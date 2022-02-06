İndirim geliyor, ev sahibi olmak isteyenler dikkat. Bakan müjdeyi verdi, takvim açıklandı. TOKİ indirim kampanyası ne zaman başlayacak sorusunun yanıtı araştırılan konular arasında yer alıyor. Ev sahibi olmak isteyen vatandaşlar TOKİ tarafından sunulan fırsatları yakından takip ediliyor. Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum'dan müjdeli haber geldi. Bakan Kurum, TOKİ konutları indirim kampanyası müjdesini duyurarak, 2022 yılında yeni bir indirim kampanyasının uygulanacağını açıkladı. İşte, TOKİ indirim kampanyası 2022 ne zaman başlıyor?