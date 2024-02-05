05 Şubat 2024, Pazartesi
İlk veri geldi! SSK, BAĞ-KUR, TARIM emeklisine 5.000 TL ikramiye + 15,491.8 TL zamlı maaş hesabı yenilendi! TÜİK enflasyon oranı...
Türkiye'de ocak ayına dair enflasyon oranları, 5 Şubat'ta netlik kazanacak. AA Finans tarafından gerçekleştirilen ankette, ekonomistler Tüketici Fiyat Endeksi'nin (TÜFE) ocak ayında yüzde 6,84 artacağını öngörerek ilk tahminlerini paylaştı. Bu beklentiler, enflasyonun maliyetleri ve ekonomik dengeyi nasıl etkileyeceği konusunda önemli bir bilgi sunuyor.
Giriş Tarihi: 05.02.2024 07:43 Güncelleme Tarihi: 05.02.2024 07:45
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