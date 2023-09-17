HaberlerGaleriAsgari ücretliye %65 zam + 14.036 TL maaş! 2024'te 5 zümrüt formül belli oldu! Net-Brüt evli çocuklu bekar artış hesabı yapıldı! OVP, refah payı, enflasyon...
Asgari ücretliye %65 zam + 14.036 TL maaş! 2024'te 5 zümrüt formül belli oldu! Net-Brüt evli çocuklu bekar artış hesabı yapıldı! OVP, refah payı, enflasyon...
Ocak ayı yaklaştıkça, birçok kesimin merakla beklediği asgari ücret zammı da gündemin önemli konularından biri haline geliyor. Memurlar, emekliler ve sosyal yardım alanların yanı sıra yaklaşık 8 milyon asgari ücretlinin geliri ocak ayında artacak. Bu zam miktarı ise enflasyonun belirleyici olacağı bir süreçte şekilleniyor. İşte 2024 zammı için 5 zümrüt formül...