Hükümetten milyonları ilgilendiren adım! Çalışma saatinden tatil ücretine yeni düzenleme | Erken emeklilikte prim detayı

Hükümet milyonlarca çalışanı doğrudan ilgilendiren 20 farklı kanunu tek bir temel Türk İş Kanunu ile bütüncül bir yapıya kavuşturmaya hazırlanıyor. İş Kanunu kapsamında 18 yaşından önce sigortalı olunması hem yaş hem de prim günü açısından avantaj sağlıyor. Bu da erken emekli olma imkanı sunuyor

Sabah Giriş Tarihi: 05.02.2024 07:00 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





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