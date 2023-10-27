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Haberler Galeri Çocuğu okula giden ailelere 3.571 TL verilecek! Bakanlık son dakika duyurdu! Dilekçesini veren PTT'den nakit alacak!

Çocuğu okula giden ailelere 3.571 TL verilecek! Bakanlık son dakika duyurdu! Dilekçesini veren PTT'den nakit alacak!

Çocuklu ailelere 3.571 TL verilecek! Ödemeler son dakika duyuruldu! Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nın dar gelirli ailelere yönelik destekleri devam ediyor. Bu ödemeler başvuruların alınmasının ardından belirli bir tarih aralığında hesaplara yatırılıyor. Peki, SED yardımı nasıl alınır, başvuru şartları neler? İşte SED ödemesi e-Devlet başvuru ekranı!

Giriş Tarihi: 27.10.2023 05:57 Güncelleme Tarihi: 27.10.2023 05:58
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Bakanlık son dakika duyurdu! Çocuğu okula giden ailelere 3.571 TL verilecek! Dilekçesini veren PTT’den nakit alıyor!

1-2-3-4 evladı olanlar başvursun! Ödemeler Ocak'ta zamlanacak! Sosyal ve Ekonomik Destek (SED) ödemesi, çocuklu ailelere yönelik önemli bir yardım programıdır. Milyonlarca vatandaş bu destekten yararlanmaktadır. SED yardımından faydalanmak için bazı şartlar ve başvuru prosedürleri bulunmaktadır. İşte, detaylar...

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Bakanlık son dakika duyurdu! Çocuğu okula giden ailelere 3.571 TL verilecek! Dilekçesini veren PTT’den nakit alıyor!

EKİM AYI SED YARDIMI NE ZAMAN YATIYOR 2023?

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı her ay düzenli olarak sosyal ve ekonomik destek ödemesi sağlıyor. Sosyal ve ekonomik destek ödemeleri temmuz ayında gerçekleşen artışla ortalama 3571 TL seviyesine yükselmişti.

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Bakanlık son dakika duyurdu! Çocuğu okula giden ailelere 3.571 TL verilecek! Dilekçesini veren PTT’den nakit alıyor!

Okulların açılmasının ardından ihtiyaç sahibi ailelere iletilmişti. Ekim ayı ödemelerinin ne zaman iletileceğine dair henüz resmi bir açıklama gelmedi.

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Bakanlık son dakika duyurdu! Çocuğu okula giden ailelere 3.571 TL verilecek! Dilekçesini veren PTT’den nakit alıyor!

İlerleyen süreçte, ödemelerin yapılması durumunda Bakanlık kamuoyuna bilgi verecek. Bu kapsamda, ekim ayında da önceki aylarda olduğu gibi destek ödemelerinin ay ortasında verilmesi bekleniyor.

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Bakanlık son dakika duyurdu! Çocuğu okula giden ailelere 3.571 TL verilecek! Dilekçesini veren PTT’den nakit alıyor!

SED DESTEK HİZMETİ NEDİR?

Çocuklarının temel ihtiyaçlarını karşılayamayan ve yaşamlarını en düşük seviyede dahi sürdürmekte güçlük çeken ailelerin, kendi kendine yeterli hale gelinceye kadar çocuklarının bakımı ve desteklenmesi amacıyla geçici bir süre verilen ekonomik destekler ile ve psiko- sosyal destek sistemidir.