İlk evini alacaklara devletten 25 bin TL! İlk defa ev alacaklara devlet desteği nasıl alınır?

Bankadan konut hesabı açan vatandaşlar belli bir süre bu hesapta para birikimi yaparlar. Bu birikim belli bir süre dolana kadar devam ederse 25.000 TL'ye ulaşan karşılıksız destek sağlanır. Konut hesabı ile hibe destek almak için "Türk vatandaşı olmak, 07.04.2015 itibariyle tamamı kendi adına kayıtlı bir konut sahibi olmamak, Konut satın almadan önce en az 36 ay boyunca bankada konut hesabı açarak düzenli birikim yapmak, Konut satın aldıktan itibaren 6 (altı) ay içinde gerekli belgelerle banka hesabı açtığı bankaya başvuruda bulunmuş olmak," şartlarının sağlanması gerekiyor.