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Haberler Galeri 1 yıla kadar ödemesiz... Hangi banka afet kredisi veriyor? Deprem Kredisi 2023 | Kamu bankalarından masrafsız, faizsiz 5.000 TL nakit Avans!

1 yıla kadar ödemesiz... Hangi banka afet kredisi veriyor? Deprem Kredisi 2023 | Kamu bankalarından masrafsız, faizsiz 5.000 TL nakit Avans!

Kamu bankaları peş peşe hazırladıkları deprem kredilerini paylaştı. Kahramanmaraş merkezli depremde zarar gören afetzede vatandaşların yaralarının hızla sarılabilmesi için çalışmalar başlatıldı. Bir destekte kamu bankalarından geldi. Halkbank, Ziraat Bankası, Vakıfbank peş peşe deprem kredisini açıkladı.

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 11.03.2023 11:16
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1 yıla kadar ödemesiz... Hangi banka afet kredisi veriyor? Deprem Kredisi 2023 | Kamu bankalarından masrafsız, faizsiz 5.000 TL nakit Avans!

Deprem kredisi veren bankalar hangileri sorusunun cevabı araştırılıyor. 6 Şubat'ta meydana gelen asrın felaketi olarak anılan iki büyük deprem 11 ilimizde yıkıcı etkilere neden olurken depremzede vatandaşlar için bankalar kolları sıvadı. 6 ay ila 1 yıla kadar geri ödemesiz 36 ay vadeli deprem kredisine ilişkin detaylar haberimizde...

GALERİ DEVAM EDİYOR
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1 yıla kadar ödemesiz... Hangi banka afet kredisi veriyor? Deprem Kredisi 2023 | Kamu bankalarından masrafsız, faizsiz 5.000 TL nakit Avans!

ZİRAAT BANKASI'NDAN 1 YIL ÖDEMESİZ KREDİ

Ziraat Bankası, depremden zarar gören müşterilerine kredi desteği vereceğini açıkladı. Ziraat Bankası'ndan konuya ilişkin yapılan açıklamada; "Depremden zarar görmüş bireysel müşterilerimize 6 ay ödemesiz, 36 ay vadeye kadar; KOBİ müşterilerimize ve çiftçilerimize 1 yıl ödemesiz, 36 ay vadeye kadar kredi destek paketleri oluşturduk. Bu paketleri hızla devreye alıyoruz." ifadeleri kullanıldı.

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1 yıla kadar ödemesiz... Hangi banka afet kredisi veriyor? Deprem Kredisi 2023 | Kamu bankalarından masrafsız, faizsiz 5.000 TL nakit Avans!

Ayrıca bölgede yaşayan tüm kredi kartı müşterilere ihtiyaçlarını karşılayabilmeleri için faizsiz ve masrafsız 5 bin TL nakit avans tanımlandı.

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1 yıla kadar ödemesiz... Hangi banka afet kredisi veriyor? Deprem Kredisi 2023 | Kamu bankalarından masrafsız, faizsiz 5.000 TL nakit Avans!

KREDİ BORÇLARI 6 AY SÜREYLE FAİZSİZ ERTELENDİ

Bankadan yapılan açıklamanın devamında şu ifadelere yer verildi:

''Adıyaman, Hatay, Kahramanmaraş, Malatya, Osmaniye il ve ilçeleri ile Gaziantep ilinin İslahiye ve Nurdağı ilçelerindeki, Gerçek kişiler ile KOBİ sınırına kadar olan ticari işletmelere kullandırmış olduğumuz kredi borçlarını/taksitlerini, tüm kredi kartı borçlarını ve gayrinakdi kredi komisyonlarını talebe bağlı olmaksızın 31.08.2023 tarihine kadar 6 ay süre ile faizsiz olarak erteliyoruz. Depremden zarar gören ve talepte bulunan afet bölgesindeki diğer 6 ilimizdeki (Adana, Kilis, Şanlıurfa, Gaziantep, Diyarbakır ve Elazığ) müşterilerimizi de bu imkândan yararlandırıyoruz.

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1 yıla kadar ödemesiz... Hangi banka afet kredisi veriyor? Deprem Kredisi 2023 | Kamu bankalarından masrafsız, faizsiz 5.000 TL nakit Avans!

2023 yılı boyunca; bireysel ve kurumsal kredi kartları yıllık ücretleri ile üye işyeri ve POS aylık ücretlerini almıyoruz.

Tarım kredileri ile ilgili sağlayacağımız kolaylıkları da ayrıca duyuracağız.