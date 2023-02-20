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Haberler Galeri ENFLASYON BEKLENTİSİ AÇIKLANDI! Şubat ayı enflasyon oranları ne zaman açıklanır? TÜİK - TEFE- TÜFE ve kira artış...

ENFLASYON BEKLENTİSİ AÇIKLANDI! Şubat ayı enflasyon oranları ne zaman açıklanır? TÜİK - TEFE- TÜFE ve kira artış...

"Şubat ayı enflasyon oranları ne zaman açıklanır?" sorusunun yanıtı sorgulanan konular araştırılan konular arasında yer alıyor. Şubat ayının sonlarına geldiğimiz dönemde enflasyon rakamları için detaylar merak ediliyor. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Şubat ayına ilişkin piyasa katılımcıları anketini yayımladı. Peki, Şubat ayı enflasyon oranları ne zaman açıklanır? TÜİK - TEFE- TÜFE ve kira artış...

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 20.02.2023 14:01
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ENFLASYON BEKLENTİSİ AÇIKLANDI! Şubat ayı enflasyon oranları ne zaman açıklanır? TÜİK - TEFE- TÜFE ve kira artış...

Şubat ayı enflasyon oranları ne zaman açıklanır? TÜİK - TEFE- TÜFE ve kira artış oranı hakkında detaylar araştırılan konular arasında yer alıyor. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), enflasyon beklentisini açıkladı. Şubat ayı Piyasa Katılımcıları Anketi ile dolar, faiz ve enflasyon rakamları tahmini belli oldu. Peki, Şubat ayı enflasyon oranları ne zaman açıklanır? TÜİK - TEFE- TÜFE ve kira artış...

GALERİ DEVAM EDİYOR
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ENFLASYON BEKLENTİSİ AÇIKLANDI! Şubat ayı enflasyon oranları ne zaman açıklanır? TÜİK - TEFE- TÜFE ve kira artış...

PİYASA KATILIMCILARI ANKETİ YAYINLANDI!

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Şubat ayına ilişkin piyasa katılımcıları anketini yayımladı. Ankete göre 12 ay sonrası enflasyon beklentisi yüzde 30,44'ten yüzde 30,75'e yükseldi. Yıl sonu enflasyon beklentisinde ise 3 puanlık yukarı yönlü revizyon yapıldı.

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ENFLASYON BEKLENTİSİ AÇIKLANDI! Şubat ayı enflasyon oranları ne zaman açıklanır? TÜİK - TEFE- TÜFE ve kira artış...

ENFLASYON 12 AY İÇİN 30,75 OLACAĞI ÖNGÖRÜLÜYOR

Piyasa katılımcıları gelecek 12 ay için enflasyonun yüzde 30,75 olacağını öngördü.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) bir önceki piyasa katılımcıları anketinde bu beklenti yüzde 30,44 olarak belirlenmişti.

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ENFLASYON BEKLENTİSİ AÇIKLANDI! Şubat ayı enflasyon oranları ne zaman açıklanır? TÜİK - TEFE- TÜFE ve kira artış...

ŞUBAT AYI ENFLASYON ORANI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Türkiye İstatistik Kurumu her ayın başında bir önceki aya ilişkin verileri duruyor. Bu nedenle şubat ayı enflasyonunun 1-2-3 Mart tarihlerinde saat 10.00'da açıklanması bekleniyor. Şubat ayı enflasyonunun duyurulmasının ardından kira artış oranı da netleşecek. Enflasyon verisi aynı zamanda emekli ve memur zam oranı için ikinci veri olacak.

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ENFLASYON BEKLENTİSİ AÇIKLANDI! Şubat ayı enflasyon oranları ne zaman açıklanır? TÜİK - TEFE- TÜFE ve kira artış...

OCAK AYI ENFLASYONU

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) ocak ayına ilişkin enflasyon verilerini açıkladı.

Verilere göre, ocak ayında 12 aylık ortalamalar dikkate alındığında, tüketici fiyatları yüzde 72,45, yurt içi üretici fiyatları yüzde 125,53 arttı.