İlk kez ev alacaklara müjde! 1.20 faizli konut kredisi hesaplandı! OVP ile İlk Evim Kampanyası şartları, daire fiyatları, vade sayısı...
İlk evini alacaklara müjde geldi! 1.20 düşük faizli konut kredisi hakkında detaylar merak konusu oluyor. Orta Vadeli Program ile ev sahibi olmak isteyenlere verilen bu müjde, birçok kişi tarafından ilgiyle karşılandı. Peki, 1.20 düşük faizli konut kredisi ne zaman çıkacak, şartları neler? İşte İlk Evim konut kampanyası son dakika açıklamaları...
Giriş Tarihi: 01.12.2023
22:07
"1.20 faizli konut kredisi ne zaman, kimlere verilecek son dakika?" sorusu sıklıkla sorgulanıyor. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz'ın duyurduğu konut kredisi kampanyası, vatandaşlar arasında büyük bir merak uyandırdı.Merkez Bankası ve BDDK'nın aldığı kararla birlikte yüksek vadeli ve düşük faizli konut kredisi yakın zaman içerisinde hayata geçecek. Şimdi gözler, başvuru tarihlerine çevrildi. İşte 1.20 ilk evim konut kampanyası son durum!
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ORTA VADELİ PROGRAM İLE İLK KEZ EV ALACAKLAR DESTEKLENECEK!
BDDK tarafından alınan karara göre ikinci konutunu alacak vatandaşlara kredi sınırlanması uygulanacak. Halihazırda ev tapusu bulunanlar ikinci bir ev almaları halinde evin değerinin yüzde 90'ı değil, yüzde 22.5'i kadar kredi çekebilecek.
Buna göre yatırım amacının dışına çıkılarak ilk kez ev alacaklar desteklenecek. Düşük faizli konut kredisi bu noktada uygulanacak. Orta Vadeli Program (OVP) kapsamında yer alacak 1.20 faizli konut kredisinde ilk açıklamalar şöyle:
CUMHURBAŞKANI YARDIMCISI CEVDET YILMAZ AÇIKLADI!
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Orta Vadeli Program (OVP) kapsamında ilk konutunu alacakları destekler nitelikte bir çalışmayı Merkez Bankası ve BDDK bünyesinde yürüttüklerini aktardı:
Konut arzını artırmak için çalışma yaptıklarını söyleyen Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz,
"Bu kapsamda katılım Finans ve kalkınma bankacılığı konuları gündeme geldi. Buralarda etkili şekilde yine iyi projelere destek olan, parası olana değil bir sistemi nasıl geliştiririz bunlar konuşuldu. Konut arzı konusunda daha fazla artırma, birinci konut edinimini daha güçlü şekilde teşvik edecek mekanizmalar üzerinde durduk." dedi.
İlk konutunu almak isteyenler için destek vereceklerini belirten Yılmaz, "Merkez Bankası ve BDDK'nın çalışması var. Önümüzdeki dönemde yeni adımlar bekliyoruz. Konut maliyetlerini düşürmek ve ulaşımını artırmak durumundayız" açıklamasını yaptı.
1.20 FAİZLİ KONUT KREDİSİ BAŞVURULARI NE ZAMAN?
Dar gelirlini konut alımını destekleyecek İlk Evim kampanyası ile ilgili başvuru detayları henüz netleşmedi. Kredide beklenti 15 yıl (180 ay) vade imkanı ve 1.20 faiz oranı şeklinde.
Konuya dair detayların Başkan Recep Tayyip Erdoğan tarafından duyurulması bekleniyor.