11 Mart 2023, Cumartesi
1 yıla kadar ödemesiz... Hangi banka afet kredisi veriyor? Deprem Kredisi 2023 | Kamu bankalarından masrafsız, faizsiz 5.000 TL nakit Avans!
Kamu bankaları peş peşe hazırladıkları deprem kredilerini paylaştı. Kahramanmaraş merkezli depremde zarar gören afetzede vatandaşların yaralarının hızla sarılabilmesi için çalışmalar başlatıldı. Bir destekte kamu bankalarından geldi. Halkbank, Ziraat Bankası, Vakıfbank peş peşe deprem kredisini açıkladı.
Giriş Tarihi: 11.03.2023 11:16
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