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3 milyon hektar alan ÇKS'ye kaydedilecek! Mülkiyet ve mirasçılık sorununa yeni çözüm
Tarımda üretimin planlanmasında çiftçinin desteklerden yararlanmasının önündeki bir engel daha kalktı. 3 milyon hektar alanın ÇKS'ye kaydedilmesiyle mülkiyet sorunu nedeniyle arazisini kayıt ettiremeyen çiftçi de desteklerden faydalanabilecek. Mirasçılık nedeniyle parçalanmış tüm araziler kayıt altına alınarak sisteme dâhil edilecek.