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İlk evini alacaklara devletten 25 bin TL! İlk defa ev alacaklara devlet desteği nasıl alınır?
İlk evini alacak vatandaşlara müjdeli haber! İlk defa ev alacaklara devlet tarafından 25 bin TL'ye varan destek ödemesi yapılacak. Kirasını ödeyemeyen vatandaşlara ise Aile Bakanlığı ve Çevre Bakanlığı tarafından destek ödemesi yapılacak. Peki, ilk defa ev alacaklara devlet desteği nasıl alınır? Nüfusun kalabalık olduğu şehirlerde kira yardımı 1150 TL olarak yapılacak. Nüfusun az kira oranlarının düşük olduğu yerlerde bu tutar 715 TL civarında olacak. Peki, ilk defa ev alacaklara devlet desteği nasıl alınır? İşte detaylar…
Giriş Tarihi: 07.01.2020 02:00 Güncelleme Tarihi: 07.01.2020 02:04
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