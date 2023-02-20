20 Şubat 2023, Pazartesi
ENFLASYON BEKLENTİSİ AÇIKLANDI! Şubat ayı enflasyon oranları ne zaman açıklanır? TÜİK - TEFE- TÜFE ve kira artış...
"Şubat ayı enflasyon oranları ne zaman açıklanır?" sorusunun yanıtı sorgulanan konular araştırılan konular arasında yer alıyor. Şubat ayının sonlarına geldiğimiz dönemde enflasyon rakamları için detaylar merak ediliyor. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Şubat ayına ilişkin piyasa katılımcıları anketini yayımladı. Peki, Şubat ayı enflasyon oranları ne zaman açıklanır? TÜİK - TEFE- TÜFE ve kira artış...
Giriş Tarihi: 20.02.2023 14:01
- 1
- 12
- 2
- 12
- 3
- 12
- 4
- 12
- 5
- 12