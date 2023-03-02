02 Mart 2023, Perşembe
İNDİRİM BAŞLADI! TMO, Tarım Kredi, Migros, Mart ayı kampanyası duyuruldu! 4 litre ayçiçek yağı 127 TL, salça 42 TL!
TMO, Tarım Kredi Market ve Migros indirimleri alışveriş tutkunları tarafından ilgiyle takip ediliyor. Zincir marketler, yeni aya girilmesiyle birlikte tüm ürünlerinin fiyatlarını indirdi. Migros Mart ayı indirimlerini duyurdu. 4 litre ayçiçek yağı 127 TL'ye , salça ise 42 TL'ye düştü. Ucuz ve uygun fiyatlarla alışveriş yapmak isteyen vatandaşlar, fiyat listesini araştırıyor. İşte, TMO, Tarım Kredi Market ve Migros'ta saışa sunulan ayçiçek yağı fiyatları...
Giriş Tarihi: 02.03.2023 15:44
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