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Ziraat Bankası Halkbank Vakıfbank kredi faizleri düştü! En düşük konut kredisi faizi ne kadar?

Kredi faizlerinde düşüş yeni yılda da sürüyor. Kamu bankaları yeni konut alımlarında 0,79 faiz uygulamasına başlarken, bir yandan da diğer kredileri revize ediyor. Özellikle ihtiyaç kredisi faiz oranlarında ciddi düşüşler göze çarpıyor. Kamu bankaları ihtiyaç kredisi faizlerini 1,15'in altına çekerken, TEB ve İNG'de faizler yüzde 1'in altında. Vatandaşlar bankalardan konut kredisinde yeni adımlar bekliyor. Peki, Ziraat Bankası Halkbank Vakıfbank kredi faizleri ne kadar? En düşük konut kredisi faizi ne kadar? Kredi faizleri düşecek mi? İşte güncel kredi faiz oranları...

Giriş Tarihi: 06.01.2020 16:52 Güncelleme Tarihi: 06.01.2020 17:00
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Ziraat Bankası Halkbank Vakıfbank kredi faizleri düştü! En düşük konut kredisi faizi ne kadar?

Yeni yılın ilk günlerinde gözler bankalarda. Bankalar faiz indirimlerini sürdürürken, hamleler ihtiyaç kredisi eksenli olmaya başladı. Birçok banka ihtiyaç kredisi faiz oranını sert şekilde geriletti. Buna göre; kamu bankaları 1,15'in altında oranlara çekilirken, özel bankalarda 0,99, 0,95 gibi cazip oranlar görülüyor. Peki, en düşük konut kredisi faizi ne kadar? İşte Ziraat Bankası, Halkbank, Vakıfbank kredi faiz oranları...

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Ziraat Bankası Halkbank Vakıfbank kredi faizleri düştü! En düşük konut kredisi faizi ne kadar?

GÜNCEL KREDİ FAİZ ORANLARI 6 OCAK

HALKBANK KREDİ FAİZ ORANI

Konut kredisi faizi: 0,99

İhtiyaç kredisi faizi: 1.11

Sıfır konutta: 0,79

Sıfır araç satışında kredi faiz oranı: 1,02

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Ziraat Bankası Halkbank Vakıfbank kredi faizleri düştü! En düşük konut kredisi faizi ne kadar?

ZİRAAT BANKASI KREDİ FAİZ ORANI

Konut kredisi faizi: 0,99

İhtiyaç kredisi faizi: 1.12

Sıfır araç satışında kredi faiz oranı: 1,02

Sıfır konutta: 0,79

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Ziraat Bankası Halkbank Vakıfbank kredi faizleri düştü! En düşük konut kredisi faizi ne kadar?

VAKIFBANK KREDİ FAİZ ORANI NE KADAR?

Konut kredisi faizi: 0,99

İhtiyaç kredisi faizi: 1,12

Sıfır araç satışında kredi faiz oranı: 1,05

Sıfır konutta: 0,79

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Ziraat Bankası Halkbank Vakıfbank kredi faizleri düştü! En düşük konut kredisi faizi ne kadar?

TÜRKİYE İŞ BANKASI KREDİ FAİZ ORANLARI

Konut kredisi faizi: 0,99

İhtiyaç kredisi faizi: 1.14

Taşıt Kredisi: 1.10