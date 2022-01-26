800-1.000 TL hesaplara yatıyor! 14 günlük maaş farkı ne zaman verilecek? ? 2022 Ocak memur ve emekli maaş farkları...

SSK VE BAĞ-KUR'LU DA ALIYOR

Sabah'ın haberine göre, aylıklarını her ay alanlara, ocak ayı olmak üzere bir aylık tutarında ödenecek. Aylıklarını üçer aylıklar halinde alanlardan kasım-aralık-ocak aylarında aylık alanlara bir aylık tutarında, aralık-ocak-şubat döneminde alanlara iki aylık, ocak-şubat-mart döneminde alanlara da üç aylık tutarında aylık farkı ödenecek. Toplam fark ödemesi 3 milyar 648 milyon 11 bin lira olarak hesaplandı.