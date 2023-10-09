HaberlerGaleriİlk Evim 1.20 düşük faizli konut kredisi son durum 2023! OVP ile ev alacaklara müjde! 2+1, 3+1 daire başvuru şartları, vade sayısı...
İlk Evim 1.20 düşük faizli konut kredisi son durum 2023! OVP ile ev alacaklara müjde! 2+1, 3+1 daire başvuru şartları, vade sayısı...
"İlk Evim konut kredisi ne zaman başlıyor?" sorusunun cevabı araştırılmaya devam ediyor. Son dakika gelişmelerine göre, 2023 yılında ilk kez ev almak isteyen milyonlarca vatandaş için önemli bir konut kredisi fırsatı sunuluyor. Ev sahibi olma hayali kuranlar, söz konusu kredi hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. İşte, 1.20 faizle konut kedisi son durum!
Giriş Tarihi: 09.10.2023 15:43Güncelleme Tarihi: 09.10.2023 15:43