11 Mart 2023, Cumartesi
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER GALERİ

ANA SAYFA
Haberler Galeri İlk işe giriş tarihi 1999, 2000 arası ve 2008 sonrası olanlar dikkat! Emeklilikte kadın - erkek tablosu hesaplandı! 42-43-44-45-48 yaşla emeklilik...

İlk işe giriş tarihi 1999, 2000 arası ve 2008 sonrası olanlar dikkat! Emeklilikte kadın - erkek tablosu hesaplandı! 42-43-44-45-48 yaşla emeklilik...

EYT düzenlemesiyle emekli olmak için yeterli primi olmayanlar bunu çalışarak tamamlayabilecekleri gibi 3 formülle daha tamamlama yoluna gidebilirler. Milyonlarca vatandaş EYT düzenlemesi ile emeklilik imkanından yararlanacak. Eksik prim günü olanlar ise tamamlama telaşına düştü. Peki, EYT için ne kadar prim gerekiyor? Ne kadar ödeme yapılacak? Kısmi emeklilik imkanı var mı? İşte, düzenleme için son gelişmeler!

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 11.03.2023 08:31 Güncelleme Tarihi: 11.03.2023 08:33
  • 1
  • 22
İlk işe giriş tarihi 1999, 2000 arası ve 2008 sonrası olanlar dikkat! Emeklilikte kadın - erkek tablosu hesaplandı! 42-43-44-45-48 yaşla emeklilik...

EYT düzenlemesinin yasalaşmasının ardından emeklilik için detaylar merak ediliyor. Prim ve gün sayısını tamamlayan vatandaşlar emeklilik başvurularını sürdürürken, eksikleri olanlar tamamlamak için yapılması gerekenleri merak ediyor. Yeterli prim günü olmayanlar çalışarak tamamlayabilecekleri gibi 3 formülle daha eksiklerini tamamlayabilirler. Hal böyle olunca," Primler nasıl tamamlanacak? Kısmi emeklilikte değişiklik var mı?" sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. İşte, kısmi emeklilik için son dakika gelişmeler!

GALERİ DEVAM EDİYOR
  • 2
  • 22
İlk işe giriş tarihi 1999, 2000 arası ve 2008 sonrası olanlar dikkat! Emeklilikte kadın - erkek tablosu hesaplandı! 42-43-44-45-48 yaşla emeklilik...

EYT düzenlemesiyle emekli olmak için yeterli primi olmayanlar bunu çalışarak tamamlayabileceği gibi, 3 yol daha var. Primler nasıl tamamlanacak? Kısmi emeklilikte değişiklik var mı? İşte merak edilen soruların yanıtları...

  • 3
  • 22
İlk işe giriş tarihi 1999, 2000 arası ve 2008 sonrası olanlar dikkat! Emeklilikte kadın - erkek tablosu hesaplandı! 42-43-44-45-48 yaşla emeklilik...

* Kim, kaç gün ile emekli olacak?

8 Eylül 1999 ve öncesinde sigortalı olan herkes düzenleme kapsamında. Borçlanmayla işe başlangıcını bu tarihe çekebilenler de düzenlemeden yararlanabilecek. Bağ-Kur'dan ve Emekli Sandığı'ndan emekli olacak kadınlara 7200, erkeklere 9000 prim günü gerekiyor. SSK'lılardan kadın ise 20 (bu süre doldu), erkek ise 25 yıl hizmet süresini doldurup, işe giriş tarihine göre 5000 ile 5975 arasında prim gününü tamamlayanlar emeklilik hakkı kazanacak.

  • 4
  • 22
İlk işe giriş tarihi 1999, 2000 arası ve 2008 sonrası olanlar dikkat! Emeklilikte kadın - erkek tablosu hesaplandı! 42-43-44-45-48 yaşla emeklilik...

Örneğin; erkek çalışanlardan sigorta başlangıcı 23 Kasım 1980 ve öncesi olanlar ile kadın çalışanlardan 23 Mayıs 1985 ve öncesi olanlar için 5000 prim günü yeterli. Bu tarihlerden sonra sigortalı olan kadın ve erkek çalışanlar için kademeli olarak 5975 güne kadar çıkan kademeli prim gün uygulanıyor.

  • 5
  • 22
İlk işe giriş tarihi 1999, 2000 arası ve 2008 sonrası olanlar dikkat! Emeklilikte kadın - erkek tablosu hesaplandı! 42-43-44-45-48 yaşla emeklilik...

EYT MECLİSTE KABUL EDİLDİ! İŞTE YOL HARİTASI

* Borçlanma ile prim nasıl kazanılabilecek?

Kadınlar çocuğun doğumundan sonraki 2 yıl içinde çalışılmayan süreleri borçlanma ile kapatabilecek ve bu primler emeklilik hesabında kullanılacak. En çok 3 çocuk için borçlanma yapılabiliyor. Çocuk başına 720 gün (2 yıl), en çok 2160 gün (6 yıl) kazanılabilecek. Erkekler de en çok 540 gün askerlik borçlanması yapabilecek.