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Haberler Galeri 800-1.000 TL hesaplara yatıyor! 14 günlük maaş farkı ne zaman verilecek? ? 2022 Ocak memur ve emekli maaş farkları...

800-1.000 TL hesaplara yatıyor! 14 günlük maaş farkı ne zaman verilecek? ? 2022 Ocak memur ve emekli maaş farkları...

Memur ve emekliler zam farkını ne zaman alacaklarını merak ediyordu. 2,5 puanlık ilave artışların Resmi Gazete'de yayımlanmasının ardından fark ödemelerinin de gerçekleştirileceği tarih belli oldu. Bu kapsamda memura 14 günlük fark ödemesi 800-1000 lirayı bulacak. Memur maaş farkları ile ilgili son gelişmeleri yazımızda ele aldık. Peki, 14 günlük maaş farkı ne zaman ödenecek? ? 2022 Ocak memur ve emekli maaş farkları ne zaman yatacak? İşte haberin detayları...

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 26.01.2022 18:10
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800-1.000 TL hesaplara yatıyor! 14 günlük maaş farkı ne zaman verilecek? ? 2022 Ocak memur ve emekli maaş farkları...

Enflasyon zammının yanı sıra memur ve memur emeklisi maaşlarına 2,5 puanlık ilave artış yapıldı. Milyonlarca kişinin maaşına yapılan ilave artışın detaylarına ahaber.com.tr'den ulaşabilirsiniz. Ek zammın ardından gözler maaş farkı ödemelerine çevrildi. Bakanlık tarafından ödemelerin yapılacağı tarih duyuruldu. Peki, 14 günlük maaş farkı ne zaman verilecek? ? 2022 Ocak memur ve emekli maaş farkları ne zaman yatacak? İşte haberin detayları...

GALERİ DEVAM EDİYOR
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800-1.000 TL hesaplara yatıyor! 14 günlük maaş farkı ne zaman verilecek? ? 2022 Ocak memur ve emekli maaş farkları...

MEMUR VE EMEKLİ MAAŞ FARKI NE ZAMAN YATACAK?

Mmemur ve memur emeklisinin 2.5 puanlık zam farkı 27 Ocak'ta hesaplara yatacak. Emekli Sandığı kapsamındaki emekli, malul, vazife malulü, dul veya yetim aylığı alan 2.3 milyon vatandaşın 3.6 milyar liralık zam farkı da yarın hesaplarda olacak.

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800-1.000 TL hesaplara yatıyor! 14 günlük maaş farkı ne zaman verilecek? ? 2022 Ocak memur ve emekli maaş farkları...

EMEKLİ MAAŞ FARKI NE ZAMAN YATACAK?

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, Emekli Sandığı kapsamında emekli, malul, vazife malulü, dul veya yetim aylığı alan toplam 2 milyon 386 bin vatandaşın aylıklarında oluşan farkların 27 Ocak'ta yatırılacağını duyurdu. Buna göre, 1 Ocak tarihinden geçerli olmak üzere aylıklarında oluşan fark tutarları aylıkların alındığı banka ve PTT şubelerindeki hesaplara yatırılacak.

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800-1.000 TL hesaplara yatıyor! 14 günlük maaş farkı ne zaman verilecek? ? 2022 Ocak memur ve emekli maaş farkları...

SSK VE BAĞ-KUR'LU DA ALIYOR

Sabah'ın haberine göre, aylıklarını her ay alanlara, ocak ayı olmak üzere bir aylık tutarında ödenecek. Aylıklarını üçer aylıklar halinde alanlardan kasım-aralık-ocak aylarında aylık alanlara bir aylık tutarında, aralık-ocak-şubat döneminde alanlara iki aylık, ocak-şubat-mart döneminde alanlara da üç aylık tutarında aylık farkı ödenecek. Toplam fark ödemesi 3 milyar 648 milyon 11 bin lira olarak hesaplandı.

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800-1.000 TL hesaplara yatıyor! 14 günlük maaş farkı ne zaman verilecek? ? 2022 Ocak memur ve emekli maaş farkları...

Bağ-Kur kapsamında gelir ve aylık alanların aylıkları zamlı olarak ödeme günlerinde ödenmeye başlandı. Harp veya vazife malullüğü aylığı bağlananlarla bu kapsamda olup aylık bağlanan hak sahiplerine, maluliyet derece ve göstergelerine göre yılın en geç ilk 3 ayı içinde ek ödemeleri yapılacak. Bu kapsamdaki 59 bin 258 kişiye yapılacak toplam ödeme 308 milyon 742 bin lira oldu.