Emekliye Temmuz ayı müjdesi! Maaş zammı belli oluyor! SSK, Bağ-Kur ve memur emeklisine 6 aylık enflasyon farkı

Ocak ayında milyonlarca emekli ve memur maaşlarında zam yüzleri güldürmüştü. 2022 yılının ilk altı aylık enflasyon verilerine göre emekli maaşları için zam oranları belli olacak. Zam oranları hakkında detaylar belli olmaya başlıyor. TÜİK tarafından geçtiğimiz günlerde açıklanan ocak ayı enflasyon verisi ile birlikte şimdiden yüzde 3.6 enflasyon farkı gelmiş oldu. Emekliler aylık bazda açıklanan enflasyon verilerine göre zam hesaplamalarını yapıyor. 2022 yılının ilk yarısı için yüzde 7.5, ikinci yarısı içinse yüzde 7 zam verilecek. İşte, emekli ve memur maaşlarına göre detaylar...