmak isteyen vatandaşlar için devlet destekli bir proje olan Orta Gelirli Konut Kampanyasına dair detaylar öğrenilmeye çalışılıyor. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ile Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından ortaklaşa yürütülen kampanya kapsamında ilk etapta 100 bin aile ev sahibi olacak. Peki Yeni Evim Projesi başvuru nasıl yapılır? Yeni Evim Kredi başvuru şartları neler? İşte detayları...

Giriş Tarihi: 18.01.2023 08:51 Güncelleme Tarihi: 18.01.2023 08:51
  • 1
  • 13
0,69, 0,79, 0,99 FAİZLİ Orta Gelirli Konut Kredisi şartları neler? Geri ödeme planı ve kredi faiz oranları... YENİ EVİM Projesi Başvuru EKRANI

Orta Gelirli Konut Projesi başvuruları 16 Ocak Pazartesi itibarıyla başladı. İlk etapta 100 bin ailenin konut sahibi olabileceği dev projeye dair detaylar merak konusu oldu. Vatandaşlar 0.69, 0.79, 0.99 faiz oranı ve yüzde 10'luk peşinat tutarıyla birlikte ev sahibi olabilmek için ilk adımı atabilecek. Peki Yeni Evim Projesi başvuru nasıl yapılır? Yeni Evim Kredi başvuru şartları neler?

GALERİ DEVAM EDİYOR
  • 2
  • 13
0,69, 0,79, 0,99 FAİZLİ Orta Gelirli Konut Kredisi şartları neler? Geri ödeme planı ve kredi faiz oranları... YENİ EVİM Projesi Başvuru EKRANI

YENİ EVİM KONUT PROJESİ BAŞVURULARI BAŞLADI!

Yeni Evim projesi kapsamında yurt genelinde orta gelir için yeni bir kampanya başlıyor. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ile Maliye Bakanlığınca geliştirilen orta gelirlilere yönelik konut kampanyası "Yeni Evim" 16 Ocak'tan (bugün) itibaren devreye girecek. 81 ilde geçerli olacak kampanyada ilk etapta 100 bin konutun satışı yapılacak.

Yeni Evim Konut Finansman Program web sitesine gitmek için tıklayın!

  • 3
  • 13
0,69, 0,79, 0,99 FAİZLİ Orta Gelirli Konut Kredisi şartları neler? Geri ödeme planı ve kredi faiz oranları... YENİ EVİM Projesi Başvuru EKRANI

BAŞVURULAR NASIL YAPILIR?

Konut almak isteyen satın almak istediği daireyi belirledikten sonra banka veya katılım bankalarına başvuracak. Banka hem projenin hem de kişinin kriterlere uygunluğunu denetleyecek ve uygun olan projeler için kredi tahsis edecektir. Kişiler mevcut bankacılık teamülleri çerçevesindeki ödeme gücü kriterlerine tabi olacaktır.

  • 4
  • 13
0,69, 0,79, 0,99 FAİZLİ Orta Gelirli Konut Kredisi şartları neler? Geri ödeme planı ve kredi faiz oranları... YENİ EVİM Projesi Başvuru EKRANI

MÜTTAHHİT PROJE BAŞVURU EKRANI İÇİN TIKLAYIN!

  • 5
  • 13
0,69, 0,79, 0,99 FAİZLİ Orta Gelirli Konut Kredisi şartları neler? Geri ödeme planı ve kredi faiz oranları... YENİ EVİM Projesi Başvuru EKRANI

YENİ EVİM PROJESİ ŞARTLARI NELER?

*18 yaş üstü, bankalar tarafından kredi alması uygun görülen her Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı kampanyadan yararlanabilecek.

*İstanbul, Ankara, İzmir, Bursa, Antalya, Mersin, Muğla'da konut sahibi olmak isteyen vatandaşlarda 1 yıl o ilde ikamet etme şartı aranacak. Diğer illerde bu şart geçerli olmayacak.