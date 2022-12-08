HaberlerGaleriEYT'de şartlar değişecek mi? 1999 öncesi için kadınlarda ve erkeklerde kritik rakam AÇIKLANDI! EYT'de YAŞ ŞARTI EŞİKTE!
EYT'de şartlar değişecek mi? 1999 öncesi için kadınlarda ve erkeklerde kritik rakam AÇIKLANDI! EYT'de YAŞ ŞARTI EŞİKTE!
EYT'de kadın ve erkeklerde yaş şartı çok konuşulan ve tartışılan konulardan birisiydi. 06 Aralık tarihinde Emeklilikte Yaşa Takılanlar (EYT) düzenlemesi ile ilgili son görüşme Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde gerçekleşti. Milyonlarca vatandaşı yakından ilgilendiren EYT düzenlemesi ile ilgili son dakika gelişmeleri Takvim Gazetesi Ekonomi Müdürü Faruk Erdem tarafından A Para ekranlarında açıklandı. Peki EYT'ye yaş sınırı gelecek mi? Kadın ve erkeklerde yaş sınırı nasıl olacak?