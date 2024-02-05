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Haberler Galeri İlk veri geldi! SSK, BAĞ-KUR, TARIM emeklisine 5.000 TL ikramiye + 15,491.8 TL zamlı maaş hesabı yenilendi! TÜİK enflasyon oranı...

İlk veri geldi! SSK, BAĞ-KUR, TARIM emeklisine 5.000 TL ikramiye + 15,491.8 TL zamlı maaş hesabı yenilendi! TÜİK enflasyon oranı...

Türkiye'de ocak ayına dair enflasyon oranları, 5 Şubat'ta netlik kazanacak. AA Finans tarafından gerçekleştirilen ankette, ekonomistler Tüketici Fiyat Endeksi'nin (TÜFE) ocak ayında yüzde 6,84 artacağını öngörerek ilk tahminlerini paylaştı. Bu beklentiler, enflasyonun maliyetleri ve ekonomik dengeyi nasıl etkileyeceği konusunda önemli bir bilgi sunuyor.

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 05.02.2024 07:43 Güncelleme Tarihi: 05.02.2024 07:45
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İlk veri geldi! SSK, BAĞ-KUR, TARIM emeklisine 5.000 TL ikramiye + 15,491.8 TL zamlı maaş hesabı yenilendi! TÜİK enflasyon oranı...

SSK ve Bağ-Kur emeklileri, Temmuz ayında maaşlarına bir önceki 6 aylık enflasyon oranında zam alacaklar. Ocak ayı enflasyon beklenti anketine göre, AA Finans tarafından yapılan ankette enflasyon oranı yüzde 6,84 olarak belirlendi. Bu durum, emekli maaşlarına yapılacak zamların hesaplanmasında referans olacak ve emeklilerin mali durumlarını etkileyecek önemli bir faktör haline gelecek. Peki emeklinin temmuz maaşı ne kadar, kaç TL olacak? İşte 2024 temmuz zamlı maaş hesaplaması...

GALERİ DEVAM EDİYOR
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İlk veri geldi! SSK, BAĞ-KUR, TARIM emeklisine 5.000 TL ikramiye + 15,491.8 TL zamlı maaş hesabı yenilendi! TÜİK enflasyon oranı...

TÜİK ENFLASYON ORANINI AÇIKLADI MI?

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), ocak ayına dair enflasyon verilerini açıklayacağı tarihi belirledi. Buna göre; ocak ayı enflasyon verileri 5 Şubat 2024 Pazartesi günü saat 10.00'da kamuoyuna duyurulacak.

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İlk veri geldi! SSK, BAĞ-KUR, TARIM emeklisine 5.000 TL ikramiye + 15,491.8 TL zamlı maaş hesabı yenilendi! TÜİK enflasyon oranı...

BEKLENTİ NE YÖNDE?

AA Finans'ın Türkiye İstatistik Kurumu tarafından 5 Şubat Pazartesi günü açıklanacak ocak enflasyon verilerine yönelik gerçekleştirdiği beklenti anketi sonuçlarına göre, ankete katılan 14 ekonomistin ocak ayı enflasyon beklentilerinin ortalaması yüzde 6,84 olarak belirlendi. Katılımcı ekonomistler arasında en düşük beklenti yüzde 5,50, en yüksek beklenti ise yüzde 8,90 olarak açıklandı.

Ocak ayı için yapılan bu beklentilere göre, bir önceki ay yüzde 64,77 olan yıllık enflasyonun yüzde 65,07'ye çıkacağı hesaplanıyor.

Ayrıca, ankete katılan ekonomistlerin 2024 sonu enflasyon beklentisi de ocakta yüzde 43,31 olarak belirlendi.

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İlk veri geldi! SSK, BAĞ-KUR, TARIM emeklisine 5.000 TL ikramiye + 15,491.8 TL zamlı maaş hesabı yenilendi! TÜİK enflasyon oranı...

TEMMUZ'DA YENİ ORAN

Yüzde 49.25'lik zam oranı ilk 6 ay için geçerli olacak. SSK ve Bağ-Kur emeklileri yılda 2 kez bir önceki 6 aylık enflasyon oranında zam alıyor. Bu kapsamda Temmuz'da maaşlar yeniden artırılacak. Memur emeklilerinin maaşına ise Temmuz'da yüzde 10 zam ve ilk 6 aylık enflasyon yüzde 15'i aşarsa aşan kısım üzerinden fark yansıtılacak.

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İlk veri geldi! SSK, BAĞ-KUR, TARIM emeklisine 5.000 TL ikramiye + 15,491.8 TL zamlı maaş hesabı yenilendi! TÜİK enflasyon oranı...

EMEKLİYE 5.000 TL İKRAMİYE

Emekliler için 2024 yılında öngörülen ikramiye artışlarıyla ilgili çalışmalar başladı. Nisan ve Haziran aylarında iki ayrı ikramiye alacak olan emekliler, Temmuz ayında yılın ikinci artışını da bekliyor. Geçtiğimiz yıl yapılan artışla 2 bin liraya çıkarılan ikramiyelere, 2023 yılında her iki bayramda toplamda 4 bin lira eklenmişti. Ardından Cumhuriyet'in 100. Yılı dolayısıyla bir kereliğine tüm emeklilere 5 bin liralık ek ikramiye ödemesi yapılmıştı. 2024'ü 'Emekliler Yılı' ilan eden Hükümet, şimdi bu ikramiyelere zam yapma hazırlığında.