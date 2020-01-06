Ziraat Bankası Halkbank Vakıfbank kredi faizleri düştü! En düşük konut kredisi faizi ne kadar?

Kredi faizlerinde düşüş yeni yılda da sürüyor. Kamu bankaları yeni konut alımlarında 0,79 faiz uygulamasına başlarken, bir yandan da diğer kredileri revize ediyor. Özellikle ihtiyaç kredisi faiz oranlarında ciddi düşüşler göze çarpıyor. Kamu bankaları ihtiyaç kredisi faizlerini 1,15'in altına çekerken, TEB ve İNG'de faizler yüzde 1'in altında. Vatandaşlar bankalardan konut kredisinde yeni adımlar bekliyor. Peki, Ziraat Bankası Halkbank Vakıfbank kredi faizleri ne kadar? En düşük konut kredisi faizi ne kadar? Kredi faizleri düşecek mi? İşte güncel kredi faiz oranları...

Giriş Tarihi: 06.01.2020 16:52 Güncelleme Tarihi: 06.01.2020 17:00 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





