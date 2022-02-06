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Haberler Galeri İndirim geliyor, ev sahibi olmak isteyenler dikkat! Bakan müjdeyi verdi, takvim açıklandı! TOKİ indirim kampanyası...

İndirim geliyor, ev sahibi olmak isteyenler dikkat! Bakan müjdeyi verdi, takvim açıklandı! TOKİ indirim kampanyası...

TOKİ tarafından sunulan uygun fiyatlı ev fırsatları yakından takip ediliyor. Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, TOKİ konutlarında yeni bir indirim kampanyası düzenleyeceklerinin müjdesini vererek tarihi paylaştı. TOKİ tarafından sunulacak indirim kampanyasının tarihi merak ediliyor. "TOKİ 2022 indirim kampanyası ne zaman başlıyor" sorusuna yanıt aranıyor. İşte, TOKİ konutları indirim kampanyasından kimler yararlanabilir?.

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 06.02.2022 20:53
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İndirim geliyor, ev sahibi olmak isteyenler dikkat! Bakan müjdeyi verdi, takvim açıklandı! TOKİ indirim kampanyası...

İndirim geliyor, ev sahibi olmak isteyenler dikkat. Bakan müjdeyi verdi, takvim açıklandı. TOKİ indirim kampanyası ne zaman başlayacak sorusunun yanıtı araştırılan konular arasında yer alıyor. Ev sahibi olmak isteyen vatandaşlar TOKİ tarafından sunulan fırsatları yakından takip ediliyor. Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum'dan müjdeli haber geldi. Bakan Kurum, TOKİ konutları indirim kampanyası müjdesini duyurarak, 2022 yılında yeni bir indirim kampanyasının uygulanacağını açıkladı. İşte, TOKİ indirim kampanyası 2022 ne zaman başlıyor?

GALERİ DEVAM EDİYOR
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İndirim geliyor, ev sahibi olmak isteyenler dikkat! Bakan müjdeyi verdi, takvim açıklandı! TOKİ indirim kampanyası...

BAKAN KURUM'DAN TOKİ İNDİRİM KAMPANYASI MÜJDESİ

Bakan Kurum, Mart ayı içinde yeni bir TOKİ indirim kampanyası başlatılacağını duyurarak ev sahibi olmak isteyen vatandaşlara seslendi. Geçen yılki kampanyadan 28 bin vatandaşın yararlandığının altını çizen Bakan Kurum, binlerce vatandaşın yüzünü güldürdü. İşte detaylar...

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İndirim geliyor, ev sahibi olmak isteyenler dikkat! Bakan müjdeyi verdi, takvim açıklandı! TOKİ indirim kampanyası...

TOKİ İNDİRİMİ YOLDA

TOKİ konutları için yeni bir indirim kampanyası geliyor. Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Antalya'nın Belek Turizm Merkezi'ndeki bir otelde Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı İstişare Toplantısı kapsamında 'Yeşil Kalkınma Yolunda Türkiye' temasıyla düzenlenen toplantıya katıldı.

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İndirim geliyor, ev sahibi olmak isteyenler dikkat! Bakan müjdeyi verdi, takvim açıklandı! TOKİ indirim kampanyası...

TOKİ İNDİRİM KAMPANYASI 2022 NE ZAMAN BAŞLIYOR?

Kampanyalardan toplam 28 bin vatandaşımız faydalandı. Buradan vatandaşımıza bir de müjde vermek istiyorum. Mart 2022'de TOKİ konutlarımıza dair yeni bir indirim kampanyası daha düzenleyeceğiz" diye konuştu.

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İndirim geliyor, ev sahibi olmak isteyenler dikkat! Bakan müjdeyi verdi, takvim açıklandı! TOKİ indirim kampanyası...

GEÇEN YIL 2 DEFA İNDİRİM KAMPANYASI UYGULANMIŞTI

Kentsel dönüşüm ve TOKİ'nin çalışmaları hakkında bilgi veren Bakan Kurum, "Vatandaşımızdan gelen talep doğrultusunda yıl içinde 2 ayrı indirim yaptık. Düzenlediğimiz kampanyalarla yüzde 20 oranında indirim imkanı sağladık.