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Haberler Galeri İlk evim konut kredisi çıktı mı, son durum ne? 1.20'lik düşük faizli konut kredisi ödeme tablosu ve şartları! 750 bin, 1 milyon TL...

İlk evim konut kredisi çıktı mı, son durum ne? 1.20'lik düşük faizli konut kredisi ödeme tablosu ve şartları! 750 bin, 1 milyon TL...

İlk Evim kampanyası, ilk ev sahibi olmak isteyenler için beklenen düşük faizli konut kredisi fırsatını sunmasıyla büyük ilgi görüyor. Ev alma hayali kuran bireyler için umut ışığı olan bu kampanyanın başvuru şartları ve tarihleri yakından takip ediliyor. Detaylar ilk olarak Cevdet Yılmaz tarafından açıklanmıştı. Peki ilk evim konut kredisi ne zaman çıkacak?

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 05.03.2024 14:44
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İlk evim konut kredisi çıktı mı, son durum ne? 1.20’lik düşük faizli konut kredisi ödeme tablosu ve şartları! 750 bin, 1 milyon TL...

Düşük faizli konut kredisi fırsatları, Orta Vadeli Program (OVP) çerçevesinde önemli bir adım olarak değerlendiriliyor. Özellikle ev sahibi olmak isteyenler için oldukça cazip olan "ilk evim kampanyası", yakından takip ediliyor. Peki İlk evim konut kredisi çıktı mı, son durum ne? Başvuru şartları neler?

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İlk evim konut kredisi çıktı mı, son durum ne? 1.20’lik düşük faizli konut kredisi ödeme tablosu ve şartları! 750 bin, 1 milyon TL...

1.20 FAİZLİ KONUT KREDİSİ NE ZAMAN ÇIKACAK?

Cumhurbaşkanı Recep Tayip Erdoğan tarafından duyurulması beklenen 1.20 düşük faizli konut kredisi kampanyası hakkında çalışmaların tamamlanması bekleniyor.

Çalışmaların tamamlanmasının ardından konunun yıl sonuna kadar Meclis'te yer alacağı ve TBMM gündemine geleceği tahmin ediliyor.

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İlk evim konut kredisi çıktı mı, son durum ne? 1.20’lik düşük faizli konut kredisi ödeme tablosu ve şartları! 750 bin, 1 milyon TL...

BAŞVURU ŞARTLARI NELER OLACAK?

📌Orta Vadeli Program (OVP) kapsamında ilk kez ev alacaklara düşük faizli kredi imkanı sunulacak.

📌İlk kez ev alacaklara yüzde 1.20 oranında faiz oranı uygulanması bekleniyor. 1.20 düşük faizli konut kredisi hiç evi olmayanlara verilecek.

📌Kredi vadesinin 15 yıl olması bekleniyor. İlk kez ev alacaklar düşük faizli ev kampanyasında 120 ay dışında 15 yıl yani 180 aya kadar bir vadelendirme imkanı da olabilir.

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İlk evim konut kredisi çıktı mı, son durum ne? 1.20’lik düşük faizli konut kredisi ödeme tablosu ve şartları! 750 bin, 1 milyon TL...

Cevdet Yılmaz'ın Açıklamaları

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, 20 Kasım'da gerçekleşen Kabine Toplantısı sonrasında basın mensuplarına önemli açıklamalarda bulundu. Yılmaz, 'Aile ve Gençlik Fonu' ile birlikte konut kredisi konularına da değindi. Yapılan düzenlemeyle birlikte, ilk ev alımında kredi erişiminin sağlanacağını belirten Yılmaz, ikinci ve üçüncü konut alımlarında kredi imkanlarının sınırlı olacağını ifade etti. Bu durumun, konut kredi imkanlarının ilk ev sahipliği için kullanılmasını teşvik edeceğini dile getirdi.

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İlk evim konut kredisi çıktı mı, son durum ne? 1.20’lik düşük faizli konut kredisi ödeme tablosu ve şartları! 750 bin, 1 milyon TL...

Konut Sahipliği ve Kredi Dengesi

Yılmaz, konut sahipliği konusunun sadece kredi odaklı değil, aynı zamanda konut arzıyla da ele alınması gerektiğini vurguladı. Konut arzı ve talebinin dengeli bir şekilde yönetilmesi gerektiğine dikkat çekti ve sadece krediyi göz önünde bulundurmanın, konut fiyatlarını istenmeyen seviyelere taşıyabileceği uyarısında bulundu.a