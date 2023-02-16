Kahramanmaraş depremi İstanbul depremini tetikler mi? Uzman isim açıkladı! Türkiye risk haritası...

Kahramanmaraş depremi İstanbul depremini tetikler mi? Türkiye risk haritası için araştırmalar hız kazandı. A Haber canlı yayınında konuya ilişkin açıklamalarda bulunan Jeofizik Mühendisi Prof. Dr. Fadime Sertçelik, merak edilen soruya yanıt verdi. Sertçelik, asrın afeti sonrası hazırlanan artçı depremler haritasıyla vatandaşları uyarıp, "Bundan sonra her bir fay kendi özelinde çalışacak." diye konuştu. Peki, Kahramanmaraş depremi İstanbul depremini tetikler mi? Türkiye risk haritası...