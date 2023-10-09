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Haberler Galeri 4A, 4B, 4C'lilere bayram ikramiyesi + ek ödeme müjdesi! 9-31 Ekim tarihinde başvuranlar alabilecek! 12.000 TL- 20.000 TL...

4A, 4B, 4C'lilere bayram ikramiyesi + ek ödeme müjdesi! 9-31 Ekim tarihinde başvuranlar alabilecek! 12.000 TL- 20.000 TL...

Milyonlarca emeklinin merakla beklediği ödeme müjdesi geldi. Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) tarafından yapılan açıklamaya göre, 4A (SSK), 4B (Bağ-Kur) ve 4C (Emekli Sandığı) kapsamındaki emeklilere ek ödeme yapılacak. Emekliye bayram ikramiyesi konusu gündemde yer alırken, Ekim ayı güncel banka promosyon ödemeleri de takip ediliyor. İşte, en yüksek promosyon veren bankalar listesi 2023!

Giriş Tarihi: 09.10.2023 11:41 Güncelleme Tarihi: 09.10.2023 11:41
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4A, 4B, 4C’lilere bayram ikramiyesi + ek ödeme müjdesi! 9-31 Ekim tarihinde başvuranlar alabilecek! 12.000 TL- 20.000 TL...

Emeklileri sevindirecek bir gelişme son dakika duyuruldu. Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatı ve Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nın öncülüğünde, emekli maaşlarına yönelik iyileştirme çalışmaları hız kesmeden sürüyor. Emekli maaş zammı ve bayram ikramiye hakkında detaylar merak konusu olurken, bankalar da güncel promosyon miktarlarını duyurdu. İşte, detaylar...

GALERİ DEVAM EDİYOR
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4A, 4B, 4C’lilere bayram ikramiyesi + ek ödeme müjdesi! 9-31 Ekim tarihinde başvuranlar alabilecek! 12.000 TL- 20.000 TL...

EKİM AYINDA EN YÜKSEK PROMOSYON VEREN BANKALAR

  • AKBANK

SGK Emekli Maaşını Akbank'tan Alanlara 10.000 TL' ye Varan Promosyona ek 2.000 TL chip-para ile birlikte Toplamda 12.000 TL Ödül Fırsatı!

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4A, 4B, 4C’lilere bayram ikramiyesi + ek ödeme müjdesi! 9-31 Ekim tarihinde başvuranlar alabilecek! 12.000 TL- 20.000 TL...
  • İŞ BANKASI

Emeklilere 7.500 TL'ye Varan Promosyona Ek Maximum Kart'ları Aidatsız Kullanma Fırsatı!

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4A, 4B, 4C’lilere bayram ikramiyesi + ek ödeme müjdesi! 9-31 Ekim tarihinde başvuranlar alabilecek! 12.000 TL- 20.000 TL...
  • YAPI KREDİ

9.000 TL'ye Varan Nakit Promosyon Kampanyası
Promosyon Taahhütnamesi'nin imzalanması sonrasında ek bir koşul olmadan; bir aylık net gelir 3.499 TL'ye kadarsa 4.500 TL; 3.500 TL-7.499 TL arasındaysa 5.250 TL; 7.500 TL- 9.999 TL arasındaysa 6.750 TL; 10.000 TL' nin üzerindeyse 7.500 TL nakit promosyon ödemesi.

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4A, 4B, 4C’lilere bayram ikramiyesi + ek ödeme müjdesi! 9-31 Ekim tarihinde başvuranlar alabilecek! 12.000 TL- 20.000 TL...
  • ING BANK

SGK (SSK, Bağ-Kur ve Emekli Sandığı) emekli maaşını ING'ye taşıyarak maaş tutarına göre ek koşulsuz 8.500 TL'ye varan nakit promosyon kazanabilirsiniz. Ayrıca Otomatik Fatura Talimatı'nıza 1.500 TL'ye varan ek nakit promosyondan yararlanarak toplamda 10.000 TL'ye varan nakit promosyon kazanabilirsiniz. Yeni emekliler ve EYT ile emekli olanlar da, emekli maaş promosyonundan yararlanabilirler.