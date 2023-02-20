ENFLASYON BEKLENTİSİ AÇIKLANDI! Şubat ayı enflasyon oranları ne zaman açıklanır? TÜİK - TEFE- TÜFE ve kira artış...

Şubat ayı enflasyon oranları ne zaman açıklanır? TÜİK - TEFE- TÜFE ve kira artış oranı hakkında detaylar araştırılan konular arasında yer alıyor. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), enflasyon beklentisini açıkladı. Şubat ayı Piyasa Katılımcıları Anketi ile dolar, faiz ve enflasyon rakamları tahmini belli oldu. Peki, Şubat ayı enflasyon oranları ne zaman açıklanır? TÜİK - TEFE- TÜFE ve kira artış...