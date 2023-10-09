İlk Evim 1.20 düşük faizli konut kredisi son durum 2023! OVP ile ev alacaklara müjde! 2+1, 3+1 daire başvuru şartları, vade sayısı...

İLK KONUT ALIMINA DESTEK

Konut arzını artırmak için çalışma yaptıklarını söyleyen Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, "Birinci konut edinimini özellikle daha güçlü şekilde teşvik edecek mekanizmalar üzerinde durduk." dedi.

İlk konutunu almak isteyenler için destek vereceklerini belirten Yılmaz, "Merkez Bankası ve BDDK'nın çalışması var. Önümüzdeki dönemde yeni adımlar bekliyoruz. Konut maliyetlerini düşürmek ve ulaşımını artırmak durumundayız" açıklamasını yaptı.