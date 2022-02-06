HaberlerGaleriİndirim geliyor, ev sahibi olmak isteyenler dikkat! Bakan müjdeyi verdi, takvim açıklandı! TOKİ indirim kampanyası...
İndirim geliyor, ev sahibi olmak isteyenler dikkat! Bakan müjdeyi verdi, takvim açıklandı! TOKİ indirim kampanyası...
TOKİ tarafından sunulan uygun fiyatlı ev fırsatları yakından takip ediliyor. Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, TOKİ konutlarında yeni bir indirim kampanyası düzenleyeceklerinin müjdesini vererek tarihi paylaştı. TOKİ tarafından sunulacak indirim kampanyasının tarihi merak ediliyor. "TOKİ 2022 indirim kampanyası ne zaman başlıyor" sorusuna yanıt aranıyor. İşte, TOKİ konutları indirim kampanyasından kimler yararlanabilir?.