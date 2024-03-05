Kuyumcuları duyan altınlarına koşuyor! O şekilde satılanlar 200 TL zarara uğratıyor!

Altın, yatırımcılar için her zaman güvenli bir liman olmuştur. Son dönemlerde vatandaşın altına yönelik talebi daha da yoğunlaştı. Bu durum, üreticileri ve satıcıları alımı teşvik etmek için farklı stratejiler aramaya itti. Ne yazık ki, bu stratejilerden bazıları, özellikle çeyrek altın pazarında, tüketiciler için yeni endişelere yol açıyor.

ahaber.com.tr Giriş Tarihi: 05.03.2024 15:34 Güncelleme Tarihi: 05.03.2024 16:15 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





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