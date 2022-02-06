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Haberler Galeri Emekliye Temmuz ayı müjdesi! Maaş zammı belli oluyor! SSK, Bağ-Kur ve memur emeklisine 6 aylık enflasyon farkı

Emekliye Temmuz ayı müjdesi! Maaş zammı belli oluyor! SSK, Bağ-Kur ve memur emeklisine 6 aylık enflasyon farkı

Ocak ayında milyonlarca emekli ve memur maaşlarında zam yüzleri güldürmüştü. 2022 yılının ilk altı aylık enflasyon verilerine göre emekli maaşları için zam oranları belli olacak. Zam oranları hakkında detaylar belli olmaya başlıyor. TÜİK tarafından geçtiğimiz günlerde açıklanan ocak ayı enflasyon verisi ile birlikte şimdiden yüzde 3.6 enflasyon farkı gelmiş oldu. Emekliler aylık bazda açıklanan enflasyon verilerine göre zam hesaplamalarını yapıyor. 2022 yılının ilk yarısı için yüzde 7.5, ikinci yarısı içinse yüzde 7 zam verilecek. İşte, emekli ve memur maaşlarına göre detaylar...

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 06.02.2022 19:07 Güncelleme Tarihi: 06.02.2022 19:07
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Emekliye Temmuz ayı müjdesi! Maaş zammı belli oluyor! SSK, Bağ-Kur ve memur emeklisine 6 aylık enflasyon farkı

Emekliye Temmuz ayı müjdesi. Maaş zammı belli oluyor. SSK, Bağ-Kur ve memur emeklisine 6 aylık enflasyon farkı... Zamlı maaşlar maaş hesaplarına yatmaya başladı. Ocak ayında açıklanan zam oranları sonrasında emekli maaşları yeniden düzenlendi. En düşük emekli maaşı 2.500 TL oldu. TÜİK tarafından dün açıklanan ocak ayı enflasyon verisi ile birlikte şimdiden yüzde 3.6 enflasyon farkı gelmiş oldu. Vatandaşlar Temmuz ayında maaşlarında yaşanacak değişimi hesaplamaya başladı. İşte, Temmuz ayında emekli ve memur maaşları ne kadar olacak?

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Emekliye Temmuz ayı müjdesi! Maaş zammı belli oluyor! SSK, Bağ-Kur ve memur emeklisine 6 aylık enflasyon farkı

Milyonlarca emekli maaş zam oranları 6 aylık dilimler halinde belirlenen enflasyon verilerine göre belirleniyor. Diğer yandan memur ve emekli maaşları dışında enflasyon farkları da hesaplara yatıyor. Ocak ayı enflasyon verileri geçtiğimiz günlerde TUİK tarafından açıklandı.

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Emekliye Temmuz ayı müjdesi! Maaş zammı belli oluyor! SSK, Bağ-Kur ve memur emeklisine 6 aylık enflasyon farkı

MEMUR VE EMEKLİ MAAŞI TEMMUZ'DA NE KADAR OLACAK?

TÜİK ocak ayı enflasyon rakamlarını açıkladı. Son verilere göre enflasyon ocak ayında aylık yüzde 11.10 artış gösterirken, memur ve emekli maaşları için de enflasyon farkı ortaya çıktı. 2022 yılının ilk yarısı için yüzde 7.5, ikinci yarısı içinse yüzde 7 zam verilecek.

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Emekliye Temmuz ayı müjdesi! Maaş zammı belli oluyor! SSK, Bağ-Kur ve memur emeklisine 6 aylık enflasyon farkı

Enflasyon rakamının aylık bazda yüzde 7.5'i ilk aydan aştı. Böylece memur ve memur emeklilerine şimdiden yüzde 3.6 oranında enflasyon farkı gelmiş oldu.

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Emekliye Temmuz ayı müjdesi! Maaş zammı belli oluyor! SSK, Bağ-Kur ve memur emeklisine 6 aylık enflasyon farkı

Buna göre SSK ve Bağ-Kur emeklileri ocak ile Haziran ayları arasında oluşacak endeks farkı yani 6 aylık enflasyon artışı kadar zam alacaklar.