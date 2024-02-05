İlk veri geldi! SSK, BAĞ-KUR, TARIM emeklisine 5.000 TL ikramiye + 15,491.8 TL zamlı maaş hesabı yenilendi! TÜİK enflasyon oranı...

BEKLENTİ NE YÖNDE?

AA Finans'ın Türkiye İstatistik Kurumu tarafından 5 Şubat Pazartesi günü açıklanacak ocak enflasyon verilerine yönelik gerçekleştirdiği beklenti anketi sonuçlarına göre, ankete katılan 14 ekonomistin ocak ayı enflasyon beklentilerinin ortalaması yüzde 6,84 olarak belirlendi. Katılımcı ekonomistler arasında en düşük beklenti yüzde 5,50, en yüksek beklenti ise yüzde 8,90 olarak açıklandı.

Ocak ayı için yapılan bu beklentilere göre, bir önceki ay yüzde 64,77 olan yıllık enflasyonun yüzde 65,07'ye çıkacağı hesaplanıyor.

Ayrıca, ankete katılan ekonomistlerin 2024 sonu enflasyon beklentisi de ocakta yüzde 43,31 olarak belirlendi.