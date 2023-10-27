27 Ekim 2023, Cuma
Çocuğu okula giden ailelere 3.571 TL verilecek! Bakanlık son dakika duyurdu! Dilekçesini veren PTT'den nakit alacak!
Çocuklu ailelere 3.571 TL verilecek! Ödemeler son dakika duyuruldu! Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nın dar gelirli ailelere yönelik destekleri devam ediyor. Bu ödemeler başvuruların alınmasının ardından belirli bir tarih aralığında hesaplara yatırılıyor. Peki, SED yardımı nasıl alınır, başvuru şartları neler? İşte SED ödemesi e-Devlet başvuru ekranı!
Giriş Tarihi: 27.10.2023 05:57 Güncelleme Tarihi: 27.10.2023 05:58
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