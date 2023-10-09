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Haberler Galeri İlk Evim 1.20 düşük faizli konut kredisi son durum 2023! OVP ile ev alacaklara müjde! 2+1, 3+1 daire başvuru şartları, vade sayısı...

İlk Evim 1.20 düşük faizli konut kredisi son durum 2023! OVP ile ev alacaklara müjde! 2+1, 3+1 daire başvuru şartları, vade sayısı...

"İlk Evim konut kredisi ne zaman başlıyor?" sorusunun cevabı araştırılmaya devam ediyor. Son dakika gelişmelerine göre, 2023 yılında ilk kez ev almak isteyen milyonlarca vatandaş için önemli bir konut kredisi fırsatı sunuluyor. Ev sahibi olma hayali kuranlar, söz konusu kredi hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. İşte, 1.20 faizle konut kedisi son durum!

Giriş Tarihi: 09.10.2023 15:43 Güncelleme Tarihi: 09.10.2023 15:43
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İlk Evim 1.20 düşük faizli konut kredisi son durum 2023! OVP ile ev alacaklara müjde! 2+1, 3+1 daire başvuru şartları, vade sayısı...

"1.20 konut kredisi ne zaman başlayacak 2023?" sorusu gündemdeki yerini almış durumda. 2023 yılında ilk kez ev alacaklar için sunulan düşük faizli konut kredisi ile ilgili son dakika gelişmeleri yakından takip ediliyor. İşte İlk Evim konut kredisi hakkında detaylar...

GALERİ DEVAM EDİYOR
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İlk Evim 1.20 düşük faizli konut kredisi son durum 2023! OVP ile ev alacaklara müjde! 2+1, 3+1 daire başvuru şartları, vade sayısı...

YENİ DÜZENLEME GELİYOR: MERKEZ BANKASI VE BDDK ÇALIŞMA BAŞLATTI

İlk evini alacaklara müjde gibi haber geldi. Merkez Bankası ve BDDK çalışma başlattı.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Orta Vadeli Program (OVP) kapsamında ilk konutunu alacaklara destek çalışması yapılacağını belirtti.

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İlk Evim 1.20 düşük faizli konut kredisi son durum 2023! OVP ile ev alacaklara müjde! 2+1, 3+1 daire başvuru şartları, vade sayısı...

İLK KONUT ALIMINA DESTEK

Konut arzını artırmak için çalışma yaptıklarını söyleyen Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, "Birinci konut edinimini özellikle daha güçlü şekilde teşvik edecek mekanizmalar üzerinde durduk." dedi.

İlk konutunu almak isteyenler için destek vereceklerini belirten Yılmaz, "Merkez Bankası ve BDDK'nın çalışması var. Önümüzdeki dönemde yeni adımlar bekliyoruz. Konut maliyetlerini düşürmek ve ulaşımını artırmak durumundayız" açıklamasını yaptı.

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İlk Evim 1.20 düşük faizli konut kredisi son durum 2023! OVP ile ev alacaklara müjde! 2+1, 3+1 daire başvuru şartları, vade sayısı...

1.20 FAİZLİ KONUT KREDİSİ BAŞVURULARI NE ZAMAN?

İlk kez ev alacaklar için hayata geçirilmesi beklenen kampanya ile ilgili detaylar henüz açıklanmadı. Beklenti ise kredi faizinin yüzde 1.20'ye kadar düşmesi, vadenin ise 15 yıla çıkması.

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İlk Evim 1.20 düşük faizli konut kredisi son durum 2023! OVP ile ev alacaklara müjde! 2+1, 3+1 daire başvuru şartları, vade sayısı...

Düşük faizli konut kredisi kampanyası ile ilgili detayların Başkan Recep Tayyip Erdoğan tarafından duyurulması bekleniyor.