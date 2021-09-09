HaberlerGaleriHem tazminat hem ikramiye alabiliyor! Memurluğu bırakıp işçi olanlar dikkat! 20-25 yıl aynı iş yerinde...
Hem tazminat hem ikramiye alabiliyor! Memurluğu bırakıp işçi olanlar dikkat! 20-25 yıl aynı iş yerinde...
İkramiye ödemeleri bilindiği üzere emekli vatandaşlara yapılıyor. İşçiler ise bu ödemeden yararlanamıyor. Ancak işçilerde iş yerlerinden ayrıldıklarında kıdem tazminatı hakkı elde edebiliyor. Memurlar ise hayatlarının bir döneminde memurluk yapıp, sonrasında da işçi olarak çalışırsa hem ikramiye alıp hem de tazminat alabilir. Memurluğu bırakıp işçi olanların kafa karışıklığını gidermek için detayları haberimizde derledik.