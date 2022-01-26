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800-1.000 TL hesaplara yatıyor! 14 günlük maaş farkı ne zaman verilecek? ? 2022 Ocak memur ve emekli maaş farkları...
Memur ve emekliler zam farkını ne zaman alacaklarını merak ediyordu. 2,5 puanlık ilave artışların Resmi Gazete'de yayımlanmasının ardından fark ödemelerinin de gerçekleştirileceği tarih belli oldu. Bu kapsamda memura 14 günlük fark ödemesi 800-1000 lirayı bulacak. Memur maaş farkları ile ilgili son gelişmeleri yazımızda ele aldık. Peki, 14 günlük maaş farkı ne zaman ödenecek? ? 2022 Ocak memur ve emekli maaş farkları ne zaman yatacak? İşte haberin detayları...