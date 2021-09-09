Hem tazminat hem ikramiye alabiliyor! Memurluğu bırakıp işçi olanlar dikkat! 20-25 yıl aynı iş yerinde...

Hem tazminat hem ikramiye alabiliyor. Memurluğu bırakıp işçi olanlar dikkat. Emekli olunduğunda ikramiye yalnızca memurlara verilmekte, işçiler bu haktan yararlanamamaktadır. Ancak işçiler de işlerinden ayrıldığında gerekli şartları sağlarsa kıdem tazminatı alabilmektedir. Memurlar için bu süreç farklı işliyor. Memurluk yapıp, sonrasında da işçi olarak çalışırsa hem ikramiye alıp hem de tazminat alabilir. İşte, konuyla ilgili son gelişmeler...