Asgari ücretliye %65 zam + 14.036 TL maaş! 2024’te 5 zümrüt formül belli oldu! Net-Brüt evli çocuklu bekar artış hesabı yapıldı! OVP, refah payı, enflasyon...

SÜREÇ NASIL İLERLEYECEK?

İşçi, işveren ve hükümet temsilcilerinden oluşan Asgari Ücret Tespit Komisyonu her yıl Aralık'ta toplanıyor ve izleyen yılda geçerli olacak yeni ücreti tespit ediyor. Asgari ücret yıllık olarak belirleniyor ancak bunun istisnaları da bulunuyor. Hem geçen yılın hem de bu yılın Temmuz ayında asgari ücrete ara zam yapıldı.