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3 milyon hektar alan ÇKS'ye kaydedilecek! Mülkiyet ve mirasçılık sorununa yeni çözüm

Tarımda üretimin planlanmasında çiftçinin desteklerden yararlanmasının önündeki bir engel daha kalktı. 3 milyon hektar alanın ÇKS'ye kaydedilmesiyle mülkiyet sorunu nedeniyle arazisini kayıt ettiremeyen çiftçi de desteklerden faydalanabilecek. Mirasçılık nedeniyle parçalanmış tüm araziler kayıt altına alınarak sisteme dâhil edilecek.

Sabah
Giriş Tarihi: 22.11.2023 06:24
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3 milyon hektar alan ÇKS’ye kaydedilecek! Mülkiyet ve mirasçılık sorununa yeni çözüm

Tarımda üretimin planlanmasında çiftçinin desteklerden yararlanmasının önündeki bir engel daha kalktı. Çiftçi Kayıt Sistemi (ÇKS) Yönetmeliğinde yapılan değişiklikle 3 milyon hektarlık alan kayıt altına alınacak, çiftçi desteklerden yararlanabilecek.

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3 milyon hektar alan ÇKS’ye kaydedilecek! Mülkiyet ve mirasçılık sorununa yeni çözüm

TAAHHÜTNAME İLE KAYIT
ÇKS Yönetmeliğinde önemli bir değişikliğe gidildi. Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, daha önce yaptığı bir konuşmada desteklerden yararlanamayan çiftçiler için müjde vermişti.

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3 milyon hektar alan ÇKS’ye kaydedilecek! Mülkiyet ve mirasçılık sorununa yeni çözüm

Yönetmelikte yapılan değişiklikle mülkiyet ve mirasçılık sorunu nedeniyle kayıt yapamayan ve desteklerden yararlanamayan çiftçiler, arazilerini taahhütname belgesi ile kayıt ettirebilecek.

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3 milyon hektar alan ÇKS’ye kaydedilecek! Mülkiyet ve mirasçılık sorununa yeni çözüm

Uzun süredir müjdeli haberi bekleyen çiftçiler, taahhütname belgeleriyle 2 Ocak 2024'e kadar kayıtlarını gerçekleştirebilecek. Arazilerini ÇKS'ye kayıt ettiren çiftçiler, Bakanlığın üreticilere sağladığı çeşitli desteklerden de yararlanabilecek. Bu düzenlemeyle kayıtlı arazi alanının en az 3 milyon hektar artması hedefleniyor.

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3 milyon hektar alan ÇKS’ye kaydedilecek! Mülkiyet ve mirasçılık sorununa yeni çözüm

PLANLI ÜRETİME DESTEK
Değişiklik planlı üretime geçişi de kolaylaştıracak. Türkiye Yüzyılı'nda tarım ve orman alanında devrim niteliği taşıyan planlı üretim, ÇKS'ye kaydedilecek arazilerle tarımsal üretimi üst lige taşıyacak.