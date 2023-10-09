4A, 4B, 4C'lilere bayram ikramiyesi + ek ödeme müjdesi! 9-31 Ekim tarihinde başvuranlar alabilecek! 12.000 TL- 20.000 TL...

Milyonlarca emeklinin merakla beklediği ödeme müjdesi geldi. Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) tarafından yapılan açıklamaya göre, 4A (SSK), 4B (Bağ-Kur) ve 4C (Emekli Sandığı) kapsamındaki emeklilere ek ödeme yapılacak. Emekliye bayram ikramiyesi konusu gündemde yer alırken, Ekim ayı güncel banka promosyon ödemeleri de takip ediliyor. İşte, en yüksek promosyon veren bankalar listesi 2023!