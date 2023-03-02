İNDİRİM BAŞLADI! TMO, Tarım Kredi, Migros, Mart ayı kampanyası duyuruldu! 4 litre ayçiçek yağı 127 TL, salça 42 TL!

Türkiye'nin en büyük perakende market zincirlerinden olan Migros, indirimlerini peş peşe açıkladı. Alışveriş tutkunları tarafından merak edilen indirim kataloğunda ayçiçek yağı ve saçlanın fiyatı dikkat çekti. TM0, Tarım Kredi ve Migros sık sık uygulamadığı kampanyalarla vatandaşların ilgi odağı oluyor. Peki, Bu hafta hangi marka ayçiçek yağı ne kadara satılıyor? İşte, zincir marketlerin güncel fiyat listesi...