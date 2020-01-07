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İlk evini alacaklara devletten 25 bin TL! İlk defa ev alacaklara devlet desteği nasıl alınır?

İlk evini alacak vatandaşlara müjdeli haber! İlk defa ev alacaklara devlet tarafından 25 bin TL'ye varan destek ödemesi yapılacak. Kirasını ödeyemeyen vatandaşlara ise Aile Bakanlığı ve Çevre Bakanlığı tarafından destek ödemesi yapılacak. Peki, ilk defa ev alacaklara devlet desteği nasıl alınır? Nüfusun kalabalık olduğu şehirlerde kira yardımı 1150 TL olarak yapılacak. Nüfusun az kira oranlarının düşük olduğu yerlerde bu tutar 715 TL civarında olacak. Peki, ilk defa ev alacaklara devlet desteği nasıl alınır? İşte detaylar…

Giriş Tarihi: 07.01.2020 02:00 Güncelleme Tarihi: 07.01.2020 02:04
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İlk evini alacaklara devletten 25 bin TL! İlk defa ev alacaklara devlet desteği nasıl alınır?

İlk defa ev alacaklara devlet tarafından 25 bin TL destek. Ev sahibi olma hayali kuran vatandaşlara müjdeli haber geldi. Aile Bakanlığı ve Çevre Bakanlığı tarafından hazırlanan projeye göre, ilk defa ev alacak vatandaşlar 25 bin TL'ye varan destek ödemesi alabilecek. Kirasını ödeyemeyen kişilere de kira desteği verilecek. Peki, ilk defa ev alacaklara devlet desteği nasıl alınır? Bu ödeme desteği karşılıksız olacak.

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İlk evini alacaklara devletten 25 bin TL! İlk defa ev alacaklara devlet desteği nasıl alınır?

Bankadan konut hesabı açan vatandaşlar belli bir süre bu hesapta para birikimi yaparlar. Bu birikim belli bir süre dolana kadar devam ederse 25.000 TL'ye ulaşan karşılıksız destek sağlanır. Konut hesabı ile hibe destek almak için "Türk vatandaşı olmak, 07.04.2015 itibariyle tamamı kendi adına kayıtlı bir konut sahibi olmamak, Konut satın almadan önce en az 36 ay boyunca bankada konut hesabı açarak düzenli birikim yapmak, Konut satın aldıktan itibaren 6 (altı) ay içinde gerekli belgelerle banka hesabı açtığı bankaya başvuruda bulunmuş olmak," şartlarının sağlanması gerekiyor.

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İlk evini alacaklara devletten 25 bin TL! İlk defa ev alacaklara devlet desteği nasıl alınır?

Konut hesabı açacak vatandaşların en az 3 yıl para biriktirmesi gerekecek. Para biriktiren kişilere ise her yıl yeniden değerlendirme oranı üzerinden destek verilecek. 2019 yılı için yeniden değerlendirme oranı 22.58 olmuştu.

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İlk evini alacaklara devletten 25 bin TL! İlk defa ev alacaklara devlet desteği nasıl alınır?

60 ay ve üzerinde para biriktiren vatandaşlara yüzde 25 oranında bir destek ödemesi yapılacak ve bu tutar 24 bin 746 TL'den fazla olmayacak.

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İlk evini alacaklara devletten 25 bin TL! İlk defa ev alacaklara devlet desteği nasıl alınır?

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı kentsel dönüşüm kapsamında evleri yıkılan vatandaşlara kira yardımı ödemesi yapar. Başvuru yapılması halinde yapılan bu destek ödemelerinin tutarı ise yaşanılan şehre göre değişecek.