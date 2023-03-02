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Haberler Galeri İNDİRİM BAŞLADI! TMO, Tarım Kredi, Migros, Mart ayı kampanyası duyuruldu! 4 litre ayçiçek yağı 127 TL, salça 42 TL!

İNDİRİM BAŞLADI! TMO, Tarım Kredi, Migros, Mart ayı kampanyası duyuruldu! 4 litre ayçiçek yağı 127 TL, salça 42 TL!

TMO, Tarım Kredi Market ve Migros indirimleri alışveriş tutkunları tarafından ilgiyle takip ediliyor. Zincir marketler, yeni aya girilmesiyle birlikte tüm ürünlerinin fiyatlarını indirdi. Migros Mart ayı indirimlerini duyurdu. 4 litre ayçiçek yağı 127 TL'ye , salça ise 42 TL'ye düştü. Ucuz ve uygun fiyatlarla alışveriş yapmak isteyen vatandaşlar, fiyat listesini araştırıyor. İşte, TMO, Tarım Kredi Market ve Migros'ta saışa sunulan ayçiçek yağı fiyatları...

Giriş Tarihi: 02.03.2023 15:44
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İNDİRİM BAŞLADI! TMO, Tarım Kredi, Migros, Mart ayı kampanyası duyuruldu! 4 litre ayçiçek yağı 127 TL, salça 42 TL!

Türkiye'nin en büyük perakende market zincirlerinden olan Migros, indirimlerini peş peşe açıkladı. Alışveriş tutkunları tarafından merak edilen indirim kataloğunda ayçiçek yağı ve saçlanın fiyatı dikkat çekti. TM0, Tarım Kredi ve Migros sık sık uygulamadığı kampanyalarla vatandaşların ilgi odağı oluyor. Peki, Bu hafta hangi marka ayçiçek yağı ne kadara satılıyor? İşte, zincir marketlerin güncel fiyat listesi...

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İNDİRİM BAŞLADI! TMO, Tarım Kredi, Migros, Mart ayı kampanyası duyuruldu! 4 litre ayçiçek yağı 127 TL, salça 42 TL!

MİGROS, TMO, TARIM KREDİ MARKET'TE MART AYI İNDİRİMLERİ BAŞLADI

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İNDİRİM BAŞLADI! TMO, Tarım Kredi, Migros, Mart ayı kampanyası duyuruldu! 4 litre ayçiçek yağı 127 TL, salça 42 TL!

Migros, 2-15 Şubat aktüel ürün kataloğunu yayınladı.

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İNDİRİM BAŞLADI! TMO, Tarım Kredi, Migros, Mart ayı kampanyası duyuruldu! 4 litre ayçiçek yağı 127 TL, salça 42 TL!

Komili Ayçiçek Yağı 4 L Pet: 127,90 TL

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İNDİRİM BAŞLADI! TMO, Tarım Kredi, Migros, Mart ayı kampanyası duyuruldu! 4 litre ayçiçek yağı 127 TL, salça 42 TL!

Tahsildaroğlu Klasik İnek Beyaz Peyniri 500 Gr: 116,50 TL
İndirimli fiyatı: 95,90TL