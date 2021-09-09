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Hem tazminat hem ikramiye alabiliyor! Memurluğu bırakıp işçi olanlar dikkat! 20-25 yıl aynı iş yerinde...

İkramiye ödemeleri bilindiği üzere emekli vatandaşlara yapılıyor. İşçiler ise bu ödemeden yararlanamıyor. Ancak işçilerde iş yerlerinden ayrıldıklarında kıdem tazminatı hakkı elde edebiliyor. Memurlar ise hayatlarının bir döneminde memurluk yapıp, sonrasında da işçi olarak çalışırsa hem ikramiye alıp hem de tazminat alabilir. Memurluğu bırakıp işçi olanların kafa karışıklığını gidermek için detayları haberimizde derledik.

Giriş Tarihi: 09.09.2021 19:13
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Hem tazminat hem ikramiye alabiliyor! Memurluğu bırakıp işçi olanlar dikkat! 20-25 yıl aynı iş yerinde...

Hem tazminat hem ikramiye alabiliyor. Memurluğu bırakıp işçi olanlar dikkat. Emekli olunduğunda ikramiye yalnızca memurlara verilmekte, işçiler bu haktan yararlanamamaktadır. Ancak işçiler de işlerinden ayrıldığında gerekli şartları sağlarsa kıdem tazminatı alabilmektedir. Memurlar için bu süreç farklı işliyor. Memurluk yapıp, sonrasında da işçi olarak çalışırsa hem ikramiye alıp hem de tazminat alabilir. İşte, konuyla ilgili son gelişmeler...

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Hem tazminat hem ikramiye alabiliyor! Memurluğu bırakıp işçi olanlar dikkat! 20-25 yıl aynı iş yerinde...

MEMURLUKTAN, İŞÇİLİĞE GEÇEN KİŞİ KIDEM TAZMİNATI ALABİLİR

Normal şartlarda memurlar kıdem tazminatı yerine emekliliklerinde ikramiye almaktadır. Ancak bir süre memur olarak çalışıp daha sonra işçi olarak devam eden kişi, bir yıl aynı işyerinde kalıp işveren tarafından iş sözleşmesi haksız yere feshedilirse kıdem tazminatı alabilir. Aynı kişi emekli olurken de memurluk dönemine ilişkin ikramiyesine hak kazanır.

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Hem tazminat hem ikramiye alabiliyor! Memurluğu bırakıp işçi olanlar dikkat! 20-25 yıl aynı iş yerinde...

İŞÇİLERE EMEKLİ İKRAMİYESİ VERİLMİYOR

Memurlar emekli olduklarında ikramiye alırken, işçiler ise böyle bir haktan yararlanamıyor. Onun yerine kıdem tazminatı alıyorlar. Ancak işçilerin toplamda 20-25 yıl aynı işverene bağlı çalışmaları çok kolay olmadığı için ellerine geçen rakam, memurların emekli ikramiyesine göre çok daha düşük oluyor.

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Hem tazminat hem ikramiye alabiliyor! Memurluğu bırakıp işçi olanlar dikkat! 20-25 yıl aynı iş yerinde...

Diğer yandan işçiler kıdem tazminatına hak kazanmak için emekli olmak zorunda değiller, buna hak kazanacak şekilde işten ayrılmaları yeterli. Ancak memurlara ikramiyeleri yalnızca emekli aylığı bağlandığında ödenebilir. Yani memur, ikramiyesini alabilmek için emeklilik yaşını beklemek zorundadır.

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Hem tazminat hem ikramiye alabiliyor! Memurluğu bırakıp işçi olanlar dikkat! 20-25 yıl aynı iş yerinde...

MEMURİYETTE GEÇEN SÜREDEN EMEKLİ İKRAMİYESİ ALINIR

Çalışma hayatına memur olarak başlayan, ardından işçi olarak çalışmaya devam edenler, emekli olacakları zaman memurluk sürelerine ilişkin emekli ikramiyelerini alabilirler. Ancak bunun için memuriyetten ayrılma nedeninin kıdem tazminatı almaya hak kazanmak için gerekli nedenlerden birisi olması şart.