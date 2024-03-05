İlk evim konut kredisi çıktı mı, son durum ne? 1.20'lik düşük faizli konut kredisi ödeme tablosu ve şartları! 750 bin, 1 milyon TL...

İlk Evim kampanyası, ilk ev sahibi olmak isteyenler için beklenen düşük faizli konut kredisi fırsatını sunmasıyla büyük ilgi görüyor. Ev alma hayali kuran bireyler için umut ışığı olan bu kampanyanın başvuru şartları ve tarihleri yakından takip ediliyor. Detaylar ilk olarak Cevdet Yılmaz tarafından açıklanmıştı. Peki ilk evim konut kredisi ne zaman çıkacak?

ahaber.com.tr Giriş Tarihi: 05.03.2024 14:44 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





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