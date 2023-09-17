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Haberler Galeri Asgari ücretliye %65 zam + 14.036 TL maaş! 2024'te 5 zümrüt formül belli oldu! Net-Brüt evli çocuklu bekar artış hesabı yapıldı! OVP, refah payı, enflasyon...

Asgari ücretliye %65 zam + 14.036 TL maaş! 2024'te 5 zümrüt formül belli oldu! Net-Brüt evli çocuklu bekar artış hesabı yapıldı! OVP, refah payı, enflasyon...

Ocak ayı yaklaştıkça, birçok kesimin merakla beklediği asgari ücret zammı da gündemin önemli konularından biri haline geliyor. Memurlar, emekliler ve sosyal yardım alanların yanı sıra yaklaşık 8 milyon asgari ücretlinin geliri ocak ayında artacak. Bu zam miktarı ise enflasyonun belirleyici olacağı bir süreçte şekilleniyor. İşte 2024 zammı için 5 zümrüt formül...

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 17.09.2023 18:34 Güncelleme Tarihi: 17.09.2023 18:36
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Asgari ücretliye %65 zam + 14.036 TL maaş! 2024’te 5 zümrüt formül belli oldu! Net-Brüt evli çocuklu bekar artış hesabı yapıldı! OVP, refah payı, enflasyon...

2024 yılına yaklaşırken, Türkiye'deki milyonlarca kişinin geliri artacak gibi görünüyor. Hükümet tarafından açıklanan Orta Vadeli Program'da yer alan enflasyon tahminleri, memur maaşları, emekli aylıkları ve sosyal destek ödemeleri için Ocak ayında yapılacak zamların anahtarı olarak kabul ediliyor. Bu zamların yanı sıra asgari ücrette de artış bekleniyor. 2024 yılı itibarıyla birçok ödeme kaleminin artış göstermesi, vatandaşların gelir seviyelerini ve yaşam standartlarını olumlu bir şekilde etkileyecek.

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Asgari ücretliye %65 zam + 14.036 TL maaş! 2024’te 5 zümrüt formül belli oldu! Net-Brüt evli çocuklu bekar artış hesabı yapıldı! OVP, refah payı, enflasyon...

SÜREÇ NASIL İLERLEYECEK?

İşçi, işveren ve hükümet temsilcilerinden oluşan Asgari Ücret Tespit Komisyonu her yıl Aralık'ta toplanıyor ve izleyen yılda geçerli olacak yeni ücreti tespit ediyor. Asgari ücret yıllık olarak belirleniyor ancak bunun istisnaları da bulunuyor. Hem geçen yılın hem de bu yılın Temmuz ayında asgari ücrete ara zam yapıldı.

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Asgari ücretliye %65 zam + 14.036 TL maaş! 2024’te 5 zümrüt formül belli oldu! Net-Brüt evli çocuklu bekar artış hesabı yapıldı! OVP, refah payı, enflasyon...

Bu yıla yüzde 54.66'lık artışla 8 bin 506 liradan başlayan net asgari ücret, Temmuz'da yüzde 34'lük ara zam ile 11 bin 402 liraya çıktı. Bu tutar, bu yılın sonuna kadar geçerli olacak.

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Asgari ücretliye %65 zam + 14.036 TL maaş! 2024’te 5 zümrüt formül belli oldu! Net-Brüt evli çocuklu bekar artış hesabı yapıldı! OVP, refah payı, enflasyon...

YILLIK ÜCRET OLACAK

Asgari Ücret Tespit Komisyonu, Aralık ayında toplanarak 2024 yılı boyunca uygulanacak asgari ücreti tespit edecek. Ancak istenirse yine bir ara zam mümkün olacak. Tabii bunun kararı önümüzdeki yıl içinde verilecek. Asgari ücretin tespiti çalışmalarında dikkate alınacak en önemli veri enflasyon olacak. Hem gerçekleşen hem hedef enflasyon verileri değerlendirilirken, bir refah payı da eklenecek. Enflasyona göre asgari ücret tespitinde ise 5 formül öne çıkıyor...

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Asgari ücretliye %65 zam + 14.036 TL maaş! 2024’te 5 zümrüt formül belli oldu! Net-Brüt evli çocuklu bekar artış hesabı yapıldı! OVP, refah payı, enflasyon...

5 FORMÜL GÜNDEMDE

💸FORMÜL 1: İlk formüle göre; yıllık enflasyon bu yılın başında yürürlüğe giren net 8 bin 506 lira 80 kuruşluk asgari ücrete yansıtılabilir, üzerine de refah payı eklenebilir. Orta Vadeli Program'daki (OVP) yüzde 65 olan 2023 yılı enflasyon tahmini dikkate alındığında, bu formüle göre net asgari ücret refah payı hariç 14 bin 36 lira seviyesine çıkabilecek.