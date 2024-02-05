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Haberler Galeri Hükümetten milyonları ilgilendiren adım! Çalışma saatinden tatil ücretine yeni düzenleme | Erken emeklilikte prim detayı

Hükümetten milyonları ilgilendiren adım! Çalışma saatinden tatil ücretine yeni düzenleme | Erken emeklilikte prim detayı

Hükümet milyonlarca çalışanı doğrudan ilgilendiren 20 farklı kanunu tek bir temel Türk İş Kanunu ile bütüncül bir yapıya kavuşturmaya hazırlanıyor. İş Kanunu kapsamında 18 yaşından önce sigortalı olunması hem yaş hem de prim günü açısından avantaj sağlıyor. Bu da erken emekli olma imkanı sunuyor

Sabah
Giriş Tarihi: 05.02.2024 07:00
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Hükümetten milyonları ilgilendiren adım! Çalışma saatinden tatil ücretine yeni düzenleme | Erken emeklilikte prim detayı

Hükümet milyonlarca çalışanı doğrudan ilgilendiren 20 farklı kanunu tek bir temel Türk İş Kanunu ile bütüncül bir yapıya kavuşturmaya hazırlanıyor. Esnek çalışmadan çocuk çalışanlara yönelik mevzuata, çalışma saatinden tatil ücretine birçok başlıkta yeni düzenlemeler yapılacak.

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Hükümetten milyonları ilgilendiren adım! Çalışma saatinden tatil ücretine yeni düzenleme | Erken emeklilikte prim detayı

Mevcut kanunlara göre, erken emeklilik kapısı açan, sigorta başlangıcı, eksik primlerin tamamlanması, çocuklara sigorta, ölüm aylığında hak sahipliği merak edilen konuların başında geliyor.

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Hükümetten milyonları ilgilendiren adım! Çalışma saatinden tatil ücretine yeni düzenleme | Erken emeklilikte prim detayı

Aileler çocuklarının erken emekli olabilmesi için küçük yaşta sigortalı yapmakla birlikte bireysel emeklilik seçeneğine yöneliyor. İş Kanunu kapsamında 18 yaşından önce sigortalı olunması hem yaş hem de prim günü açısından avantaj sağlıyor. Bu da erken emekli olma imkânı sunuyor.

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Hükümetten milyonları ilgilendiren adım! Çalışma saatinden tatil ücretine yeni düzenleme | Erken emeklilikte prim detayı

Bu yaşta sigortalılık prim günleri geçerli olmakla birlikte ilk sigortalılık tarihini etkilemiyor. Çünkü bu yaştan önce sigortalı olunsa dahi başlangıç tarihi 18 yaşa basılan günde başlatılıyor. Torunu işe girenin 65 yaş aylığı kesilmiyor, erkekler de ölen eşinin dul aylığına başvurabiliyor.

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Hükümetten milyonları ilgilendiren adım! Çalışma saatinden tatil ücretine yeni düzenleme | Erken emeklilikte prim detayı

Erken emeklilik, yaşlılık aylığı, çocuklara sigorta, eksik primlerin tamamlanması konularında merak edilen bazı soruların yanıtları şöyle: