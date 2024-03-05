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Kuyumcuları duyan altınlarına koşuyor! O şekilde satılanlar 200 TL zarara uğratıyor!

Altın, yatırımcılar için her zaman güvenli bir liman olmuştur. Son dönemlerde vatandaşın altına yönelik talebi daha da yoğunlaştı. Bu durum, üreticileri ve satıcıları alımı teşvik etmek için farklı stratejiler aramaya itti. Ne yazık ki, bu stratejilerden bazıları, özellikle çeyrek altın pazarında, tüketiciler için yeni endişelere yol açıyor.

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 05.03.2024 15:34 Güncelleme Tarihi: 05.03.2024 16:15
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Kuyumcuları duyan altınlarına koşuyor! O şekilde satılanlar 200 TL zarara uğratıyor!

Üreticilerin alımı artırmak için başvurduğu yöntemlerden biri, çeyrek altın piyasasında yaşanan hileli uygulamalarla gündeme geldi. Özellikle günlük alışverişlerde ve küçük yatırımcıların tercihi olan çeyrek altın, 22 ayar altından yaklaşık 1.75 gram altına denk geliyor. Ancak son dönemde, üreticilerin bu standardın altında çeyrek altın ürettiği ve piyasaya sürdüğü iddia ediliyor.

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Kuyumcuları duyan altınlarına koşuyor! O şekilde satılanlar 200 TL zarara uğratıyor!

Çeyrek Altında Hile Karıştırma Trendi

Çeyrek altın, küçük yatırımcılar ve günlük alışverişler için popüler bir seçim olmuştur. Ancak, altın fiyatlarının yükselmesiyle birlikte, piyasada ayarı düşük çeyrek altınların satışa sunulduğu ortaya çıktı.

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Kuyumcuları duyan altınlarına koşuyor! O şekilde satılanlar 200 TL zarara uğratıyor!

Normalde 22 ayar altından yapılan ve yaklaşık 1.75 gram ağırlığında olan çeyrek altınlar, şimdi alıcıları için bir korku kaynağı haline geldi. Ayarı düşük altınlar, alıcıları en az 200 TL zarara uğratabiliyor.

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Kuyumcuları duyan altınlarına koşuyor! O şekilde satılanlar 200 TL zarara uğratıyor!

Kuyumcular, alıcıları sadece tanıdıkları ve güvendikleri yerlerden alışveriş yapmaları konusunda uyarıyor. Çeyrek altın alırken darphane baskısının olup olmadığına dikkat etmek, bu tür dolandırıcılıklardan korunmanın en önemli yollarından biridir. Ayarı düşük altınların piyasaya sürülmesi, sadece bireysel yatırımcılar için değil, altın piyasasının bütünü için de ciddi bir güven sorunu yaratıyor.

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Kuyumcuları duyan altınlarına koşuyor! O şekilde satılanlar 200 TL zarara uğratıyor!

Tüketiciler Ne Yapmalı?

Güvenilir Satıcıları Tercih Edin: Altın alırken, özellikle çeyrek altın gibi küçük değerli yatırımlarda, tanınmış ve güvenilir kuyumcuları tercih edin.